Pět tisíc na dítě. Vláda chystá balíček pro rodiny

Domácnosti s příjmem do milionu korun ročně mají dostat jednorázový příspěvek na každé dítě do 18 let. Přijde nejspíš během srpna.

Vláda se shodla na jednorázovém příspěvku 5000 korun na každé dítě do 18 let věku, a to pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Zvýší se také měsíční strop při čerpání rodičovského příspěvku.

Mimořádná dávka má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

Jednorázový příspěvek 5000 korun na děti do 18 let by měl rodičům přijít během srpna, očekává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vláda se zatím shodla na základních obrysech, konkrétní návrh zákona teď připraví právě ministerstvo pod vedením Jurečky. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů pak chce zákon prosadit ve sněmovně co nejrychleji.

Na příspěvek mají dosáhnout domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun ročně. V přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně. „Jestli se nepletu, mluvili jsme o čistém příjmu, ne hrubém,“ upřesnil Jurečka na tiskové konferenci po jednání vlády. Podrobnosti se dozvíme až v dalších dnech – například i to, zda se bude počítat příjem za předchozí kalendářní rok a jak se bude ověřovat.

Jurečka předpokládá, že příspěvek dostanou i děti, které se narodí do začátku účinnosti zákona. Celkově by se měl týkat 2,1 milionu dětí v 1,1 milionu domácnostech.

Kolik to žere Zdroj: Shutterstock Spočítejte si, jak inflace znehodnocuje úspory. Co udělá s hodnotou vašich peněz a jak klesá kupní síla? Ukážeme, kolik vám zůstane v následujících letech, když meziroční inflace dosáhne určité hodnoty. A umíme to i naopak: Kolik vám zůstalo z vašich úspor v předchozích letech? Kalkulačka inflace

„Pomáháme těm, kteří si nemohou pomoci sami. Nenecháme nikoho padnout, není ale v možnostech státních financí, abychom dávali plošně podporu všem, jenom bychom tím zrychlovali spirálu inflace,“ říká předseda vlády Petr Fiala. Tento balíček má pomoct střední třídě, rodinám s dětmi a samoživitelům.

Rodiny s dětmi jsou podle vlády ještě více ohroženou skupinou než důchodci, kteří už byli letos podpořeni dvojí valorizací důchodů a velmi pravděpodobně bude ze zákona následovat i třetí. Už dříve vláda vedle důchodců podpořila také nejchudší domácnosti: od dubna zvýšila životní a existenční minimum, což má vliv například na dětské přídavky, porodné nebo nezabavitelnou částku při srážkách ze mzdy. „Další balíček chce vláda připravit na podporu osob se zdravotním postižením,“ dodal Jurečka v České televizi.

Proč koalice zatím nepůjde cestou zvýšení daňové slevy na dítě nebo základní slevy na poplatníka? Politici to vysvětlují snahou o rychlost a jednoduchost – přinejmenším podnikatelé by museli čekat na peníze z vyšší slevy na děti nejméně do dubna příštího roku.

Vláda se shodla také na zvýšení stropu pro čerpání rodičovského příspěvku z deseti na třináct tisíc korun měsíčně. Celková částka k čerpání, tedy 300 tisíc korun, se však zatím nezvýší. Koalice sice před měsícem zvažovala i zvýšení celkové částky od roku 2023, a to v nejštědřejší variantě až o 45 tisíc, nakonec to ale nezařadila mezi své aktuální priority.

„Připravíme také legislativní změny na podporu zkrácených a flexibilních úvazků. Ještě více podpoříme dětské skupiny,“ dodal Fiala po středečním jednání vlády.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem