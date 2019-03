Dobrovolné důchodové pojištění. Když vám nechtějí přiznat penzi

Kolik to sype?

Nedá se to samozřejmě říct. A nejen proto, že pozítří může někdo změnit zákon a popozítří zas. Jde taky o to, že se může hýbat váš příjem... Takže to berte s rezervou. Jaký by mohl být váš důchod, pokud byste napříště vydělávali už pořád jen stejně peněz...