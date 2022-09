Úrok na spoření zvyšuje i největší banka. Ale má to háček

Česká spořitelna od 1. října zvýší úrokové sazby u spořicího účtu. Klienti mohou dosáhnout maximálně na 5 % ročně (p.a.) místo dosavadních 4,25 %. Podmínky jsou ale náročnější než u jiných bank, které nabídly úrok začínající pětkou už dříve.

Úrok 4 % ročně (dříve 3,25 %) na spořicím účtu ČS dostanou klienti s běžným účtem Plus, a to u vkladů maximálně 200 tisíc korun. Pro klienty s programem Exclusive je strop 400 tisíc, pro Erste Premier a Erste Private Banking je strop milion korun. Případná část vkladů nad tyto limity se prakticky neúročí (0,1 %).

Za účet Plus se podle ceníku platí měsíční paušál 100 korun. Bez poplatku je při splnění dvou podmínek: Slevu 50 korun získá ten, komu na běžný účet přijde v měsíci aspoň 7000 korun. A dalších 50 korun banka odpustí, pokud klient využívá další služby skupiny ČS: typicky penzijní nebo stavební spoření, hypotéku, spotřebitelský úvěr nebo investice.

Na zmíněných celkem 5 % se – díky zvýhodnění o jeden procentní bod – dostanou lidé, kteří pravidelně investují do podílových fondů aspoň 300 korun měsíčně. I tato nabídka je jen pro účty Plus, Erste Premier a Erste Private Banking.

Zvýhodněnou sazbu pro klienty, kteří pravidelně investují, Česká spořitelna zavedla od začátku letošního června. „Od té doby se počet spořicích účtů zvýšil o 26 000 na více než 1,63 milionu a přibylo 28 tisíc nových pravidelných investorů, kterých je aktuálně 531 tisíc,“ bilancuje Roman Choc, který má v bance na starosti Wealth Management.

„Kombinace spořicího účtu a pravidelné investice je ideálním řešením pro tvorbu krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Se sazbou 5 % ročně je nyní naše nabídka na plně srovnatelné úrovni s konkurencí. Pro dlouhodobou rezervu je nejvhodnější pravidelná investice do podílových fondů. Obzvláště dluhopisové fondy budou v několika následujících letech velmi pravděpodobně vykazovat nadprůměrný výnos,“ říká Choc.

Ani říjnové vylepšení se podle dostupných informací netýká klientů s běžným účtem Standard, který je zdarma bez podmínek. Ti budou mít na spořicím účtu dál jenom úrok 0,2 % do stropu 200 tisíc korun.

Úročení termínovaných vkladů v České spořitelně („vkladových účtů“) zůstává na stávající úrovni. Při závazku na šest nebo dvanáct měsíců dostanou klienti úrokovou sazbu 4,5 % p.a.

Kdo dá víc a bez investic?

Nejvyšší úrok na spořicím účtu má momentálně Trinity Bank: dává 5,58 % ročně (p.a.) pro vklady do 400 tisíc korun, případná část nad limit 400 tisíc se úročí 4,08 %.

Fio banka pod názvem Fio konto úročí 5,5 % vklady do 200 tisíc. Případná část nad tento limit se úročí minimálně. Kdo chce u Fio lepší úrok na vyšší vklady, může zkusit variantu jménem Fio spořicí účet. Dostane 4 % na celý vklad, tedy bez stropu. Je tu ale jiné omezení: z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za měsíc.

UniCredit nabízí 5,5 % pro zcela nové klienty, kteří u ní dosud nemají vůbec žádný účet. Podmínkou je založit si některý z běžných účtů, přičemž varianta Start je vždy bez měsíčního paušálu a pro získání úroku ji pak není nutné v praxi používat. Úrok se vztahuje na vklady do milionu korun a banka ho garantuje do konce června 2023. Dosavadní klienti dostanou na spořicím účtu dál jen 2,5 % do půl milionu.

Víc než pět procent dává i Moneta Money Bank. Úrok 5,3 % se týká vkladů do milionu, část nad limit se úročí jen 0,5 %. Pro spořicí účet označený písmenem E nemá žádné další podmínky, přesto: tradiční komplikací pro dosavadní klienty je, že si nový typ spořicího účtu musí sami aktivovat a peníze na něj převést, protože předchozí účty (naposledy s písmenem D) se automaticky nezačnou úročit vyšší sazbou.

ČSOB, druhá největší banka podle počtu klientů, od minulého týdne zvýšila úrok spořicího účtu na 5 % ročně (p.a.) pro vklady do jednoho milionu korun. Stala se tak první z trojice největších bank, která nabízí klientům úrok začínající pětkou bez nutnosti investice do podílových fondů. ČSOB navíc garantuje, že úrok 5 % nesníží přinejmenším do 2. dubna 2023. Jedinou podmínkou je založit si nový účet nazvaný Spoření s bonusem přes internet, tedy v mobilní aplikaci ČSOB Smart nebo v internetovém bankovnictví. Mohou to udělat i dosavadní klienti, a to i ti, kteří už si Spoření s bonusem založili dříve.

Úrok začínající pětkou – rovných 5 % – nabízejí ještě mBank a Air Bank, podmínky a omezení upřesňujeme v tabulce.

Nejlepší spořicí účty k 27. září 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,58 % Úrok 5,58 % pro vklady do 400 000 Kč, pro část vkladu nad tento limit je úrok 4,08 %. Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,5 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do milionu. Moneta Money Bank Spoření E, Spoříto E 5,3 % Pro vklady do milionu korun. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty). mBank mSpoření 5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do milionu. Podmínkou je založení přes aplikaci ČSOB Smart nebo internetové bankovnictví. Část nad milion se úročí 0,15 %. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 do 500 tisíc se úročí 4 %, část od 500 tisíc do milionu se úročí 0,1 %, část nad milion se neúročí. Expobank Neo účet 4,61 % Bez omezení. Banka Creditas Spořicí účet+ 4,5 % Pro vklady do 350 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 4,8 % (do 350 000) a 4 % (nad 350 000). Hello bank Hello spoření 4,5 % Pro vklady do 300 000 Kč, část nad tento limit se neúročí. Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus 4,5 % Pro vklady do 250 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 250 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. J&T Banka Spořicí účet 4,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 4,65 %. Fio banka Fio spořicí účet 4 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Equa bank Spořicí účet Extra 4 % Pro vklady do tří milionů. Když v daném měsíci odešlete z účtu nějakou platbu, klesne úrok na 0,1 %. Česká spořitelna Spoření ČS 4 % Pouze pro klienty s Plus účtem nebo s programy Erste Premier či Erste Private Banking. Kdo investuje aspoň 300 Kč měsíčně, dosáhne na 5 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Exclusive do 400 000 Kč, u Erste do milionu), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Komerční banka Spořicí konto Bonus 3,3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Část nad tento limit se prakticky neúročí (max. 0,03 %). Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci, která v posledních měsících meziročně překonává 17 %. Průměrná míra inflace za celý rok se má podle odhadů ekonomů pohybovat kolem 15 %. Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů. Tím se liší od termínovaných vkladů: u nich se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 6 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. UniCredit Bank 5,7 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. ČSOB 5,5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Banka Creditas 5,2 % Minimální vklad je 5000 Kč. Expobank 5,11 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Fio banka 5,1 % Minimální vklad je 3000 Kč. Oberbank 5 % Minimální vklad je 30 000 Kč. J&T Banka 4,85 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Klienti s programem Erste Premier dosáhnou na 5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 27. 9. 2022

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok Omezení Artesa spořit. družstvo 6,3 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ney spořitelní družstvo 6,25 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. UniCredit Bank 6 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. ČSOB 6 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Trinity Bank 5,58 % Úrok 5,58 % pro vklad do 400 tisíc, pro část nad tento limit 4,58 %. Formálně jde o roční fixaci vkladu na spořicím účtu. Expobank 5,51 % Minimální vklad je 100 000 Kč. J&T Banka 5,5 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Oberbank 5,1 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Fio banka 5 % Minimální vklad je 3000 Kč. Raiffeisenbank 5 % Úrok 5 % pro vklad do 10 milionů. Pro pásmo od 10 do 30 milionů je úrok 5,5 %. Nad 30 milionů klesá na 0,01 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Klienti s programem Erste Premier dosáhnou na 5 %. Komerční banka 4 % Do limitu jednoho milionu korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 27. 9. 2022

Kdo chce mít šanci na vyšší úrok (ne jistotu), musí víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií či nemovitostí. Na Peníze.cz k tomu máme plno návodů a dalších textů. Pro začátek zkuste třeba:

