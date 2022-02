Chystáme další expanzi v Česku, říká šéfka Sberbank

Sberbank Europe na začátku loňského listopadu oznámila, že prodává dceřiné banky v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku, a chce se soustředit jen na Rakousko, Německo a Česko. Přehodnotíte také strategii Sberbank CZ?

V České republice působíme jako univerzální banka se službami pro velké firmy, malé a střední podniky a samozřejmě pro retail, tedy pro běžné klienty. Na tom se nic měnit nebude. Zároveň v České republice vidíme potenciál pro další růst.

Jsme ale vcelku malá banka, proto se nemůžeme intenzivně věnovat rozvoji všech oblastí. V současné době proto analyzujeme naše produkty a služby a vybíráme z nich ty klíčové pro chystanou expanzi. Výsledkem bude upravená strategie Sberbank CZ, ze které budou vycházet i další investice. Letos budou naše investice do rozvoje banky o více než 30 procent vyšší oproti minulému roku.

Budete se z některého segmentu bankovních služeb v Česku stahovat?

Nemáme to v plánu. V bankovnictví pro korporace, střední a menší firmy i pro běžné lidi budeme pokračovat.

V čem konkrétně tedy vidíte pro Sberbank v Česku možnost expanze?

Ta analýza ještě neskončila. Například na hypotečním trhu máme pověst dobrého specialisty, docela se nám na něm daří. Agresivněji však chceme růst ve spotřebitelských půjčkách, kde máme velmi dobré příležitosti. V posledních dvou letech byly právě spotřebitelské půjčky motorem růstu našeho osobního bankovnictví. Velké růstové ambice máme i v otevírání nových účtů a v platebních transakcích, což je další oblast, ve které Sberbank posílila.

Marijana Vasilescu Sberbank Tuzemskou Sberbank vede od loňského srpna. Má mnohaleté zkušenosti ve finančním sektoru, pracovala ve vedoucích pozicích v Rumunsku, Rusku, Kazachstánu a Srbsku. Do Sberbank CZ přichází ze Sberbank Srbsko, kde zastávala pozici CEO od roku 2016. Vystudovala Academy of Economic Studies v Bukurešti a titul MBA získala na London Business School.

Za klíčové považujeme tedy spotřebitelské půjčky a obecně bankovní služby, včetně digitalizace. Hypotéky si také ponecháme. Máme kvalitní portfolio, zaměříme se však na zefektivnění.

V posledních letech – a zejména pak v průběhu loňského roku – se objevovaly spekulace, že Sberbank z Česka odejde. Jak to poznamenalo zájem klientů o otevírání nových účtů? A kolik teď máte klientů?

Každá taková spekulace vzbuzuje emoce a někteří klienti od nás možná kvůli tomu odešli. V současné době máme skoro 120 tisíc klientů. Zájem nových klientů se v posledních dvou letech zvýšil, a to i díky zavedení nového běžného účtu s věrnostním bonusem 1 234 korun za aktivní využívání účtu, který vyplácíme každý rok. Častou cestou, jak získáváme klienty, jsou také spotřebitelské půjčky. Když si nás takto vyzkouší, víme, že u nás zůstávají a začnou aktivně využívat i běžný účet. V roce 2020 se počet nově otevíraných účtů meziročně navýšil o 60 procent, v loňském roce bylo meziroční navýšení dokonce 81 procent.

Bonusovou odměnu 1234 korun ročně nabízíte skoro dva roky. Kolika klientům ji vyplácíte?

Podmínky pro vyplácení ročního bonusu splňuje průměrně 75 procent klientů, kteří si u nás od počátku této akce otevřeli účet. Konkrétní číslo nezveřejňujeme.

Budete v této akci pokračovat?

Ano. Jde o atraktivní nabídku pro klienty, tak proč v ní nepokračovat?

Přemýšlíte o dalších atraktivních nabídkách, které by vám napomohly k novým klientům?

Podobné zajímavé nabídky jsou součástí naší další strategie. Speciálně v osobním bankovnictví bychom chtěli mít vždy alespoň jeden produkt, jehož podmínky budou patřit mezi nejatraktivnější na trhu. V poslední době se nám to, myslím, daří ve spotřebitelské půjčce – a chceme v tom pokračovat. Napomoci by nám mělo i vylepšení digitálního sjednávání půjček, které brzy spustíme.

Soustředíme se i na menší firmy s ročním obratem do 75 milionů korun, kde nyní máme například nabídku podnikatelského úvěru na vybavení nebo odkup ordinace pro lékaře. Zaměřujeme se také na partnerství, která nám pomohou s akvizicemi nových klientů. Také zvyšujeme pozornost konceptu s názvem Bank@Work, který se týká korporátních a malých a středních firem: Pokud má některá firma u nás účet, umožníme i jejím zaměstnancům dosáhnout na lepší podmínky našich produktů. Firma tím může získat spokojenější zaměstnance a nám to pomůže při akvizici nových klientů.

Spustili jsme i projekt na navázání spolupráce se startup fintechy, jeho cílem je přinést inovace produktů a služeb.

Jaký cíl v celkovém počtu klientů máte do tří let?

Chtěli bychom významně vzrůst a dostat se na hranici 200 tisíc klientů.

Plánujete v souvislosti s tím rozšířit současnou síť 24 poboček?

Rozšiřování pobočkové sítě plánujeme, ale v podobě odlehčené formy poboček. S testováním několika takzvaných light poboček začneme ve druhé polovině letošního roku. Jde o koncept menších bezhotovostních poboček a s menším počtem zaměstnanců, než jsou na stávajících pobočkách. Chtěli bychom si light pobočky vyzkoušet v obchodních centrech a na dalších frekventovaných místech. Když se nový typ osvědčí, pak zvážíme, kolik bychom jich potřebovali. Pokud jde o současné pobočky, plánujeme je zachovat a odlehčené pobočky k nim přidat.

V loňském roce Sberbank investovala do modernizace bankomatů. Nahradila je vkladovými bankomaty a začala je umisťovat i mimo pobočky. Plánujete výrazně silnější síť?

Důvodem je optimalizace. V některých pobočkách jsme postupně začali rušit pokladní služby a nahrazovali je právě těmito moderními přístroji pro výběr a vklad hotovosti. Síť původních 28 bankomatů jsme loni rozšířili o patnáct – a právě ty jsme začali umísťovat mimo pobočky. Podle toho, jak je klienti budou využívat, se pak rozhodneme, zda ještě počet bankomatů mimo pobočky navýšíme. Nehledejte v tom však nějaký nový strategický záměr začít budovat vlastní silnou bankomatovou síť. Jde nám skutečně jen o lepší pokrytí těchto služeb pro naše klienty.

Ti, kteří od nás mají běžné účty Plus a Extra, mají výběry ze všech bankomatů v České republice i v zahraničí bez poplatku. Klienti, kteří mají náš základní účet Start, který je zdarma bez podmínek, však za každý výběr platí. Pokud vybírají z našeho bankomatu, je to pro ně ale výrazně levnější (jeden výběr z bankomatu Sberbank CZ stojí 5 korun, z bankomatu jiné banky je to 40 korun - pozn. red).

V současné době probíhá analýza efektivity externích bankomatů. Pokud se osvědčí, ponecháme přístroje, kde jsou nyní, případně zvážíme, zda je přesuneme na frekventovanější místo. Nevylučuji, že se rozhodneme počet bankomatů i navýšit.

Mnohé banky převádí část poboček na bezhotovostní formát. Jak chcete postupovat vy?

Na většině našich poboček už živé pokladníky nemáme. Na těch zbylých pokladní službu zatím rušit neplánujeme, i když už jsme všechny pobočky vybavili přístroji na výběry a vklady hotovosti. Část klientů službu živého pokladníka stále vyžaduje.

Zároveň vidíme, že využívání bezhotovostních plateb roste, většina lidí si hotovost vybírá z bankomatu a přibývá klientů, kteří hotovost na účet vkládají přes bankomat. Jak budeme na zbylých pobočkách postupovat, to rozhodne další vývoj v bezhotovostních transakcích.



Sberbank jako jedna z málo bank udržuje na pobočkách směnárenskou službu. Jaké s ní máte další plán?

Na většině poboček směnárenské služby postupně také rušíme, podobně jako pokladní služby. Nicméně stále platí, že se směnárenstvím úplně nekončíme a ani to neplánujeme.

Před třemi lety první banky v Česku spustily okamžité platby. V současné době je Sberbank CZ jednou z mála bank, která je zatím neumožňují. Kdy s nimi začnete?

My se teď soustřeďujeme na zavedení Bankovní identity. Tento projekt, který umožňuje standardní způsob autorizace klientů při využívání různých služeb státu či firem a umožňuje zaručený digitální podpis, spustíme během letošního roku. Jeho jednotlivé fáze budeme klientům nasazovat postupně.

Okamžité platby plánujeme po spuštění Bankovní identity. Nemůžeme se oběma těmto projektů věnovat z kapacitních důvodů stejně intenzivně – a Bankovní identita je pro nás prioritou. Pokud půjde vše hladce, přijdeme s okamžitými platbami pro naše klienty na konci letošního roku či začátkem roku 2023.

Mnoho lidí se obává budoucnosti kvůli rostoucí inflaci a drahým energiím. Jak se to projevuje ve vaší bance?

Prodej našich klíčových produktů v retailovém segmentu v roce 2021 vzrostl, ve spotřebitelských úvěrech jsme zaznamenali dokonce rekordní rok – nové prodeje meziročně vzrostly o téměř 90 procent. Vzhledem k rostoucí inflaci Česká národní banka opakovaně zvýšila základní úrokovou sazbu, která ovlivňuje úrokové sazby bankovních produktů, a my jsme na to byli nuceni reagovat zvýšení úroků u hypoték a úvěrů. Opakovaně jsme však také zvýšili úrokové sazby u vkladových produktů, zavedli jsme nový šestiměsíční termínovaný vklad a podporujeme investice kombinované se spořením. Nyní očekáváme snížení zájmu o refinancování úvěrů – pro většinu lidí to v době růstu sazeb nebude výhodné.

Sberbank CZ se od počátku profilovala i jako banka specializovaná na financování firem při exportu do Ruska. Jaké obchodní příležitosti můžete firmám nabídnout teď, kdy je ruský trh pod sankcemi?

My se zaměřujeme se na expertízu k podpoře našich klientů při exportu do Ruska a Společenství nezávislých států. Výkonnost exportního a obchodního financování (ETF) se nám v roce 2021 podařilo udržet na stabilní úrovni, a to i přes obtížnou situaci exportního sektoru v důsledku pandemie. Objem ETF loni meziročně vzrostl o 30 procent. V roce 2022 se zaměříme na nové exportní obchody a udržení ziskovosti stávajících transakcí, především v oblasti odkupu pohledávek z akreditivů a financování zahraničního obchodu, které souvisejí s vývozem do Ruska a Společenství nezávislých států. V souladu s novou strategií se zaměříme také na získávání nových klientů pro oblast produktů ETF, zejména záruk. Hlavní riziko vidíme v omezení volného pohybu zboží a osob v důsledku nových vln pandemie, které brání hladkému uzavírání nových vývozních transakcí.

