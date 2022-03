Další zvýšení důchodů. Přijde třetí valorizace kvůli inflaci?

Vysvětlíme vám, jak se počítá budoucí důchod podle odpracovaných let a výše výdělku.

11. 3. 2022 | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Taktizování, kdy odejít do důchodu, jaké známe z přelomů kalendářních let, teď není potřeba. Mimořádnou valorizaci dostanou i ti, kdo půjdou do penze v červnu a později.