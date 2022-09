Air Bank vylepšuje dětský účet, přidá spoření a kapesné

Klienti Air Bank mohou pro své děti od 8 do 14 let věku založit běžný účet nově i v mobilní aplikaci My Air. Banka zároveň ke každému novému dětskému účtu přidá jednorázové kapesné 300 korun, akce potrvá do konce letošního roku.

Air Bank také nově nabízí spořicí účet pro děti. Úrok je 5 % ročně do limitu 250 tisíc korun. Sazba je tedy stejná jako u spoření pro dospělé – na rozdíl od něj ale děti nemusí zaplatit aspoň pětkrát za měsíc kartou, aby na takový úrok dosáhly.

„Dítě si může vytvořit až deset různých virtuálních obálek, které si může pojmenovat podle toho, na co si šetří. Zároveň si může nastavit cílovou částku a z galerie obrázků ke každé obálce zvolit symbol, který jeho přání znázorňuje. Přehledně a hravě tak uvidí, kolik peněz mu ještě chybí našetřit si třeba na nové kolo nebo mobil. Obálky ale dítě využívat nemusí a může si zkrátka šetřit jen tak bez konkrétního cíle,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní služby Air Bank.

Rodiče mohou zdarma založit samostatný účet pro každé své dítě. Podmínkou je, aby majitel běžného účtu byl podle rodného listu dítěte jeho zákonným zástupcem a aby dítě mělo buď cestovní pas, anebo dětský občanský průkaz a také vlastní české telefonní číslo. Přímo v aplikaci mohou rodiče zažádat také o platební kartu či nálepku pro dítě nebo třeba nastavit pravidelné kapesné.

„Naše nové řešení je provázané přímo s rodiči, kteří mají o účtu pro děti přehled ve svém mobilním bankovnictví. Dítě může s účtem pracovat v dětské verzi aplikace My Air, platit kartou a využívat také účet na šetření s možností našetřit si na konkrétní cíle,“ vysvětluje Zavřel.

Majitelem účtu pro dítě v Air Bank zůstává rodič. Dítě má k účtu přístup coby disponent a využívá ho jen v takovém rozsahu, jaký mu dovolí rodič. „Ten mu tak může například nastavit jiný limit pro platby kartou v obchodech a jiný zase pro platby na internetu. Nastavením nulového limitu u karty ale rodiče zároveň vůbec nemusejí dětem tyto platby umožnit. O účtech pro děti mají navíc rodiče snadný přehled přímo ve svém mobilním bankovnictví, a mohou tak kdykoliv zkontrolovat, jak děti se svými penězi hospodaří,“ dodává Zavřel.

Na bonusy za založení pravidelně lákají také konkurenční banky. ČSOB nabízela jednorázové kapesné až 600 Kč při založení účtu do konce září. Raiffeisenbank přidá 555 Kč při sjednání do 14. října. mBank dává do konce října odměnu až 500 Kč novým klientům do 15 let. Česká spořitelna přidá ke kapesnému až 300 korun při založení do konce října. Podrobnější podmínky najdete v našem přehledu.

Spuštění nového rodinného účtu s úrokem na spoření 5 % avizovala už v červnu Moneta, ani na konci září však není dostupný. Kromě zmíněných bank mají speciální účet pro děti také Fio a UniCredit.

Nejvyšší úrok na speciálním spoření pro děti dosud nabízí Creditas (4,5 % u Spoření Richee junior do 350 tisíc, navíc běžný účet úročí 3 % do 50 tisíc), druhý nejvyšší měla Komerční banka (4 % u Spořicího účtu Junior do 100 tisíc).

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

