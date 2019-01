Sridhar Cadambi: Bankovnictví prochází nejzásadnější změnou v historii

„Žijeme v globálním světě založeném na spolupráci. Pokud si někdo, byť je to obrovská banka, myslí, že dokáže v budoucnu přežit, pokud zůstane uzavřený do sebe, dělá velkou chybu,“ varuje Sridhar Cadambi, člen představenstva Expo bank, který dříve působil na vedoucích pozicích v Royal Bank of Scotland a jejích pobočkách v Polsku, Rusku, Rumunsku, Kazachstánu a Spojených arabských emirátech.

Celý svůj profesní život jste zasvětil inovacím v bankovnictví. Působil jste v Kazachstánu, na Blízkém východě a v několika východoevropských zemích. Teď jste zakotvil v české pobočce Expobank. Kam chcete banku směřovat?

Svou vizi mám pracovně pojmenovanou „smart banking“. Jiní by možná raději použili termíny „fintech“ nebo „open banking“ – ale na tom v podstatě nezáleží. Cíl mám jasný, chci Expobank proměnit na skutečně digitální bankovní dům, který bude udávat trendy na českém trhu, a díky tomu dokáže oslovit mnohem větší počet klientů než dnes.

Co přesně máte na mysli, když mluvíte o digitální bance?

S celým týmem pracujeme na kompletním redefinování strategie tak, aby vycházela vstříc potřebám klientů žijících ve 21. století. Banky jsou ze své podstaty velmi konzervativní, nerady se mění a vystupují ze své komfortní zóny. I když svět za okny letí jako o závod, my bankéři, pořád přemýšlíme o tom, jak prodat co nejvíc kreditních karet nebo jak založit co nejvíc běžných účtů. Stručně řešeno přemýšlíme o produktech a ignorujeme uživatelskou zkušenost. A to je chyba, kterou chci napravit.

Na začátku všech našich plánů dnes musí stát jasná otázka: Co dokážeme udělat pro to, aby se u nás náš klient cítil lépe? Samozřejmě ne vždy musíme hned nacházet odpovědi, dost často to ani není možné. Myslet na klienta a jeho potřeby ale přesto musíme neustále.

Sridhar Cadambi Odborník na digitální technologie ve finančních službách. Člen představenstva Expobank CZ. Během své kariéry působil v deseti zemích, 16 let spolupracoval s dánskou bankovní skupinou ABN AMRO a 9 let s Royal Bank of Scotland. Vystudoval International Management Institute v Novém Dillí. Na Oxford University absolvoval kurz zaměřený na fintech.

Podobné plány má i řada vašich konkurentů, aspoň o tom často hovoří...

To je pravda. My už ale máme první hmatatelné výsledky. Náš nový NEO účet totiž není úplně běžný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Dokázali jsme v něm propojit tradiční internetové bankovnictví s partnery ze světa fintechu. Pokud chcete, můžete jeho prostřednictvím třeba investovat do začínajících firem skrze crowdfundingovou platformu Fundlift nebo s Českou mincovnou do drahých kovů, případně se pojistit u Allianz nebo nakoupit kryptoměny s wBTCb. Už teď je jasné, že to myslíme vážně, šetříme čas klientů a vyděláme jim peníze. Pořád ale jsme na začátku.

Minulý měsíc jsme strávili v Silicon Valley, kde jsme sbírali inspiraci na jednáních s firmami jako Amazon, Google nebo hubem pro propojování start-upů s velkými korporacemi, společností Plug and Play. Zároveň jsme absolvovali desítky schůzek přímo s fintechovými startupy. Nápady a technologie, které jsme měli možnost vidět, byly opravdu fenomenální a chtěl bych je vidět v praxi. Startupům ale často scházejí příslušné licence, peníze nebo distribuce... A tady přichází naše šance.

Proč ve vašem účtu najdeme investice do digitálních měn, ale chybí například investice do podílových fondů?

V první fázi jsme se chtěli odlišit od stávajících bankovních nabídek. Bitcoiny nebo drahé kovy samozřejmě nejsou pro každého, ale své zájemce už si našly a přicházejí další. Dalším důvodem, proč právě tyto investiční nástroje, pak byla rychlost implementace. Jak wBTCb, tak Česká mincovna dokázaly extrémně rychle připravit všechno, co bylo potřeba. Naším cílem ale je mít na naší platformě víc partnerů, zatím jsme opravdu na začátku. A určitě počítáme i s klasičtějšími investičními produkty.

Jaké partnery plánujete přidat v letošním roce?

To vám nepovím, ale můžu prozradit, že se díváme i za hranice České republiky.

Podle jakého vzorce si partnery vybíráte?

Žádný zaručený vzorec neexistuje. Vždycky je rozhodující, jakou přidanou hodnotu partner nabízí, jaké inovace a disrupce přináší, jestli je po nich poptávka a jak zapadají do našich plánů. A pak je tu samozřejmě otázka důvěry a toho, jak si s potenciálním partnerem sedneme. No, a samozřejmě je důležité, jestli se s partnerem dohodneme obchodně. Stejně jako chceme vydělávat my, musí vydělávat i náš partner. Žijeme v globálním světě, založeném na spolupráci. Pokud si někdo, byť je to obrovská banka, myslí, že dokáže v budoucnu přežit, pokud zůstane uzavřený do sebe, dělá velkou chybu.

Banky přesto pořád, minimálně na českém trhu, vydělávají obrovské peníze poskytováním tradičních produktů...

Ano, to je pravda, ale bankovnictví za hranicemi Česka právě prochází nejzásadnější změnou ve své historii. A pokud tuhle změnu nezachytíme, buďto nás za pár let koupí někdo, kdo připravený bude, nebo zkrachujeme. Musíme držet tempo se světem. A udržíme ho jen tak, že se staneme aktivní součástí digitálního života svých klientů, jejichž životy se mění možná ještě rychleji. Nedávno jsem četl, že více než padesát procent všech zaměstnání do deseti let zmizí z povrchu zemského. To je naprosto zásadní číslo a taky obrovská výzva jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V době chatbotů a neuronových sítí už opravdu nebude potřeba zaměstnávat desítky operátorů na call-centru nebo risk manažerů. Stejně jako se učí roboti, musíme se začít učit i my. Kritické myšlení, empatie, sociální dovednosti... Tohle jsou a budou kvality, ve kterých nás roboti nahradit nedokážou. Zatím.

Jak na „novou dobu“ připravuje své zaměstnance v Expobank?

Už jste někdy zkoušel vylézt na Mount Everest? Je to podobný úděl. Lidské bytosti jsou vlastně v něčem velmi podobné velkým bankám. Také nesnášejí změny. Přesto jsou změny nezbytné. Z mé strany to obnáší hodně vysvětlování, přesvědčování, motivování a někdy i hádek. Zavedl jsem agilní přístup k projektovému řízení, oceňuji flexibilitu... Propojování tradičního korporátního bankovnictví s dynamickým fintechem ale ve finále otvírá oči oběma stranám. Naši lidé začínají chápat, že když se chce, jde všechno. Naši fintechoví partneři zas přicházejí na to, že i když jde všechno, občas zkrátka něco opravdu nejde, protože tu existují regulátoři a zákony, kteří tvoři mantinely hřiště, na němž se pohybujeme.

Jak moc jsou čeští zaměstnanci ochotní měnit své návyky? Třeba v porovnání s Kazachy nebo Indy...

Chcete odpověď bez cenzury?

Pokud mi ji nevyškrtnete...

Zkusím to diplomaticky. Přinášet změnu v Česku není tak snadné jako jinde. A netýká se to jen zaměstnanců Expobank. Platí to také pro české klienty. Ještě víc než jiné národy máte rádi svou „rychlost“ a své „návyky“. A také chcete mít vždy jasno, co bude dál. Jenže, úplně upřímně, dneska nikdo neví, co bude dál. Trochu odbočím, ale jen pro ilustraci. Ještě před deseti lety byly hlavními centry disrupce a inovací Silicon Valley a New York, dnes je to Londýn. Víte, proč?

Netuším.

Protože američtí regulátoři, narozdíl od těch britských, zaspali dobu. Británie se otevřela finančním inovacím a dnes sklízí úrodu. V Česku jste pořád mnohem blíž Spojeným státům než Británii. To ale stejně neznamená, že dokážete změnu zastavit. Nedokážete. Změna je nevyhnutelná.

Co to znamená pro vás?

Dnešní mladá generace už nechce a nebude chodit do banky. Pokud si váš produkt nedokážou pořídit na mobilu, žádný produkt mít nebudou. To je nová realita. První, kdo službu nabídne, vyhraje. Jenže jen dočasně. Pokud na sobě nebudete neustále pracovat a inovovat, přijdou konkurenti a vyhraje ten, kdo danou službu nebo produkt nabídne dostupněji a levněji než vy. Změnit banku je dnes nejsnazší v dějinách, i proto poslední roky neustále klesá loajalita klientů. Takže pokud si chcete udržet přízeň třicetiletého může nebo ženy, kteří vydělávají slušné peníze a ve volném čase se chtějí bavit, a ne chodit do banky, nesmíte ani na chvíli polevit v inovacích. Jinak vám zamávají a odejdou jinam.

Pořád jste mi neodpověděl na to, jak si stojíme v porovnání s obyvateli jiných zemí, kde jste působil...

Tempo v Asii je neuvěřitelné. Jenže ekosystém tamní společnosti funguje na odlišných principech, takže srovnávat lze jen těžko. Asiaté obecně přijímají změnu mnohem rychleji. Ta navíc není nijak zásadně omezována regulátory. Tamní ekonomiky jsou mnohem víc oportunistické a mnohem méně protektivní. Třeba v Indii dnes nebankovní společnosti půjčují jen na základě toho, jak se profilujete na sociálních sítích. Podívají se, jaké máte zaměstnání, úroveň života, na váš pracovní a osobnostní profil, a zjištěné informace obodují. Algoritmus všechno během pár vteřin vyhodnotí a rozhodne, jestli jste osoba, která půjčku splatí, a je hotovo.