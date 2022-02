Rusku hrozí odstřižení od peněz. SWIFT nemá náhradu, říká expert

Jak zásadní krok by to byl, kdyby Rusko bylo odstřiženo od SWIFTu?

Samozřejmě zásadní. Jde o síť, která zajišťuje veškeré přesuny finančních toků mezi bankami, institucemi i fyzickými osobami po celém světě. Rusko je velmi orientované na vývoz a veškeré platby z Evropy nebo třeba Spojených států inkasuje prostřednictvím SWIFTu. Západ je napojený jen na tento systém. Pokud by došlo k odpojení, tak nemáte jiný jednoduchý způsob, jak někam poslat velké množství peněz. Přes služby typu Western Union jde poslat pár tisíc dolarů, ale nezaplatíte takto za plyn ani za firemní zakázky.

Radim Široký Zdroj: Česká spořitelna V České spořitelně pracuje pět let, dlouhodobě se věnuje oblasti financí a finančních systémů. Poslední dva roky pracuje v oddělení payments, kde se věnuje kartovým transakcím a platbám obecně, zároveň zodpovídá za zahraniční platební styk.

O odpojení od SWIFTu se mluví jako o jaderném tlačítku finančního světa. Úplně přehnané to asi není?

V podstatě ne. Co se může stát po odstřižení ukazuje příklad Íránu, který to zažil v roce 2012. Tehdy došlo k poklesu vývozu ropy o polovinu. Odběratelé prakticky neměli jak za ropu Íránu zaplatit. Je to sankce, která má obrovské ekonomické dopady. Smutné je, že by to mělo dopad i na běžné lidi, kteří s invazí na Ukrajinu nemají nic společného. Máme poměrně dost plateb od občanů Ruska, kteří z Česka posílají peníze rodinám. Nebo opačně: rodiče platí studium potomka v Česku. Velký dopad by to mělo také na firmy, které s Ruskem obchodují.

Jak by to odpojení vypadalo v praxi?

Představte si SWIFT jako internet. Každá banka v té síti má nějakou adresu, která je definovaná BIC kódem. Když se řekne, že Rusko jako takové a banky s ním spojené se budou odstřihávat od SWIFTu, tak se ruské adresy v té síti zneplatní. Když by pak někdo chtěl poslat peníze do Ruska, tak ten systém nebude vědět, kam s nimi a transakce se vrátí odesílateli.

Platí, že funkční SWIFT v Rusku potřebuje i Evropa, aby mohla platit za ruský plyn. Kvůli tomu, zdá se, k odpojení od SWIFTu nakonec zřejmě nedojde. Je to opravdu tak, že když není SWIFT, není jak zaplatit za ruský plyn?

Je to tak, jedinou alternativou je, že někdo vezme kufr plný dolarů a odletí to do Ruska zaplatit v hotovosti. Otázka je, jestli sankce nemají být opravdu drastické a nemá si Evropa plyn obstarat jinde. To musí zodpovědět politici.

Rusko má vlastní platební systém SPFS a ještě jsou zapojeni do čínského CIPS. Do těchto systémů západ zapojený není?

Není. V tom ruském systému je Rusko a jeho satelitní země.

A ten čínský by nějak využít mohli?

Dokážu si asi představit, že kdyby byli Rusové hodně kreativní, tak by třeba mohli využít nějaké banky v Číně, posílali by tam peníze a čínská banka by za ně dělala transakce se zbytkem světa. To by chtělo ale hodně důvěry, což není běžné. Mohli by si tam nějakou banku třeba koupit, ale to jsou čistě hypotetické úvahy.

Drží se v šachu Zdroj: Česká spořitelna Komentář Davida Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny Odstřižení Ruska od SWIFT by znamenalo odstřižení Ruska od mezinárodního finančního světa. Do mezinárodního bankovního systému SWIFT je zapojeno zhruba 11 tisíc finančních institucí. Rusko by tedy nebylo schopno provádět a přijímat platby od finančních institucí ve světě. Například by nebylo schopno přijímat platby za dodávky komodit. Proto také Rusko vyhrožuje, že v případě odstřižení od SWITF by zastavilo dodávky ropy, plynu a rud do Evropy. A na druhou stranu by vývozci do Ruska nebyli schopni přijímat platby za své vývozy. SWIFT sídlí v Belgii a podléhá regulaci EU. Rozhoduje 25členné představenstvo: jeden člen je i Rus, 11 členů je z EU, dva jsou ze Švýcarska a dva ze Spojeného království. Už jen riziko odstřižení může vést k masivnímu odlivu finančního kapitálu z Ruska. Podobně jako po anexi Krymu. Ve světě existují alternativy ke SWIFT. Jde o ruský SPFS, který má 400 finančních institucí (především ruských), ale má kapacitní omezení. Dále je to čínský CIPS, který má také kapacitní omezení. Občas se zmiňují kryptoměny, jejich velkým minusem je ale vysoká volatilita. Rusko se na hrozbu odstřižení od SWIFT snažilo připravit: zvýšilo devizové rezervy na úroveň přes 600 miliard USD (40 % HDP), Národní fond bohatství má rezervy ve výši 12 % HDP. Vysoké ceny ropy umožňují rezervy navyšovat, při anexi Krymu naopak cena ropy poklesla na polovinu. Podíl ruských státních dluhopisů držených zahraničními investory se dostal pod 20 %. Vysoká koncentrace dovozů ropy, plynu a komodit z Ruska snižuje pravděpodobnost odstřižení od SWIFT. Vedle fosilních paliv může Rusko vyhrožovat i zemědělskými komoditami: spolu s Ukrajinou kontroluje třetinu světové produkce. EU odebírá z Ruska polovinu ruských vývozů. Z EU proudí do Ruska jen 5 % z celkových vývozů. Expozice na zahraniční obchod a případné sankce je asymetrická ve prospěch EU. Rusko je závislé na dovozech z EU především v oblasti hi-tech a farmaceutických výrobků: podíl dovozů z EU do Ruska činí 45 %, z USA jen 6 %. V roce 2019 pocházelo z EU přibližně 70 % ruského dovozu chemických výrobků a 60 % dovozu nástrojů a přístrojů.

