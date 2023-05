Spotify na rok zdarma, láká banka při založení účtu

Lidé, kteří si založí nový běžný účet v UniCredit Bank, mohou zdarma získat roční členství Spotify Premium. Akce ve spolupráci se společností Visa platí při založení účtu do konce letošního června.

Bonus získá každý, kdo si na webu banky založí účet ve variantě Start, Open nebo Top (ve všech případech s debetní kartou) a vyplní v žádosti promo kód Spotify. Přes bankovní účet si pak lze zřídit prémiový účet na streamovací službě Spotify. Předplatné pak sice bude každý měsíc strháváno z účtu v UniCredit, banka ho však klientovi vrátí nejpozději do konce následujícího měsíce.

Odměnu (Spotify) však nelze kombinovat s akcí, s níž UniCredit Bank přišla v dubnu: Noví klienti mohou získat až 10 tisíc korun, když každý kalendářní měsíc aspoň třikrát zaplatí debetní kartou. Za každý z 25 po sobě jdoucích měsíců, kdy klient tuto podmínku splní, získá 400 korun.

Akci nelze kombinovat ani s jinou odměnou, kterou UniCredit novým klientům nabízí: dvanácti volnými vstupenkami do multikin CineStar, pro klienty od 18 do 26 let navíc s jedním Maxi popcorn menu pro dvě osoby.

Pouze účet Start je automaticky bez měsíčního paušálu za vedení i za základní služby. Zdarma jsou výběry z bankomatů UniCredit (včetně zahraničí) a ze sdílené sítě s Komerční bankou, Air Bank a Monetou. Výběry z ostatních tuzemských a zahraničních bankomatů máte zdarma, když si vyberete aspoň 2000 Kč – jinak je poplatek 30 Kč. Platební karta je propojená se slevovým programem U-šetřete, který nabízí různé výhody u obchodníků a poskytovatelů služeb. UniCredit Bank umí mobilní platby Google Pay (Google Peněženka) a Apple Pay. Naopak k minusům patří hlavně to, že ani po čtyřech letech zatím nespustila okamžité platby.

Když si založíte účty Open nebo Top, dostanete také balíček produktů Procter and Gamble v hodnotě 1500 Kč. Účet Open stojí 89 Kč měsíčně, nad rámec základní varianty nabízí neomezené výběry z bankomatů, cestovní pojištění, pojištění osobních věcí, pojištění nákupu na internetu a účet v eurech. Účet Top je bez paušálu, když vám na něj každý měsíc přijde aspoň 40 tisíc (při nesplnění podmínky stojí 299 Kč), kromě už zmíněných výhod má vyšší limity pojištění, účet v dolarech a prémiovou kartu.

Podobné pobídky mají také některé další banky. Připomínáme ty nejatraktivnější z aktuálně běžících:

Noví klienti Raiffeisenbank můžou získat až 3000 korun. Stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní či kreditní kartou – za každý měsíc jim banka pošle 500 korun, maximálně šest měsíců za sebou.

K novému účtu Plus konto nebo Poštovní konto dá ČSOB bonus až 1000 korun. Podmínky? Založit si účet online, na pobočce nebo na poště, pak se do 30 dnů přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart a zároveň do 30 dnů aspoň jednou zaplatit kartou.

Až 1000 korun zpátky z prvního nákupu vrátí služba Skip Pay, za kterou také stojí ČSOB. Je pro všechny, kdo si založí ověřený účet Plus u Skip Pay.

Air Bank a operátor O2 – oba jsou součástí skupiny PPF – nabízejí odměnu 300 korun měsíčně, a to i pro dosavadní klienty. Základní podmínkou je využívání služeb obou společností, další podrobnosti jsme popsali v samostatném textu.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

