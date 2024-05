Co se děje

Čtyři a půl měsíce poté, co americká Komise pro cenné papíry (SEC) povolila bitcoinová ETF, dala zelenou i několika spotovým ETF na ether. Schválila podání společností VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy a Bitwise. Pravděpodobně tedy vzdala snahu zařadit ether mezi cenné papíry – protože fond, který by držel jen jeden cenný papír, nedává smysl.

Aby se s fondy opravdu začalo obchodovat, potřebují ale žadatelé od SEC ještě jedno razítko. To podle analytiků může trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce.

Cena etherea se prudce zvedala už před schválením, když prosákly informace, že je všechno na dobré cestě. Po samotném schválení už se tedy s ní nic dramatického nedělo: poskočila nahoru, spadla dolů, vrátila se na hodnoty těsně před schválením. Z dlouhodobého hlediska ale rozhodnutí komise s nejvyšší pravděpodobností bude znamenat růst ceny.

Schválení přišlo ve čtvrtek. O den dřív Sněmovna reprezentantů hlasovala pro legislativu, která definuje roli regulátora v odvětví kryptoměn. Zákon o finančních inovacích a technologiích pro 21. století (FIT21 Act) vyjasňuje role komise pro Cenné papíry a Komise pro obchodování s komoditními futures. Musí ho ale ještě schválit Senát.

Vývoj ceny etheru Zdroj: peníze.cz

Sedm miliard + extra mozarella

Ve středu bitcoinová komunita slavila čtrnáctý Bitcoin Pizza Day. Připomněla si tak první nákup uskutečněný za bitcoiny.

Sedmnáctého května 2010 napsal programátor Laszlo Hanyecz na server Bitcointalk:

Zaplatím 10 000 bitcoinů za pár pizz… třeba za dvě velké, abych měl něco na další den. Mám rád, když mi zbyde nějaká pizza na pozdější oďobávání. Tu pizzu můžeš udělat sám a donést mi ji domů nebo mi objednat dovážku, já prostě jenom chci dostat domů jídlo výměnou za bitcoiny, abych ho nemusel objednávat nebo připravovat sám, asi jako když si v hotelu objednáš k snídani obložený talíř – prostě ti přinesou jídlo a jsi v pohodě! Jestli máš zájem, dej mi vědět, dohodneme se. Díky, Laszlo

Čtyři dny se nic nedělo, ale 22. května byl obchod uzavřen a bitcoin udělal první nesmělý krůček do světa reálných obchodů, kde se jím platí za fyzické věci.

Při dnešní ceně okolo 70 tisíc dolarů za bitcoin by ty pizzy vyšly na neuvěřitelných 700 milionů dolarů (přes 16 miliard korun). To ale není všecko – Laszlo si totiž pizzy objednával dál a do srpna, kdy s tím přestal, protože cena bitcoinu začala růst a těžba byla náročnější, za ně utratil dohromady sto tisíc bitcoinů: dnešních sedm miliard dolarů.

Trump bere bitcoin

Na prezidentskou kampaň Donalda Trumpa můžou jeho fanoušci nově přispívat v kryptoměnách. V politickém fundraisingu jde o významný posun. Podle webových stránek kampaně se dá přispívat jakýmkoli kryptem, který se dá platit přes peněženku Coinbase Wallet. Mezi ty podporované patří kromě bitcoinu také ripple, ethereum, dogecoin, solana, shiba inu a cardano. Vybrané mince putují do společných fondů pro Trumpovu kampaň a Republikánský národní výbor (RNC).

Nová strategie zjevně cílí na mladší, technicky zdatné voliče, kteří jsou fanoušky kryptoměn. Oznámení balí Trumpovi marketéři do řečí o snižován regulací, o tom, jak je Trump fanouškem finančních inovací, a o „seismickém posunu ke svobodě“ .

Trump ale není jediný ani první kandidát, který dary v kryptoměnách přijímá. Už dřív oznámil Robert F. Kennedy Jr., že bude na podporu své kampaně přijímat bitcoiny. A v roce 2015 o dary v bitcoinech usiloval senátor Rand Paul. V roce 2020 přijali příspěvky v kryptoměnách také kandidáti Andrew Yang a Eric Swalwell.

Bitcoin na londýnskou burzu

Britský Úřad pro finanční dozor (Financial Conduct Authority – FCA) povolil správci aktiv WisdomTree, aby uvedl své burzovně obchodované produkty (exchange traded products – ETP) zaměřené bitcoin a ethereum na Londýnskou burzu cenných papírů (LSE).

Od 28. května tedy bude možné na londýnské burze možné kupovat a prodávat ETP podložené bitcoinem. Společnost Wisdom Tree, který spravuje aktiva za 111 miliard dolarů (2,5 bilionu korun) je bude zpočátku nabízet výhradně profesionálním investorům.

Úřad se dřív ke kryptu stavěl spíš odmítavě, změna názoru přišla v březnu, kdy oznámil, že proti kótování bitcoinových ETP pro profesionální investory už nebude mít námitky. Vliv na tuto změnu mělo pravděpodobně i lednové schválení bitcoinových ETF za oceánem. Nicméně pro retailové investory se zatím povolení neplánuje.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Venezuela zabavuje těžařům stroje

Venezuela oznámila, že zakáže těžbu kryptoměn, a zabavila tisíce těžebních zařízení. Cílem akce má být snížit zatížení energetické sítě a zajistit stabilní dodávky elektřiny. V zemi přetrvává energetická krize, dodávky elektřiny mají časté výpadky, které mají komplikují jak každodenní život, tak ekonomiku obecně

Potlačování těžby kryptoměn souvisí také s širší protikorupční iniciativou ve Venezuele. Například ve městě Maracay úřady v rámci tohoto boje nedávno zabavily dva tisíce zařízení pro těžbu kryptoměn a nechaly zatknout několik vysoce postavených úředníků, včetně bývalého šéfa Národního úřadu pro dohled nad kryptoměnami Joselita Ramíreze.

Venezuela není první a asi ani poslední zemí, která těžbu zakazuje. Známá je například podobná praxe z Číny nebo Kazachstánu.

Rychlovka pod čarou: Odsouzený podvodník a zakladatel burzy FTX Sam Bankman-Fried prý bude přemístěn do nové věznice. Místo nebylo zatím zveřejněno, ale předpokládá se, že to bude v Kalifornii. SBF bude pravděpodobně umístěn do věznice se střední ostrahou.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Co je Bitcoin Pizza Day a proč je významný? Bitcoin Pizza Day je každoroční oslava, která připomíná první zaznamenanou výměnu bitcoinu za fyzické zboží. Dne 22. května 2010 zaplatil programátor Laszlo Hanyecz za dvě pizzy 10 000 bitcoinů, což tehdy odpovídalo přibližně 25 dolarům. Od té doby hodnota takového množství bitcoinů dosáhla stovek milionů dolarů (700 milionů v květnu 2024) – jenže bez toho prvního nákupu pizzy, který prověřil a ukázal, že bitcoin jsou peníze, by taky nemusely mít hodnotu žádnou.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

