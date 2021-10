Air Bank vylepší spoření. Do špičky se nevrátí

Air Bank od pátku 22. října zvýší úrokovou sazbu na svém spořicím účtu na 0,75 % ročně z dosavadních 0,4 %. Zvýšení se týká jenom vkladů do 250 tisíc. U vyšších vkladů úrok nestoupne: od 250 tisíc do jednoho milionu zůstává 0,1 %, nad jeden milion se vklady neúročí.

Nemění se ani další podmínky. Aby klient na zmíněný úrok (0,75 % nebo 0,1 %) dosáhl, musí aspoň pětkrát za měsíc zaplatit kartou (případně platební nálepkou nebo aplikací v mobilu) v jakékoliv výši. Při nesplnění podmínek se vklad na spořicím účtu v daném měsíci neúročí.

Vylepšení spořicího účtu avizovala Air Bank hned 30. září – krátce poté, co Česká národní banka 30. září potřetí za sebou rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby (na 1,5 %), od které se nepřímo odvíjejí i úroky na spoření. Air Bank tehdy oznámila, že úrok zvýší během října a že konkrétní číslo oznámí později. Zveřejnila ho až dnes – a konkurenty, kteří mezitím zvýšili úrok výrazněji, nedožene.

Spořicí účet Air Bank s maximem 0,75 % nestačí ani k návratu do Top 3, ani do první pětky. Momentálně mu patří sedmé místo, mezi nabídkami pro drobné střadatele šesté.

Nejvíc teď nabízí Trinity Bank: 1,58 % na jakoukoliv částku, tedy bez nějakého stropu. Tenhle úrok ale dává jenom na nové vklady – takové, které už jste neměli uložené v Trinity ke konci září. Kdo tedy využil její předchozí nabídky a včas nepřevedl peníze jinam, má smůlu a dosáhne nejvýš na 1,08 %.

Na druhém místě je Moneta. Nabízí 1,5 % pro vklady do jednoho milionu a 0,5 % nad tuto hranici. Podmínkou je „aktivní využívání“ jejího běžného účtu: v daném měsíci vám na něj musí přijít aspoň 20 tisíc korun a zároveň z něj odejít aspoň pět plateb – z toho minimálně jedna platba debetní nebo kreditní kartou. Když podmínky nesplníte, dostanete v obou případech základní úrok 0,25 %.

Na třetí místo míří od pondělí 25. října Expobank, která zvýší úrokovou sazbu na Neo účtu na 1,4 %. Na vyšší úrok dosáhnou automaticky dosavadní i noví klienti, a to na celý vklad bez dalších podmínek nebo omezení. Formálně jde sice o běžný účet, reálně však patří mezi špičku i mezi spořicími.

Do špičky patří i spořicí účet od Banky Creditas s úrokem 1,3 % pro vklady do 350 000 Kč, případnou část vkladu nad tento limit úročí 0,7 %.

Sazbu 1,1 % nabízí J&T Banka. Oproti konkurenci se liší jednodenní výpovědní lhůtou a především podmínkou minimálního počátečního vkladu aspoň jeden milion korun, pozdější minimální zůstatek není omezen. Stávající klienti, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun, si mohou spořicí účet založit bez omezení výše počátečního vkladu.

Na spořicím účtu Hello bank teď dosáhnete na 1 % u vkladů maximálně do 200 000 Kč, část nad tento limit se neúročí. Jinak nemá – kromě stropu – žádné další podmínky, také její spořicí účet si lze založit jednoduše online a zdarma.

Air Bank i po zvýšení na 0,75 % (pro vklady do 250 000 Kč) zůstane na sedmém místě. V minulosti s ní držela krok Equa bank – bude zajímavé sledovat, jestli i tentokrát rychle dorovná její nabídku, nebo jestli kvůli spojení s Raiffeisenbank zvolí jiný přístup.

Když peníze necháte ležet na běžném účtu v bance s nulovým úrokem, kupní síla každých uložených 10 tisíc se při čtyřprocentní inflaci sníží přibližně o 400 korun za rok. Když si místo toho uložíte úspory na nejlepší spořicí účet s úrokem 1,58 %, každých deset tisíc korun se vám rozmnoží přibližně o necelých 160 korun za rok. Ani to na rostoucí inflaci zdaleka nestačí, zvlášť když vám pak banka strhne 15% daň z připsaného úroku.

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby pro nové zájemce Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 1,58 % Musí jít o nový vklad (peníze, které jste v Trinity neměli na konci září). Bez omezení celkové částky. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 1,5 % Základní úrok je 0,25 %. Může stoupnout na 1,5 % do částky 1 000 000 Kč, pokud aktivně využíváte běžný účet (příjem aspoň 20 000 Kč měsíčně a pět odchozích plateb v měsíci, z toho aspoň jedna kartou). Ürok pro část vkladu nad milion může za stejných podmínek stoupnout na 0,5 %. Expobank Neo účet 1,4 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Platí od 25. října (předtím 0,75 %). Banka Creditas Spořicí účet+ 1,3 % Pro část vkladu do 350 000 Kč. Případná část nad 350 000 Kč se úročí 0,7 %. J&T Banka Spořicí účet 1,1 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. Hello bank Hello spoření 1 % Pro část vkladu do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí. Air Bank Spořicí účet 0,75 % Pro část vkladu do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Equa bank Spořicí účet Hit 0,4 % Pro část vkladu do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Případná část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. mBank mSpoření 0,4 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč. Vybranou variantu pravidelného spoření lze změnit, minimální částka měsíčního zvýšení vkladu není stanovena. Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,4 % Na 0,4 % pro část vkladu do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,1 %, část vkladu přesahující 500 000 Kč se úročí 0,01 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Je tu i pár dalších účtů, kde dostanete víc. Jenže jejich podmínky jsou o dost komplikovanější:

Spořitelní družstvo Artesa drží úrok 1,7 %. Jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Na úrok 0,7 % nebo 1,1 % máte šanci v Monetě se Spořicím účtem Gold. Základem je vedení běžného účtu Genius Gold a splnění aspoň jedné ze dvou podmínek: měsíční příjem na běžný účet aspoň 35 000 Kč nebo investice v podílových fondech aspoň půl milionu. A je tu ještě jedno omezení: Za tento běžný účet neplatíte paušál jenom v případě, když máte v Monetě celkově uloženo aspoň milion korun. Jinak paušál dosahuje 169 Kč měsíčně (při splnění podmínky měsíčního příjmu aspoň 35 000 Kč) nebo paušál 469 Kč měsíčně. Nejvyšší úrok se vztahuje pro vklady do zhruba milionu korun, pak postupně klesá.

Speciální kategorií jsou dětské účty. Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun (a 1,3 % pro vklady do 350 tisíc na Spoření Richee Junior), Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc. Podrobný přehled dětských účtů včetně dalších bonusů jsme přinesli 1. září.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % U družstevních záložen (kampeliček) platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část vkladu převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Banka Creditas Richee účet Junior 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 50 000 Kč, případná část nad tuto hranici se neúročí. Dalších až 350 000 Kč se může úročit 1,3 % na Spořicím účtu Junior. Moneta Money Bank Dětský Genius 1,5 % Jde o běžný účet pro děti. Úrok 1,5 % platí pro vklady do 29 999 Kč, případná část nad tuto hranici se úročí 0,01 %. Vklad maximálně 10 000 Kč za měsíc, výběr maximálně 5000 Kč za měsíc (kromě zrušení účtu). ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 1,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 1,5 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Moneta Money Bank Spořicí účet Gold 1,1 % Podmínkou je vedení běžného účtu Genius Gold, měsíční příjem na něj aspoň 35 000 Kč a současně investice v podílových fondech aspoň půl milionu. Za tento běžný účet neplatíte paušál jenom v případě, když máte v Monetě celkově uloženo aspoň milion korun. Jinak platíte paušál 169 Kč měsíčně (při splnění podmínky měsíčního příjmu aspoň 35 000 Kč) nebo paušál 469 Kč měsíčně. Úrok 1,1 % se vztahuje pro vklady do zhruba milionu korun, částka mezi jedním až dvěma miliony se úročí 0,9 %. Komerční banka Spořicí účet Bonus Invest 1 % Podmínkou je investovat stejnou nebo vyšší částku v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 1 % pak platí jen na vklady do 200 000 Kč; jde o dočasný bonus 0,9 % (garance do konce roku 2021) ke standardní sazbě 0,1 %. Část zůstatku do 10 mil. se roku úročí 0,71 %, zatím do konce roku 2021. Raiffeisenbank Nabídka pro klienty ING Bank 1 % Pouze pro dosavadní klienty ING Bank, kteří si převedli úspory do Raiffeisenbank do konce srpna prostřednictvím takzvané mobility a zároveň v ní budou mít i běžný účet. Úrok 1 % na běžném účtu pak RB garantuje po dobu jednoho roku na částku do 300 000 Kč, nad tuto hranici je úrok 0,2 %. Komerční banka Spořicí účet Junior 1 % Jde o spořicí účet pro děti. Úročí se vklady do 100 000 Kč. Výběr maximálně 50 000 Kč za měsíc (kromě zrušení účtu). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 5. 5. 2021

Spořicí účet vám peníze ve skutečnosti nerozmnoží, zdaleka nestačí ani na inflaci. Přesto vám zůstane o dost víc než na běžném účtu s nulovým úrokem (kromě zmíněné Expobank). Navíc úspory líp ochráníte před vámi samotnými.

Jestli předem víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti. Ani termínované vklady vás teď před inflací neochrání. Plně ji pokryjí až státní protiinflační dluhopisy. A když se inflace neudrží dlouhodobě vysoko, tak snad i stavební spoření (se závazkem na šest let). Tady máme čerstvá porovnání:

Nebo zkuste víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií. U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak na to:

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.