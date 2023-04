Dárek 10 000 Kč za vyzkoušení účtu. Podmínku splníte snadno

UniCredit Bank přichází s akcí, která výrazně překonává i ty nejlepší nabídky konkurence. Novým klientům dá postupně až 10 tisíc korun. Stačí třikrát měsíčně zaplatit kartou.

Na odměnu dosáhnou lidé, kteří v posledních dvanácti měsících (od loňského dubna) neměli běžný účet v UniCredit. Základem je, že si ho teď založí – jde to i přes internet. Na výběr jsou varianty Start, Open a Top, ovšem pouze účet Start je automaticky bez měsíčního paušálu. Banka předpokládá, že akce poběží do konce letošního června.

Po založení účtu pak stačí jenom každý kalendářní měsíc zaplatit aspoň třikrát debetní kartou. Počítají se jak platby u terminálů u obchodníků, tak přes internet, a to v jakékoliv výši. Nepočítají se výběry z bankomatů.

Za každý měsíc, kdy aspoň třikrát zaplatíte kartou, dostanete 400 korun na účet. Odměna přijde vždycky poslední den následujícího měsíce. Tento dárek banka nabízí po dobu 25 měsíců, celkem tak můžete dostat až 10 tisíc korun.

Ovšem pozor: Do celkové doby 25 měsíců se počítá už ten, v němž si založíte účet. Proto byste neměli nechávat založení účtu na konec měsíce, abyste stihli třikrát zaplatit kartou. A hlavně: Když v některém měsíci tuhle podmínku nesplníte, máte sice pořád šanci v dalších měsících, ale celková doba akce se vám na konci neprodlouží o počet zmeškaných měsíců. Jinými slovy: odměnu můžete získat v době maximálně 25 měsíců od založení účtu, ne později.

Banka sice v pravidlech akce píše o „aktivním využíváním účtu“, výslovně ale uvádí, že k tomu stačí tři platby kartou. Záleží jenom na vás, jestli vás účet zaujme natolik, abyste ho využívali výrazněji. Podrobná pravidla neobsahují žádné háčky, které by zájemce o odměnu nepříjemně překvapily.

UniCredit láká nové klienty také na spoření s úrokovou sazbou 6 % p. a., která patří k nejlepším na trhu. Základní úrok je 3 % p.a., ale když aspoň třikrát měsíčně zaplatíte kartou, přidá banka další 3 % jako bonus. Obě sazby se vztahují na vklady do půl milionu korun.

Výhodné spoření však banka garantuje jenom do června (základní sazba), respektive července (bonusová sazba). Pak úrok zřejmě klesne na standardní úroveň, kterou UniCredit nabízí dosavadním klientům – to je dlouhodobě jen 2,5 %, nejnižší na trhu.

Odměnu 400 Kč měsíčně (celkem až 10 000 Kč) nelze kombinovat s jinou akcí, kterou UniCredit nabízí novým klientům: dvanácti volnými vstupenkami do multikin CineStar, pro klienty od 18 do 26 let navíc s jedním Maxi popcorn menu pro dvě osoby.

Ještě se stručně podívejme, co vlastně běžný účet od UniCredit umí. Zaměříme se hlavně na základní variantu Start. Ta je bez poplatků za vedení i za základní služby. Zdarma jsou výběry z bankomatů UniCredit (včetně zahraničí) a ze sdílené sítě s Komerční bankou, Air Bank a Monetou. Výběry z ostatních tuzemských a zahraničních bankomatů máte zdarma, když si vyberete aspoň 2000 Kč – jinak je poplatek 30 Kč.

Platební karta je propojená se slevovým programem U-šetřete, který nabízí různé výhody u obchodníků a poskytovatelů služeb. UniCredit umí mobilní platby Google Pay (Google Peněženka) a Apple Pay. Naopak k minusům patří hlavně to, že ani po čtyřech letech zatím nespustila okamžité platby.

Když si založíte účty Open nebo Top, dostanete také balíček produktů Procter and Gamble v hodnotě 1500 Kč. Účet Open stojí 89 Kč měsíčně, nad rámec základní varianty nabízí neomezené výběry z bankomatů, cestovní pojištění, pojištění osobních věcí, pojištění nákupu na internetu a účet v eurech. Účet Top je bez paušálu, když vám na něj každý měsíc přijde aspoň 40 tisíc (při nesplnění podmínky stojí 299 Kč), kromě už zmíněných výhod má vyšší limity pojištění, účet v dolarech a prémiovou kartu.

Podobné pobídky mají také některé další banky. Připomínáme ty nejatraktivnější z aktuálně běžících:

Noví klienti Raiffeisenbank můžou získat až 3000 korun. Stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní či kreditní kartou – za každý měsíc jim banka pošle 500 korun, maximálně šest měsíců za sebou.

Až 2500 korun nabízí služba Skip Pay, za kterou stojí ČSOB. Lidé, kteří si založí ověřený účet Plus u Skip Pay, dostanou roční dálniční známku v hodnotě 1500 korun, při dalším používání karty mohou během dvou měsíců snadno získat v součtu dalších 1000 korun.

Až 2000 korun vrátí z nákupů mBank. Akce pro nové klienty trvá do konce dubna. Základní podmínkou je zaplatit kartou k účtu prostřednictvím mobilu nebo hodinek. Banka pak vrátí na účet částku, kterou klient předtím zaplatil – maximálně 2000 korun.

Air Bank nabízí novým klientům 500 korun na vyzkoušení jejího běžného účtu. Akce má dvě podmínky: založit si do konce dubna účet (rámcovou smlouvu) a nejpozději do konce května ho propojit s mobilní aplikací My Air.

