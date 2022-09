Nejlepší stavební spoření v září. Porovnali jsme nabídky

Nejvýhodnější stavební spoření pro dospělé teď nabízejí Buřinka a Moneta. Rozdíl v naspořené částce je mezi nimi skutečně zanedbatelný.

Buřinka (Stavební spořitelna České spořitelny) úročí vklady sazbou 2,5 % a k tomu přidává jednorázový bonus 2500 Kč. Jako jediná si sice dál účtuje vstupní poplatek, při uzavření smlouvy online je nicméně jen 500 Kč. Kdo chce smlouvu sjednat osobně na pobočce, zaplatí 2000 Kč. Při online sjednání smlouvy a spoření 1700 Kč měsíčně si za šest let naspoříme 144 235 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 5,394 %. To je zhodnocení vkladů včetně státní podpory – po odečtení všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli takového zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 6,346 %, abychom po zdanění dosáhli stejného čistého výnosu.

Podobnou nabídku má Moneta stavební spořitelna, která rovněž úročí vklady 2,5 %. Jednorázový vstupní bonus je sice „jen“ 2000 Kč, ale díky nulovému vstupnímu poplatku je přínos pro klienta stejný jako u Buřinky při sjednání smlouvy přes internet. Naspořená částka je jen o 37 korun nižší – rozdíl je způsoben poplatky za vedení účtu.

Pro mladé střadatele do 18 let věku je jasnou jedničkou Buřinka. Nabízí jim vstupní prémii 3500 Kč, což zvýší částku naspořenou po šesti letech na 145 490 Kč a čistou úrokovou sazbu na 5,672 %. To je momentálně nejvýhodnější nabídka stavebního spoření na trhu.

Porovnání stavebního spoření k 5. 9. 2022 Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do srovnání jsme zahrnuli jen tarify, které lze sjednat samostatně (tj. bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu). Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba ČS (Buřinka) Online pro děti 145 490 Kč 5,672 % ČS (Buřinka) Online 144 235 Kč 5,394 % Moneta ProSpoření 144 197 Kč 5,386 % ČS (Buřinka) Standard pro děti 143 604 Kč 5,253 % Modrá pyramida Moudré spoření 143 273 Kč 5,179 % ČSOB (Liška) Trend Spořicí + akce 142 474 Kč 5 % ČS (Buřinka) Standard 142 347 Kč 4,971 % Raiffeisen Spoření S 217 139 435 Kč 4,305 % Zdroj: Stavebky.cz

Podrobnosti o jednotlivých nabídkách čtěte v nezkráceném článku na webu Stavebky.cz.

Jak už jsme napsali, tato čísla platí pro pravidelné spoření odpovídajícímu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Stavební spořitelny však dnes nabízejí různé výhody a bonusy, které se projeví při jiných způsobech spoření a mohou pořadím zamíchat. Odlišné režimy spoření si můžete sami přepočítat ve srovnávači stavebního spoření, kde najdete vždy aktuální nabídky.

S rostoucími úrokovými sazbami úvěrů obecně také roste atraktivita případných úvěrů ze stavebního spoření. Ty lze dnes získat se sazbou od 2,99 %.

Přežije? Zdroj: Shutterstock Stavebko se státní podporou je jedním z nejoblíbenějších spořících nástrojů v Česku. To se ale může brzy změnit. Vláda diskutuje o možnosti, že stání podpora u stavebního spoření skonči. Je to správně, nebo by se měla zachovat a případně účelově svázat? Zeptali jsme se za vás. Pohřbí vláda stavebko? Konec státní podpory očima expertů Výhodnost stavebka výrazně zvyšuje státní příspěvek. Pokud ho vláda zruší, bude nezajímavé. Základní úrok v ekonomice centrální banka stanovila na 7 %, stavební spořitelny dávají nejvíc 3 %. Ale garantují je i na dobu, kdy ostatní úroky spadnou. Vyplatí se stavební spoření? Bez státního příspěvku to bude nuda

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem