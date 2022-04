Jurečka se spletl. Na příspěvek 5000 Kč dosáhne méně rodin

Na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18 let věku dosáhnou rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Limit se nebude počítat z čistého příjmu. Přestože dál půjde o velkorysý strop, na příspěvek dosáhne méně lidí, než ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka od středečního večera říkal.

„Pokud se nepletu, tak v té debatě, kterou jsme vedli k tomu parametru, tak jsme bavili čistý příjem té domácnosti,“ odpověděl Jurečka na tiskové konferenci po jednání vlády ve středu večer. Nejasnostem měla udělat konec oficiální zpráva ministerstva práce a sociálních věcí ze čtvrtečního odpoledne: výslovně potvrdila, že limit se bude počítat jako čistý příjem. Tedy to, co lidé skutečně dostávají po odečtení daní a povinných odvodů.

Podrobněji to pak ministerstvo rozvedlo v letáku, který k chystanému příspěvku připravilo. Obsahuje mimo jiné odpověď na otázku, proč se milionový strop má počítat z čistého příjmu. „Protože čistý příjem je relevantní – to jsou peníze, které má reálně domácnost k dispozici. Rozhodující je součet příjmů domácnosti. Pokud jde o dva příjmy, jedná se v průměru o 41 tisíc na každého rodiče,“ vysvětlil úřad.

Až v sobotu po poledni Jurečka oznámil, že se spletl. „Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu korun Kč HRUBÉHO. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení,“ napsal na Twitteru.

Do limitu se počítá nejen příjem ze zaměstnání či podnikání, ale také různé dávky nebo například výživné. „Příspěvek není podmíněn třeba tím, že by členové rodiny museli pracovat, nebo nesměli pobírat nějaké dávky,“ upřesnil Jurečka.

Jednorázový příspěvek 5000 korun na děti do 18 let by měl rodičům přijít během srpna, očekává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vláda se zatím shodla na základních obrysech, konkrétní návrh zákona teď připraví právě ministerstvo pod vedením Jurečky. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů pak chce zákon prosadit ve sněmovně co nejrychleji.

Příspěvek by měly dostat děti, které se narodí do data výplaty příspěvku, tedy zhruba do srpna. Další podrobnosti se dozvíme až v dalších dnech – například i to, zda se bude počítat příjem za předchozí kalendářní rok a jak se bude ověřovat. Zatím jde stále o plán, který nemá podobu návrhu zákona.

Mimořádná dávka má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

