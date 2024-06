Okurky nebudou, poroste bitcoin. Robinhood si koupil burzu. Týden v kryptu

Bitcoin má možná nakročeno k novému maximu a laťku může nechat hluboko pod sebou. ETF, která jsou na něj vázaná, taky lámou rekordy. Robinhood jde do první kryptoligy. Zakladatel Binance do vězení. A japonskou kryptoburzu ohackovali o balík.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 8. 6. 2024

V úterý se cena bitcoinu po delší době vyšplhala nad 70 tisíc dolarů (1,6 milionu korun) za minci a zbytek týdne se pohybovala nedaleko svého historického maxima 73 740 dolarů, kterého dosáhla letos 14. března.

Pro další vývoj kurzu je prý klíčová cena 72 tisíc dolarů (1,64 milionu korun). Podle mnoha analytiků by mohla zafungovat jako rozbuška. Lidé, kteří bitcoin shortovali, tedy vsadili na jeho pokles, už dál nevydrží a budou muset nakoupit mince za vyšší cenu – a tím můžou kurz poslat ještě výš. Na nová maxima.

Například podle dat společnosti CoinGlass by mohl pohyb nad 72 tisíc dolarů zlikvidoval krátké pozice v hodnotě 800 milionů dolarů (přes 18 miliard korun), a pokud by se cena dostala nad 72 500 dolarů, padly by snad pozice za víc než 1,2 miliardy dolarů (přes 27 miliard korun).

Analytici ze společnosti Rekt Capital dokonce tvrdí, že jakmile bude jasné, že 72 tisíc dolarů není hranice, o kterou se bitcoin zarazí a vydá se dolů, stane se naopak základnou nového strmého růstu ceny. Že by letos v létě minimálně v kryptu okurková sezóna nepřišla?

ETF polykají dvacet miliard denně…

Americké spotové ETF zaměřené na bitcoin měly v úterý druhý nejlepší den své historie. Tedy pokud jde o příliv peněz – nateklo do nich 886,6 milionu dolarů (přes 20 miliard korun).

Podle společnosti Farside Investors do fondu společnosti Fidelity (FBTC) dorazilo za tenhle jediný den 378,7 milionu dolarů (přes 8,6 miliardy korun), druhý byl IBIT od BlackRocku s 274,4 miliony dolarů (6,2 miliardy dolarů) následovaný fondem ARK 21Shares Bitcoin ETF s 138,7 milionu dolarů (3,2 miliardy korun).

Rekordním ale pořád zůstává 12. březen, kdy investoři do fondů nalili 1,04 miliardy dolarů (skoro 24 miliard korun). Bylo to právě den před tím, než kurz bitcoinu dosáhl svého dosavadního historického maxima 73 679 dolarů (1,68 milionu korun) za minci.

… a mají je už i klokani

Bitcoinová ETF mají už i u protinožců. V úterý spustila první spotový bitcoinový fond v Austrálii společnost Monochrome Asset Management. O povolení požádala teprve v dubnu, ale protože chce Austrálie držet krok s globálními trendy, schválení bylo bleskové a s ETF už se obchoduje na burze Cboe Australia.

Robinhood kupuje Bitstamp

Populární obchodní platforma Robinhood Markets ve čtvrtek oznámila, že za zhruba 200 milionů dolarů (4,5 miliardy korun) kupuje kryptoměnovou burzu Bitstamp.

Společnost, jejíž aplikaci si oblíbili drobní investoři, chce vstupem na trh s digitálními aktivy rozšířit nabídku svých produktů a dospět v plnohodnotného poskytovatele finančních služeb. A taky rozšířit své vlastní pokrytí planety. „Akvizice společnosti Bitstamp urychlí naši globální expanzi,“ řekl agentuře Reuters Johann Kerbrat, viceprezident a generální ředitel společnosti Robinhood Crypto.

Burza Bitstamp je používaná hlavně v Asii, ale docela známá je i v Evropě. Na rozdíl od aplikace Robinhood samotné. „V Evropské unii jsme teprve na začátku,“ řekl Kerbrat. Akvizice burzy Bitstamp, která byla založena už v roce 2011 a je držitelem 50 aktivních licencí a registrací po celém světě, posouvá Robinhood (založený o dva roky později) do první kryptoligy, kde se stává přímou konkurencí gigantů, jako jsou Binance nebo Coinbase.

CZ za mřížemi

Miliardář Changpeng Zhao (Čchang-pcheng Čao, obecně známý jako CZ), nastoupil podle webu Bureau of Prisons do federální věznice s nízkým stupněm ostrahy v Lompoku v Kalifornii.

Zakadatel burzy Binance byl v dubnu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za to, že na burze umožnil prát špinavé peníze – k čemuž se dřív přiznal. Je to podstatně míň než tři roky, které žádal státní zástupce. Ale zase ostřejší než pětiměsíční podmínka, kterou navrhovala obhajoba.

Několik let trvající vyšetřování Binance skončilo loni v listopadu, kdy Zhao uzavřel s americkou vládou dohodu, která zahrnovala pokuty 4,3 miliardy dolarů pro Binance a 50 milionů dolarů pro CZ osobně. V rámci urovnání Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti. Dál ale vlastní přibližně 90 procent burzy.

Hackeři si na burze vzali sedm miliard

Japonská krypto burza DMM Bitcoin podle Coindesk oznámila (web samotné burzy není z Česka dostupný), že ji zasáhl rozsáhlý hackerský útok, při kterém bylo odcizeno 4502,9 bitcoinu (305 milionů dolarů, 7 miliard korun). Burza tvrdí, že dalším neoprávněným výběrům zabrání a že její zákazníci dostanou všechny svoje peníze zpátky. „Ujišťujeme vás, že s podporou společností z našeho holdingu obstaráme odpovídající množství bitcoinů. Ručíme za celou sumu.“

Útok na DMM je druhý největším v Japonsku hned po hacku z roku 2018, kdy z burzy Coincheck zmizely tokeny za zhruba 530 milionů dolarů (tehdy skoro 11 miliard korun). I ve světovém srovnání se s přehledem vejde do první desítky hacků, pokud jde o výši škody.

Rychlovka na konec: Miliardář, propagátor bitcoinu a spoluzakladatel společnosti MicroStrategy Michael Saylor zaplatí 40 milionů dolarů za stažení žaloby, že se dopustil velkého daňového podvodu, když prý léta lhal úřadům o tom, kde bydlí. Uvedla to v pondělí prokuratura ve Washingtonu DC.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

