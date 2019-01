Nejlepší Finanční produkty roku 2018 podle portálu Finparáda.cz

V každé kategorii se oceňují tři nejlepší produkty. U podílových fondů se uvádí jen absolutní vítěz dílčí kategorie.

Cenu veřejnosti získala Banka CREDITAS za produkt Spořicí účet a Cenu Finparády.cz, jako zvláštní ocenění v rámci celé soutěže, získala opět Banka CREDITAS za multibankovní aplikaci a běžný účet Richee.

Výsledky soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku se vždy vyhlašují na konci ledna roku následujícího po roku hodnoceném. První ročník proběhl v roce 2011. Zvláštním rysem soutěže je, že umístění finančních produktů je možné sledovat on-line během celého roku v žebříčcích Finparády.cz. Jejich celoroční vývoj předurčuje výsledné pořadí.

Výsledky soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt za roky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 si můžete prohlédnout také zde.

Vítězové soutěže Finanční produkt roku 2018

Bankovní osobní účty

První místo letos opět obhájila Equa bank se svým Běžným účtem. Druhé místo znovu obsadila mBank s mKontem a třetí Air Bank s Malým tarifem.

Top 3: Osobní účty 1. Equa bank – Běžný účet 2. mBank – mKonto 3. Air Bank – Malý tarif Loňské pořadí: 1. Equa bank – Běžný účet, 2. mBank – mKonto, 3. Air Bank – Malý tarif

V kategorii bankovních osobních účtů se již podruhé na prvním místě umístil Běžný účet od Equa bank. Jak banka slibuje, nemusíte platit za otevření ani za vedení účtu, to je zdarma a bez jakýchkoliv podmínek. Zdarma jsou domácí odchozí i příchozí platby, výběry v tuzemsku z jakéhokoliv bankomatu a otevření účtu v eurech a dolarech k běžnému účtu vedenému v českých korunách. Za výběry z bankomatů v zahraničí si banka účtuje jen 9 korun. Ke zhodnocení prostředků poslouží spořicí účet HIT, který je možné si k běžnému účtu zřídit zdarma, jeho úroková sazba je až 1 % ročně pro vklady do 200 tisíc korun. K účtu je dále možné si pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty i osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu. Samozřejmostí je možnost zřízení kontokorentu a to od 5000 do 100 tisíc korun. V polovině roku 2018 začala nabízet Equa bank Minutovou půjčku prostřednictvím mobilního telefonu. V mobilním bankovnictví vylepšila Equa bank během roku 2018 editaci trvalých příkazů a inkas, nově lze trvalé příkazy a inkasa založit, editovat a zrušit, je možné zkopírovat čísla účtů do schránky pomocí jednoho kliknutí a nabízí také seznam nejčastějších příjemců plateb. Do mobilní aplikace je možné se přihlásit pomocí otisku prstu.

Osobní účet mKonto od mBank se potřetí za sebou umístilo na druhém místě. Bankovní účet je veden bez poplatků, při výběru alespoň 1500 korun jsou výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí zdarma, výběr nižší sumy stojí 29 korun. Zdarma jsou příchozí a odchozí platby v Česku včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb. Banka nabízí povolené přečerpání účtu mRezerva s úvěrovým limitem 5000 až 300 tisíc korun. Zhodnotit prostředky lze na spořicím účtu mSpoření, poskytovaném k osobnímu účtu zdarma. Na začátku roku a na konci roku 2018 banka pořádala marketingovou akci pro získání nových klientů – nabízela odměnu až 600 korun. Pro tento rok své mobilní bankovnictví vylepšila o možnost založení bankovního účtu přes mobilní aplikaci, realizaci plateb z kreditní karty a možnosti před přihlášením do aplikace jako Můj zůstatek na účtu, Můj limit na kreditní kartě atd. Přihlášení do mobilní aplikace lze provést pomocí otisku prstu. Bezkontaktně lze platit i pomocí Google Pay. Na začátku letošního roku banka zrušila podmínku minimálního obratu 1500 korun při kterém se neúčtoval poplatek za vedení hlavní karty ve výši 29 korun a dále zrušila poplatek za příchozí/odchozí SEPA platby, které jsou nyní zdarma.

Třetí místo si i letos udržel osobní účet Malý tarif od Air Bank. Stejně jako předchozí účty je i Malý tarif od Air Bank zdarma bez podmínek. Příchozí i odchozí platby v Česku a výběry z bankomatů Air Bank jsou zdarma. Výběry z cizích bankomatů v Česku a Evropské unii jsou zpoplatněny 25 korun, banka nabízí také možnost výběru peněz u Sazky za 10 korun. Na běžném účtu je poskytována bonusová roční sazba ve výši 1 % pro souhrnný zůstatek do 100 tisíc korun s podmínkou minimálně pětkrát měsíčně zaplatit kartou. K účtu je však možné si sjednat i spořicí účet se shodnou sazbou ve výši 1 % ročně. pro zůstatek do 250 tisíc korun. Kontokorent k účtu je nabízen v rozmezí 5000 až 50 tisíc korun. Během roku 2018 vylepšila svou mobilní aplikaci o možnost editace a zrušení šablon plateb, dále zobrazení PINu karty. Přes aplikaci lze také provést simulaci nového úvěru a úvěr kompletně zřídit. Do mobilní aplikace se lze rovněž přihlásit pomocí otisku prstu. Air Bank vylepšila v roce 2018 prvky svého mobilního bankovnictví a dle naší analýzy přehledu parametrů mobilního bankovnictví se posunula mezi nejlépe hodnocené.

Spořicí účty

Vítězem v kategorii spořicích účtů se nově stala Air Bank se svým spořicím účtem, druhá skončila Wüstenrot hypoteční banka s Wüstenrot Spořicím účtem a třetí příčku obsadilo FÉR spoření PLUS od Sberbank.

Top 3: Spořicí účty 1. Air Bank – Spořicí účet 2. Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet 3. Sberbank – FÉR spoření PLUS Loňské pořadí: 1. Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet, 2. Air Bank – Spořicí účet, 3. Sberbank – FÉR spoření.

V tomto roce se na prvním místě umístil Spořicí účet od Air Bank a vystřídal tak Wüstenrot hypoteční banku s Wüstenrot Spořicím účtem. Air Bank v rámci svého spořicího účtu nabízí bonusovou sazbu ve výši 1 % ročně pro zůstatek do 250 tisíc korun, nad tuto částku pak sazbu ve výši 0,2 % za rok. Bonusovou sazbu získá klient, pokud provede minimálně pětkrát měsíčně platbu kartou. Klient si může založit tři spořicí účty – jeden v korunách, druhý v eurech a třetí v amerických dolarech. Na Spořicím účtu je také možnost si založit až 10 spořicích obálek a pojmenovat si je podle účelu spoření.

Na druhém místě a z loňského prvního místa se tak umístila Wüstenrot hypoteční banka s Wüstenrot Spořicím účtem. Základní úrok pro vklady od 30 tisíc do 1,5 milionu korun je 0,5 %, k tomu je možné získat až 0,5 % ročně jako věrnostní bonus při sjednání fixace jakékoliv částky ze spořicího účtu. Tuto fixaci lze kdykoliv ukončit bez sankce. V první polovině roku 2018 nabízela Wüstenrot hypoteční banka akční úrok 0,6 % ročně pro nově vložené prostředky, klient tak mohl získat úročení až 1,2 % za rok. Od září loňského roku banka nabízí novým klientům akční zvýhodněný úrok 0,6 % ročně, noví klienti tak můžou získat úročení až 1,5 % za rok. V listopadu pak banka zvýšila věrnostní bonus pro fixace na 12 měsíců z 0,4 na 0,5 % za rok. Klienti si můžou založit víc spořicích účtů a pojmenovat si je dle svého uvážení.

Sberbank obhájila třetí místo v žebříčku spořicích účtů s produktem FÉR Spoření PLUS. Úroková sazba bez FÉR konta činí u této banky 0,59 % ročně pro vklady do 300 tisíc korun, s FÉR kontem pak 1,03 % ročně (poslední změna byla v říjnu, kdy byla sazba navýšena z 0,83 na 1,03 % p. a.). Pro tarifní pásmo od 300 tisíc do 1 milionu korun je úroková sazba 0,01 % ročně bez FÉR konta a s FÉR kontem 0,23 % ročně, nad 1 milion korun je sazba u obou variant shodná, 0,01 % za rok. Pomocí FÉR Spoření PLUS lze provádět běžné finanční transakce.

Cena Finparády 2018 Aplikace Richee od Banky CREDITAS Cena Finparády je speciální ocenění, prvně udělované v roce 2015. Jeho cílem je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu za daný rok. Za rok 2018 je oceněna Banka CREDITAS za multibankovní aplikaci a běžný účet Richee, který umožňuje správu účtů vedených ve víc bankách pomocí mobilního telefonu. Za rok 2017 cenu získala MONETA Money Bank za produkt Smart Banka, za rok 2016 Česká spořitelna za produkt Friends 24 a za rok 2015 Komerční banka se systémem Trusteer Rapport – specializovaným softwarem na ochranu klientů Komerční banky před phishingem.

Termínované vklady

První příčku obhájilo NEY spořitelní družstvo, na dalších dvou příčkách nově figurují banky, a to Wüstenrot hypoteční banka a Banka CREDITAS.

Top 3: Termínované vklady 1. NEY spořitelní družstvo – Termínovaný vklad 2. Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad ProZisk 3. Banka CREDITAS – Termínovaný vklad Loňské pořadí: 1. NEY spořitelní družstvo – Termínovaný vklad, 2. Československé úvěrní družstvo – Termínovaný vklad ČSUD, 3. Artesa, spořitelní družstvo – Termínovaný vklad Artesa STANDARD.

První místo v kategorii Termínovaných vkladů obhájilo NEY spořitelní družstvo, jehož termínované vklady patřily v roce 2018 k jedněm z nejvýhodnějších na trhu. V současné době nabízí NEY spořitelní družstvo termínované vklady s dobou vázanosti na rok až 10 let s úrokovou sazbou až 2,80 % ročně. Minimální vklad je 20 tisíc korun.

Na druhém místě se nově umístila Wüstenrot hypoteční banka se svým Wüstenrot Jednorázovým termínovaným vkladem ProZisk a aktuálním úročením až 1,7 % ročně. Tento termínovaný vklad je nabízen s dobou trvání vkladu od 1 roku do 5 let a minimální vklad je 50 tisíc korun.

Banka CREDITAS nově zaujímá třetí místo v žebříčku. Termínovaný vklad dosáhl úrokové sazby až 2,60 % ročně při připisování úroků na konci období, při připisování úroků měsíčně sazba až 2,10 % ročně. Období vkladu je od roku do 10 let a minimální výše termínovaného vkladu je 5000 korun.

Cena veřejnosti 2018 Spořicí účet od Banky CREDITAS Cenu veřejnosti za rok 2018 získala Banka CREDITAS za produkt Spořicí účet. Cenu veřejnosti, která je tradiční součástí soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku, získává finanční produkt s nejlepším celoročním hodnocením v přehledech a kalkulačkách na portálu Finapráda.cz. Soutěží se bez ohledu na typ produktu. Koncem roku mohli návštěvníci portálu Finparáda.cz hlasovat pro finálovou pětku produktů v anketě zde. Loni cenu obdržela společnost Conseq – penzijní společnost za Doplňkové penzijní spoření, předloni Equa bank za Běžný účet a rok před tím Sberbank za produkt FÉR půjčka. V prvních dvou ročnících Cenu veřejnosti získal Fio osobní účet.

Spotřebitelské bankovní neúčelové úvěry

Vítězem v této kategorii je letos Půjčka od Air Bank (jako loni). Na druhé místo se ze třetí pozice vyhoupla ČSOB Flexi půjčka na cokoliv. Třetí je nově Osobní úvěr od Komerční banky.

Top 3: Spotřebitelské úvěry 1. Air Bank – Půjčka 2. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv 3. Komerční banka – Osobní úvěr Loňské pořadí: 1. Air Bank – Půjčka, 2. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka, 3. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

První místo si v kategorii spotřebitelských bankovních neúčelových úvěrů udržela Půjčka od Air Bank. V dubnu 2018 tato banka změnila úrokové pásmo pro půjčky z 300 tisíc korun na 200 tisíc korun. Pro půjčky do 200 tisíc korun nabízí bonusovou úrokovou sazbu od 5,9 %, základní roční sazba je přitom od 6,9 % ročně. Půjčky od 200 tisíc korun jsou pak úročeny výhodněji a to od 4,9 % u bonusové úrokové sazby a od 5,9 % u základní úrokové sazby. Bonusová sazba je nabízena všem klientům, kteří dodrží pravidlo – nedlužit déle než pět dní částku vyšší než 100 korun. Půjčka se poskytuje bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení. Délka splatnosti je až 96 měsíců. Půjčku lze vyřídit také přes mobilní aplikaci banky.

ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv obsadila v soutěži druhé místo. Aktuálně banka nabízí bonusovou sazbu od 5,2 % ročně. při řádném splácení. Klient si může sjednat půjčku až na 800 tisíc korun s délkou splatnosti až 96 měsíců. Půjčka je bez poplatků, klient má možnost kdykoliv snížit, zvýšit nebo odložit splátku. Při splacení půjčky do tří měsíců, banka klientovi vrátí úroky.

Komerční banka – Osobní úvěr se umístil na třetím místě. Aktuální úroková sazba začíná již od 4,9 % ročně. Osobní úvěr lze sjednat od 10 tisíc korun do 2,5 milionu korun s délkou splatnosti až 96 měsíců. Vedení a mimořádné splátky úvěru jsou zdarma. Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr je 490 korun, v případě poskytnutí úvěru. Úvěr lze předschválit v mobilním bankovnictví.

Konsolidace půjček

Novou jedničkou je UniCredit Bank s PRESTO Půjčkou – Sloučením úvěrů. Na druhou příčku vystoupila MONETA Money Bank s Konsolidací půjček. Na třetí místo z prvního klesla Air Bank s produktem Převedení půjček.

Top 3: Konsolidace půjček 1. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů 2. MONETA Money Bank – Konsolidace půjček 3. Air Bank – Převedení půjček Loňské pořadí: 1. Air Bank – Převedení půjček, 2. Česká spořitelna – Konsolidace půjček, 3. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů.

V kategorii konsolidace půjček zvítězila UniCredit Bank se svou PRESTO Půjčkou – Sloučením úvěrů. Banka při řádném splácení nabízí úrokovou sazbu 2,6 % ročně. Konsolidaci je možné sjednat od 30 tisíc do milionu korun s délkou splatnosti až 120 měsíců. Nad 300 tisíc může být vyžadován spolužadatel a u půjček od 600 tisíc korun výš se vyžaduje vždy.

MONETA Money Bank se umístila na druhé pozici. Banka nabízí konsolidaci s úrokovou sazbou již od 4,9 % ročně. Sloučit úvěry lze již od 30 tisíc do 800 tisíc korun se splatností od 24 měsíců do 120 měsíců podle konsolidované částky. Poskytnutí úvěru online, přes internet banku nebo přes Smart banku je zdarma. Při sjednání na pobočce nebo přes telefon klient musí uhradit poplatek.

Na třetím místě se umístila Air Bank, která tak klesla z první pozice roku 2017. U konsolidace platí shodné sazby a podmínky jako u půjčky, tj. bonusové sazby jsou pro půjčky do 200 tisíc korun od 5,9 % ročně a nad 200 tisíc korun od 4,9 % za rok. Převést je možné až deset produktů najednou, půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení je zdarma.

Mikropůjčky (krátkodobé nebankovní úvěry)

V této kategorii se pořadí nezměnilo. Na prvním místě opět Půjčka Kamali od Home Creditu, druhé místo obsadila Zaplo půjčka a třetí zůstala Rychlá SMS půjčka od Via SMS.

Top 3: Mikropůjčky 1. Kamali – Půjčka Kamali 2. Zaplo Finance – Zaplo půjčka 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka Loňské pořadí: 1. Kamali – Půjčka Kamali, 2. Zaplo – Zaplo Půjčka, 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka.

V kategorii Mikropůjček zvítězila a své prvenství z roku 2017 obhájila Půjčka Kamali. Kamali nabízí první půjčku až do výše 10 tisíc korun zdarma, a to při splatnosti do 14 dnů. Půjčit si lze maximálně 20 tisíc korun s délkou splatnosti 30 dnů. V roce 2018 zavedla Kamali novou službu pro své zákazníky – vyzvednutí peněz na místech s terminály SAZKY (víc než čtyři tisíce míst). Půjčku lze rozložit až na deset splátek. Za každou „tisícikorunu“ půjčenou na 30 dní klient zaplatí 33 korun. Uhradí-li klient alespoň deset procent jistiny a poplatek za odložení termínu splatnosti, Kamali mu automaticky odloží termín splatnosti půjčky o dalších 30 dní. Poplatek za odložení termínu splatnosti činí 49 korun za každou půjčenou tisícikorunu.

Druhé místo stejně jako v minulém ročníku soutěže obsadila Zaplo půjčka od společnosti Zaplo Finance, člena Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). První půjčka byla poskytována na dobu až 30 dní zdarma, a to do výše osmi tisíc korun; od prosince 2018 je první půjčka zdarma až do 16 tisíc korun. Opakovanou půjčku je možné sjednat do výše 30 tisíc korun na 7 až 30 dní. Půjčku si lze sjednat online nebo prostřednictvím partnerských poboček. Klient získá svůj osobní profil na internetu, kde má k dispozici důležité informace o svých půjčkách, fakturách a nových nabídkách.

Třetí místo z minulého ročníku soutěže obhájila Rychlá SMS půjčka od společnosti Via SMS, která je také členem APNÚ. První půjčka na účet je pro klienta zdarma do výše osmi tisíc korun se splatností od 7 do 30 dní. Standardní půjčka je poskytována od 100 korun do 20 tisíc korun a délkou splatnosti 7–30 dní. Splatnost půjčky lze prodloužit až o 30 dnů za poplatek.

Hypotéky

První místo v kategorii hypoték opět získala mHypotéka Light od mBank. Na druhé místo vystoupila Fio hypotéka od Fio banky a třetí je nově Equa bank s Účelovou hypotékou.

Top 3: Hypotéky 1. mBank – mHypotéka Light 2. Fio banka – Fio hypotéka 3. Equa bank – Účelová hypotéka Loňské pořadí: 1. mBank – mHypotéka Light, 2. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny, 3. UniCredit Bank – U hypotéka účelová.

Trh s hypotékami byl v roce 2018 ovlivněn opatřením ČNB a zavedením nových podmínek pro poskytnutí úvěrů v podobě limitů DTI a DSTI, které vstoupilo v platnost od října 2018. Jednalo se již o druhé opatření ČNB za poslední dva roky. V roce 2017 ČNB doporučila neposkytovat hypotéky s LTV (poměr půjčky k hodnotě nemovitosti) vyšším než 90 % a výrazně omezila poskytování hypoték s LTV 80 až 90 %. Ukazatel DTI sleduje, kolik činí celková výše všech úvěrů, které klient má, ve vztahu k jeho čistému ročnímu příjmu. Podle nového nařízení ČNB nesmí tento ukazatel přesáhnout devítinásobek. Ukazatel DSTI pak sleduje podíl všech splátek úvěrů a dle nařízení ČNB nesmí překročit 45 procent čistých měsíčních příjmů. Zájem o hypotéky před říjnovým zpřísněním pravidel pro poskytování hypoték rostl, banky poskytovaly v tomto období různé akce, kterými lákaly klienty k uzavření smluv. Postupně od 2. pololetí 2018 většina bank přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb, které se nyní pohybují kolem 2,5–3 % ročně (nejnižší úrokové sazby).

První místo v kategorii hypoték obhájila mBank s mHypotékou Light. Zřízení a poskytnutí hypotéky je zdarma, stejně jako založení a vedení úvěrového i osobního účtu. Jako jedna z mála bank nabízí mBank možnost rozložení splátek až na 40 let. Minimální výše úvěru je 200 tisíc korun, maximální částka je limitována 90 procenty hodnoty zastavované nemovitosti a schopností splácet úvěr. mHypotéku Light je možné sjednat s fixním obdobím 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. Fixní úrokové sazby u této hypotéky jsou závislé na délce fixace a výši LTV, nyní začínají na 2,49 % ročně. Banka také poskytuje garanci výše úrokové sazby po dobu 30 dnů od podpisu žádosti o hypotéku zdarma.

Na druhém místě se umístila Fio banka s Fio hypotékou. Zdarma je poskytnutí úvěru, vedení běžného i úvěrového účtu, rezervace prostředků a čerpání úvěru. Hypotéku lze předčasně kdykoliv splatit bez poplatků a sankcí. Banka nabízí snížení úrokové sazby (a tedy i měsíční splátky), pokud má klient naspořeno minimálně 50 tisíc korun a vloží své prostředky na Hypospořicí konto. Klient si může půjčit 300 tisíc korun až deset milionů korun se splatností 5–30 let, maximální výše úvěru je do 85 procent hodnoty nemovitosti. Fixace je možná na 1, 3 nebo 5 let. Výše úrokových sazeb se odvíjí od půjčené částky (do 1 milionu korun a od 1 milionu korun) a účelu hypotéky (koupě, refinancování, ostatní), aktuální úroková sazba začíná od 2,38 % za rok.

Třetí místo v této kategorii patří Equa bank s Účelovou hypotékou. Poskytnutí hypotéky, vedení a správa hypotečního úvěru jsou zdarma. Mimořádné splátky lze uskutečnit v období změny úrokové sazby a také jednou ročně v období 30 dnů před výročím sjednání hypotéky, a to ve výši 25 procent z výše úvěru. Hypotéku lze sjednat od 300 tisíc korun až do 90 procent hodnoty nemovitosti, čerpat lze až 12 měsíců od schválení úvěru a lze využít až 20 procent na financování drobných rekonstrukcí bez nutnosti dokládání faktur. Fixace je nabízena na 1, 3 a 5 let, délka splácení je 5 až 30 let.

Rizikové životní pojištění

V kategorii rizikového životního pojištění získala zlato Allianz pojišťovna s produktem Allianz Život. Druhé místo patří jako loni NN Životní pojišťovně s pojištěním NN Život. Třetí pozici nově získala MetLife pojišťovna s rizikovým životním pojištěním Garde 5.0.

Top 3: Rizikové životní pojištění 1. Allianz pojišťovna – Allianz Život 2. NN Životní pojišťovna – NN Život 3. MetLife pojišťovna – Garde 5.0 Loňské pořadí: 1. Allianz pojišťovna – Allianz Život, 2. NN Životní pojišťovna – NN Život, 3. Kooperativa pojišťovna – Na Přání.

První místo v kategorii rizikového životního pojištění získalo pojištění Allianz ŽIVOT od Allianz pojišťovny. Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění poskytuje slevu až 28 procent za zdravý životní styl a v případě sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující milion korun poskytuje slevu z ceny pojištění ve výši 15 procent. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna a pojistné podmínky pak obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům. Další výhodou je mimo jiné i pojištění PRO boj s rakovinou, pojištění PRO ženy nebo speciální krytí PRO úvěr k hypotéce. Pojištění nabízí klientům rovněž garanci nejvyššího plnění ve srovnání s pěti největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění již při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění.

Druhé místo obsadilo pojištění NN Život od NN Životní pojišťovny. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění je odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi nabízená zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty sto procent pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 procent z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Život nabízí široký rozsah různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb.

Na třetí místo se dostalo nové životní pojištění s názvem Garde 5.0 od MetLife pojišťovny, které vzniklo sjednocením původních produktů Garde (investiční životní pojištění) a Garde Risk (rizikové životní pojištění) a úpravou produktových podmínek. Pojištění lze sjednat v rizikové či investiční variantě. Hlavními výhodami pojištění je neomezená územní platnost, nejkratší čekací doba na trhu (dva měsíce) či zkoumání zdravotního stavu jen deset let zpětně. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl (včetně preventivních lékařských prohlídek) a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Klient může získat slevu 10 procent z pojistného za sjednání pojištění s pojistnou částkou v minimální výši milionu korun, nebo získat bonus ve výši 10 procent za bezeškodní průběh za každých deset let pojištění bez pojistné události. Pojišťovna nabízí trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (1000 %). Pojištění nabízí výhodný balíček s názvem Úvěrová asistence, který je vhodný pro klienty s úvěrem. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna také rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.) bez placení pojistného a dvojnásobné pojistné plnění o prázdninách.

Investiční životní pojištění

První pozici obsadilo FairLife od MetLife pojišťovny. Na druhé místo kleslo minule první NN Smart od NN Životní pojišťovny.Třetí opět skončilo Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny.

1. MetLife pojišťovna – FairLife 2. NN Životní pojišťovna – NN Smart 3. Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění Loňské pořadí: 1. NN Životní pojišťovna – NN Smart, 2. MetLife pojišťovna – FairLife, 3. Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění.

První místo v kategorii investičního životního pojištění získalo pojištění FairLife od MetLife pojišťovny. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Pojištění poskytuje slevu za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až deset procent a nabízí tzv. Pojištění spojených životů – sleva 15 nebo 30 procent pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna rozsáhlé asistenční služby bez placení pojistného. Zajímavým připojištěním je připojištění opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumávání zdravotního stavu nebo balíček Úvěrová asistence, který je určen pro klienty s úvěrem. Pro pojištěné děti poskytuje pojištění až dvojnásobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu). Pojištění nabízí možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy.

Druhé místo obsadilo pojištění NN Smart od NN Životní pojišťovny. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění pro hospitalizaci následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění zůstává odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 procent pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 procent z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Smart nabízí široký rozsah různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb. Pojištění rovněž nabízí možnost investovat do Garantovaného fondu, který klientovi zajistí minimální zhodnocení.

Na třetí místo se dostalo FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny. Pojištění poskytuje hned několik slev na pojistném – bonus za věrnost ve výši 5 procent ze zaplaceného pojistného, bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % nebo bonus za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 procent. Vedle možnosti sjednání připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 procent je výhodou pojištění FLEXI to, že pojištění trvalých následků může klient sjednat i ve variantě pojištění trvalých následků nemoci. Klientům je v rámci investiční složky nabízena možnost investice do Garantovaného fondu, který zajistí minimální zhodnocení vložených prostředků. Jako jediná pojišťovna v České republice poskytuje pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci. V průběhu roku 2018 pojišťovna připravila akční nabídku – klientům, kteří si od 17. září do 31. prosince 2018 sjednali pojištění závažných nemocí a v budoucnu onemocní rakovinou, vyplatí pojišťovna dvojnásobek sjednané částky.

Doplňkové penzijní spoření (účastnické penzijní fondy)

V kategorii doplňkové penzijní spoření zvítězila jako předloni Česká spořitelna – penzijní společnost. Druhé místo obsadila Allianz penzijní společnost a třetí příčku získala Penzijní společnost České pojišťovny.

Top 3: Penzijní společnosti 1. Česká spořitelna – penzijní společnost 2. Allianz penzijní společnost 3. Penzijní společnost České pojišťovny Loňské pořadí: 1. Conseq penzijní společnost, 2. Česká spořitelna – penzijní společnost, 3. NN Penzijní společnost.

První místo v kategorii doplňkového penzijního spoření obsadila Česká spořitelna – penzijní společnost, která v loňském ročníku získala druhé místo. Tato penzijní společnost nabízí v rámci svého portfolia čtyři účastnické penzijní fondy. Dlouhodobě má ČS PS nejvyšší počet aktivních účastníků ze všech penzijních společností a to 286 056 (údaj k 30.9.2018, 223 627 účastníků k 30. 9. 2017) a také nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu za všechny účastnické penzijní fondy a to přes 14 miliard korun (10 miliard v r. 2017). Vážený průměr zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhl nejvyšší hodnoty v lednu 2018 (cca 1,27 %). Během roku se hodnota střídavě snižovala a zvyšovala, ke konci roku poté dosahovala minusové hodnoty. Jednotlivé fondy lze kombinovat a strategii každý rok měnit zdarma. Penzijní společnost ručí, že u Konzervativního nebo Vyváženého účastnického fondu klient obdrží v době řádného ukončení spoření zpět minimálně své vklady.

Druhé místo v kategorii obsadila Allianz penzijní společnost. V rámci doplňkového penzijního spoření nabízí tato společnost tři účastnické penzijní fondy. Počet aktivních účastníků fondů dosáhl k září 2018 hodnoty 47 110 (v září 2017 počet účastníků 35 861). Vlastní kapitál za všechny účastnické fondy ke konci minulého roku byl 2,375 miliardy korun. Nejvyššího váženého průměru zhodnocení účastnických fondů dosáhla společnost v říjnu 2018 (cca 0,99 %). Kombinovat lze všechny tři účastnické fondy.

Penzijní společnost České pojišťovny se umístila na třetím místě. V nabídce této společnosti jsou 4 fondy, u kterých si klient může zvolit strategii spoření podle svého uvážení. Pro klienty, kteří spoří déle než deset let, poskytuje penzijní společnost garanci vkladů. Garance se týká vkladů do konzervativního, etického a vyváženého fondu. Pokud by hodnota vkladů klesla pod úroveň vložených prostředků, rozdíl bude dorovnán při výplatě naspořené částky. K září 2018 dosáhl počet aktivních účastníků 210 279 (září 2017 počet účastníků 163 830), vlastní kapitál ve všech účastnických fondech ke konci roku činil 8,648 miliardy korun, nejvyšší hodnoty váženého průměru zhodnocení všech účastnických fondů dosáhla společnost na začátku roku a to v lednu (1,37 %), postupně hodnoty klesaly do záporných čísel a ke konci roku skončily s hodnotou zhodnocení -1,33 procenta.

Podílové fondy

Nejlepšími podílovými fondy podle jednotlivých kategorií za rok 2018 v rámci soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku jsou tyto fondy:

Akciové fondy Franklin Templeton Investments – Franklin Technology Fund – ISIN LU0260870158 Smíšené fondy BNP Paribas Asset Management – BNPP L1 Plan International Derivates – ISIN LU0258897114 Dluhopisové fondy Fidelity International – Fidelity Funds – US High Yield Fund USD – ISIN LU0605520377 Garantované fondy KBC Asset Management NV – Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 – ISIN BE6282408093 Krátkodobé investice Amundi – Amundi Funds Cash USD – AU – ISIN LU0568621618

Proč z celkového počtu téměř dvou tisíc podílových fondů (resp. ISINů) zvítězily právě výše uvedené fondy?

Akciové fondy

Vítěz v kategorii akciové fondy je Franklin Technology Fund (ISIN LU0260870158)

Cílem fondu je celosvětové investování převážně do účastnických cenných papírů technologických společností. Výkonnost tohoto fondu za pět let dosahovala v roce 2018 hodnoty 18,37 % ročně, za poslední rok pak 6,67 procenta. Hodnota TER (celkové nákladovosti) v prosinci 2018 činila 1,81 procenta a poměr rizika a výnosů je 6 (ukazatel rizikovosti je od 1 do 7, nejvyšší hodnota = vyšší riziko a potenciálně vyšší výnosy). Měna fondu je EUR.

Loni byl vítězem kategorie Amundi Funds Equity India Infrastructure.

Smíšené fondy

V rámci smíšených fondů zvítězil BNPP L1 Plan International Derivates (ISIN LU0258897114)

Roční výkonnost vítězného smíšeného fondu byla loni 10,07 procenta (pro hodnocení úspěšnosti podílového fondu bere Finparáda za podstatnou výkonnost za období odpovídající investičnímu horizontu, a ne za kratší období), za poslední rok ale byla v záporu -20,01 procenta. Poslední známá hodnota TER činí 2,16 procenta a riziko fondu je 6. Měna fondu je EUR. Investičním cílem fondu je zvyšování hodnoty majetku ve dlouhodobém horizontu investováním do globálního portfolia finančních derivátů akcií a případně akciových indexu s rovnoměrným rozdělením investic mezi Evropou, Amerikou a Dálným východem.

Loni zvítězil Templeton Emerging Markets Balanced Fund.

Dluhopisové fondy

V letošním ročníku soutěže zvítězil Fidelity Funds – US High Yield Fund USD (ISIN LU0605520377), který je spravován FIL Investment Management S.A. Cílem tohoto fondu je zajištění vysokého běžného příjmu a růstu kapitálu. Výkonnost fondu za tři roky p.a. dosáhla v roce 2018 hodnoty 7,16 procenta, hodnota TER činí 1,38 procenta, rizikovost je na stupni 3. Měna fondu je EUR.

Loni zvítězil Fidelity Funds – Asian High Yield Fund EUR.

Garantované fondy

Nejlepším z garantovaných fondů se stal Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (ISIN BE6282408093). Garantovaný fond Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1, jehož správcem je KBC AM má za cíl investice do koše akcií 30 kvalitních společností z celého světa s potenciálem růstu. Výkonnost fondu za 1 rok dosáhla v r. 2018 výše 0,26 procenta, riziko tohoto fondu je vyjádřeno číslem 3. Poslední známá hodnota TER činí 0,89 %. Měna fondu je CZK.

Loni zvítězil Exkluzvní evropský jumper 1.

Krátkodobé investice

Prvním v kategorii krátkodobých investic se stal Amundi Funds Cash USD – AU (ISIN LU0568621618)

V kategorii krátkodobých investic zvítězil fond Amundi Funds Cash USD. Fond slouží jako alternativa ke krátkodobým termínovaným vkladům v americkém dolaru, je vhodný pro investory, kteří nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Výkonnost za 1 rok dosáhla v r. 2018 výše 2,17 procenta. Riziko tohoto fondu je na číselné stupnici 1, poslední známá hodnota TER (celkové nákladovosti) činí 0,18 procenta. Měna fondu je USD.

Loni zvítězil Pioneer Funds – U.S. Dollar Short – Term (USD)