Spořitelna má nové virtuální karty. Po zaplacení skončí

Česká spořitelna má jako první banka v Česku jednorázovou virtuální kartu pro bezpečnější placení na internetu.

Kartu si klienti vytvoří v přímém bankovnictví George v mobilu nebo na počítači (spořitelna slibuje, že to jde na dva kliky) a následně s ní zaplatí. Potom virtuální karta automaticky zanikne. To samé se s ní stane, když ji do 60 minut nepoužijete.

Počet jednorázových karet není nijak omezen a jsou zdarma pro všechny klienty České spořitelny. Ta očekává, že do pěti let se budou virtuální karty používat častěji než plastové.

Spořitelna sice nabízí virtuální karty už od prosince roku 2020, ty ale nejsou jednorázové. Když je klient sám neukončí, zůstávají v platnosti i po použití. Těchto karet zatím klienti spořitelny vytvořili přes 100 tisíc, aktivně používaných je více než 67 tisíc.

„Jednorázová virtuální karta slouží k bezpečnému nákupu na e-shopu kdekoliv na světě. Hodí se například v situacích, kdy klienti u sebe nemají svoji plastovou platební kartu a potřebují nakoupit na internetu. Nebo nechtějí sdělovat údaje ze své fyzické platební karty na e-shopu, kterému nedůvěřují,,” říká Juraj Pilka, který má ve spořitelně na starost platební karty. Typickým příkladem může být nákup na neprověřeném internetovém obchodu, například mimo EU, který nepoužívá 3D Secure

Jednorázovou virtuální kartu mají v nabídce některé fintechové společnosti, například Revolut. Spořitelna ji zkoušela už před dvěma roky v aplikaci Poketka, která ale skončila.

Trvalejší virtuální karty mají v nabídce kromě České spořitelny i Banka Creditas, ČSOB nebo Raiffeisenbank. Lze je přidat i do mobilních peněženek Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay. mBank má v nabídce předplacenou virtuální kartu.

