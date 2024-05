Kongres USA proti regulaci krypta. V Argentině dělají bitcoin z odpadu. Týden v kryptu

V neděli 5. května dosáhl bitcoin významného milníku – zpracoval miliardtou transakci. Stalo se tak patnáct let, čtyři měsíce a čtyři dny poté, co tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto vytěžil 3. ledna 2009 vůbec první bitcoinový blok. Miliardtá transakce proběhla v bloku číslo 842 241.

Do tohoto čísla se počítají jen takzvané on-chain transakce, ne tedy transakce provedené v síti Lightning Network. Ta podle údajů burzy Rive zpracovala například loni v srpnu zhruba 6,6 milionu transakcí. To naznačuje, že přes Lightning už také nějaké stovky milionů transakcí prošly.

Pohyb se zrychlil hlavně okolo posledního halvingu a 23. dubna bylo zpracováno rekordních 926 tisíc transakcí. Příčinou bylo hlavně spuštění protokolu Runes – jak o něj teď pomalu opadá zájem, klesá i počet transakcí – například 4. května už jich bylo „jen” něco přes 660 tisíc.

Pro srovnání – společnosti Visa uvádí, že v roce 2022 proběhlo pomocí kreditních karet (tedy bez debetek) s její značkou 87 miliard plateb. Jak je tedy vidět, bitcoin má pořád kam růst, i když „souboj” s platebními kartami se bude odehrávat spíš na druhých vrstvách typu Lightning Network, nikoliv v on-chainu – tam na miliardy transakcí měsíčně není prostor.

Ethereum poznalo inflaci

Fanoušky etherea asi potěší, že jeho síť zpracovala už přes dvě miliardy transakcí. Ethereum má ale jiný problém. Zdá se, že poslední upgrade zafungoval až příliš dobře a přinesl nežádoucí důsledky pro dlouhodobé investory.

Hard fork Dencun totiž snížil transakční poplatky o víc než 90 procent a medián transakčních poplatků je dnes až čtyřikrát nižší než dřív, uvádí analýza firmy CryptoQuant.

Kvůli tomu, že uživatelé platí nižší poplatky, síť spaluje zásobu etherů nejpomaleji od září 2022. Míra ničení mincí je tak nízká, že se ethereum vrátilo mezi inflační měny.Vydává víc jednotek, než kolik se jich v daném období spálí.

Vývoj ceny etherea Zdroj: peníze.cz

Argentinské bitcoiny z odpadního plynu

Společnost Genesis Digital Assets Limited (GDA) navázala spolupráci se státní společností YPF Luz a společně vytvořili unikátní místo pro těžbu bitcoinu. Jako zdroj energie využívá metan, který se uvolňuje při těžbě ropy a na místě se většinou bez užitku pálí.

Novinka se testuje v nové elektrárně Bajo del Toro. Elektřina z plynu se tu využívá jako pohod 1200 strojů těžících bitcoin. Mimochodem: proti pálení plynu unikajícího při těžně ropy se už v roce 2015 postavila Světová banka, která se zasazuje o to, aby se s ním do roku 2030 přestalo. Elektrárna samozřejmě dokáže spálit plyn účinněji, než když se pálí na volno, a emise umí z velké části zachytit.

Podle Abdumalika Mirakhmedova, zakladatele společnosti GDA, zařízení jasně ukazuje ekologické přínosy těžby bitcoinů a vyvrací argumenty jeho odpůrců kritizujících „zbytečnou” spotřebu. Argentina je pro takovéto experimenty skvělou volbou díky svým rozsáhlým energetickým zdrojům, příznivému postoji vlády a obyvatelstvu, které se v reakci na inflaci stále víc obrací ke kryptoměnám.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Komisaři to v USA zas (nejspíš) projedou

Ve středu americká Sněmovna reprezentantů odhlasovala přijetí návrhu zákona s názvem H. J. Res 109, který ruší speciální směrnici Komise pro cenné papíry (SEC) vyžadující, aby banky držely kryptoaktiva svých zákazníků ve svých rozvahách, což je podmínka, která neplatí pro tradiční aktiva, jako jsou třeba cenné papíry.

„Směrnice č. 121 je jedním z nejzářnějších příkladů regulatroního přehánění, které definuje působení Garyho Genslera v Komisi pro cenné papíry,“ tvrdí předseda Výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů (HFSC) Patrick McHenry.

Pro nový zákon hlasovalo i 21 demokratů, což v kombinaci s 207 hlasy republikánů zajistilo jeho schválení. Nicméně předkladatelé ještě nemají vyhráno, prezident Biden přispěchal s prohlášením, že nový zákon vetuje.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

V oficiální reakci na schválení zákona Bílý dům uvedl, že se zrušením směrnice hluboce nesouhlasí. Narušilo by to podle něj snahy komise „chránit investory na trzích s kryptoaktivy „Omezení schopnosti Komise pro cenné papíry udržovat komplexní a účinný finanční regulační rámec pro kryptoaktiva by vneslo na trh značnou finanční nestabilitu a nejistotu.“

Šéfkomisař mátl kongresmany

Aby toho nebylo tento týden o Komisi pro cenné papíry málo: jejího předseda Gary Gensler prý klamal Kongres, když se ho v něm ptali, jestli je podle Komise ether cenný papír. Gensler na otázku odmítl odpovědět, ačkoli Komise už ether jako cenný papír prověřovala.

„Předseda Gensler odmítl odpovědět na otázky týkající se klasifikace etheru ze strany SEC,“ uvedl republikánský předseda kongresového výboru pro finanční služby Patrick McHenrdy. „Nová soudní podání ukazují, že šlo o úmyslný pokus o zkreslení stanoviska komise.“

Dokumenty doprovázející nově podanou žalobu na Komisi, podanou společnosti Consensys, popisují, že agentura prováděla vyšetřování povahy etherea už několik dní před Genslerovým svědectvím v dubnu 2023.

Klasifikace etherea, druhé největší kryptoměny podle tržní kapitalizace, je klíčovou otázkou nejen pro jeho budoucnost. Jako cenný papír by ethereum mělo podléhat dohledu a regulaci Komise pro cenné papíry. A pokud by byl za cenný papír uznáno, do definice cenného papíru by se pravděpodobně vešlo i mnoho dalších kryptoměn.

Rychlovka pod čarou: Světové centrální banky by měly rychle přijmout digitální měny. Tvrdí to Joachim Nagel, šéf Deutsche Bundesbank a člen Evropské centrální banky. Podle něj je nutné, aby centrální banky rychle reagovaly a digitální měny přijaly. Tradičbí bankovní modely jsou podle něj ohroženy rychlými proměnami světa.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem