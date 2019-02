Invalidní důchod 2019. Kalkulačka a souhrn pravidel

Když nemůžete kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo úrazu vykonávat stávající zaměstnání, se zabezpečením příjmu pomůže (alespoň částečně) invalidní důchod. Chatrné zdraví ale k přiznání invalidní penze nestačí. Kdo chce invalidní důchod pobírat, musí být uznaný invalidním (v prvním až třetím stupni invalidity), splnit potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (pokud jste invalidní následkem pracovního úrazu, podmínku plnit nemusíte) a být mladší pětašedesáti let. Zároveň sociálka invalidní důchod přiklepne jen tomu, kdo nesplňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu.

Stupně invalidity

Základní předpoklad pro přiznání invalidní penze je, že vás posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení uzná invalidním v jednom ze tří stupňů invalidity. O konkrétním stupni invalidity vždy rozhoduje pokles pracovní schopnosti: schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající vašim tělesným a duševním možnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem.

Platí, že invalidním vás správa sociálního zabezpečení uzná, jestliže vaše pracovní schopnost poklesne minimálně o pětatřicet procent. Když je pokles pracovní schopnosti vyšší, přiklepnou vám úředníci také vyšší stupeň invalidity. Konkrétně:

Invalidita I. stupně : pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 procent

: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 procent Invalidita II. stupně : pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 procent

: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 procent Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc procent

Důchodové pojištění. Jak dlouho?

Ani pokles pracovních schopností o pětatřicet procent a víc ale nestačí, pokud člověk nesplní další z podmínek: dostatečně dlouhou účast na důchodovém pojištění. Výjimku z pravidla má ten, kdo se stane invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – doby pojištění se v jeho případě nezkoumají.

Pro ostatní platí: důchodové pojištění představuje jednu ze složek sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a podnikatelé) si sociální pojištění platí samy. V praxi je tedy pro přiznání invalidní penze potřeba odpracovat dostatečný počet let. Kolik přesně závisí na věku:

Věk Minimální doba účasti na důchodovém pojištění do 20 let méně než 1 rok 20 až 22 let 1 rok 22 až 24 let 2 roky 24 až 26 let 3 roky 26 až 28 let 4 roky nad 28 let 5 let

U osob starších osmadvaceti let se navíc zkoumá, jestli potřebnou dobu pojištění nasbíraly během posledních deseti let před vznikem invalidity. Komu je víc než osmatřicet, splní podmínku, jestliže získal potřebnou dobu pojištění v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity. Namísto pěti let ale bude potřeba deset odpracovaných let.

Zároveň lze do limitu potřebného pro přiznání důchodu započíst také náhradní doby pojištění. Jde o období, kdy za vás sociální pojištění neodváděl zaměstnavatel (nepracovali jste) nebo jste si ho jako OSVČ nehradily samy, přesto se na ně zákon dívá jako na odpracované. Jde například o:

péči o dítě do čtyř let věku,

evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti,

péči o blízkého závislého na péči,

částečně se započítává také studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Zákon pamatuje i na toho, kdo se stane invalidním před osmnáctými narozeninami, proto nemůže doby pojištění splnit. Jde o takzvanou invaliditu z mládí: nárok na invalidní důchod z mládí vznikne pouze osobám invalidním ve III. stupni starším osmnácti let.

Hledej práci! Nečekejte , že práce přijde za vámi! Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce na Peníze.cz

Invalidní důchod a zaměstnání

Komu potřebná doba pojištění chybí (a nepomůžou ani náhradní doby pojištění), může si k invalidnímu důchodu přivydělávat a potřebné roky nasbírat: požadovanou dobu pojištění je možné splnit v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity.

Pokud jde o přivýdělek k invalidnímu důchodu, je dobré pamatovat na několik pravidel. Předně: rozsah pracovní aktivity by měl odpovídat snížené pracovní schopnosti. Obecně se doporučuje pracovat na zkrácený – poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Plné pracovní nasazení by mohlo vést ke snížení stupně invalidity. Pokud jde o výši výdělku, žádný limit neplatí.

Pro osoby invalidní v I. a II. stupni je zaměstnání de facto žádoucí. Doba pobírání invalidního důchodu se jim totiž na rozdíl od osob invalidních ve III. stupni nepočítá jako náhradní doba pojištění potřebná pro pozdější nárok na starobní penzi. Vhodné zaměstnání můžete hledat s pomocí úřad práce, nadto jde evidenci na pracáku započítat jako náhradní dobu pojištění (v zákonem omezeném rozsahu).

Plaťte dobrovolně Důchodové pojištění si člověk může hradit také dobrovolně. Podrobnosti najdete v článku – minimální částka, kterou je potřeba platit v roce 2019, dělá 2289 korun. Dobrovolné důchodové pojištění. Když chybí odpracované roky

Kalkulačka invalidního důchodu 2019

Vedle počtu odpracovaných let rozhodne o výši invalidního důchodu takzvaná dopočtená doba. Dopočtenou dobou se myslí období od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku. Tedy roky, které by člověk odpracoval, kdyby se nestal invalidním. Ovšem pozor: při výpočtu dopočtené doby neberou úřednicí v potaz váš důchodový věk, počítají s věkem platným pro bezdětné ženy stejného data narození. Dopočtená doba vždy ovlivní jen výpočet důchodu, na získání potřebných dob pojištění vliv nemá.

Samotný invalidní důchod se pak skládá ze dvou složek: základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná – v roce 2019 dělá 3270 korun, procentní výměra závisí na počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (letos rozmezí let 1986 až 2018) a stupni invalidity. Konkrétně:

0,5 % výpočtového základu pro invaliditu I. stupně

0,75 % výpočtového základu pro invaliditu II. stupně

1,5 % výpočtového základu pro invaliditu III. stupně

Výpočet invalidního důchodu je poměrně složitý: průměr hrubých výdělků se nejprv srovnává pomocí přepočítávacích koeficientů, potom do hry vstoupí dvě redukční hranice a následně se dojde k takzvanému výpočtovému základu. Nejlíp proto uděláte, když necháte počty na naší kalkulačce. Jediné, co po vás budeme chtít, je zadání měsíčního hrubého příjmu.

Invalidní důchod může člověk pobírat maximálně do pětašedesáti let. Pokud následně splní určité podmínky, naváže na invalidní důchod starobní penze. A pokud vám vyjde starobní důchod nižší, navýší se na úroveň dosavadního invalidního důchodu. Podrobnosti o starobních penzích najdete v článku:

Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště: příslušná lejstra s vámi sepíší přímo pracovníci sociálky. Pokud se vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nemůžete dostavit osobně, lze žádost sepsat s rodinným příslušníkem. Ten se ale vedle vašeho písemného souhlasu neobejde bez lékařského potvrzení, které doloží, že váš zdravotní stav návštěvu sociálky neumožňuje.

K sepsání žádosti budete potřebovat občanský průkaz, a pokud chcete započíst náhradní doby pojištění, musíte doložit doklady, které je prokazují. V praxi jde třeba o rodný list dítěte, jestliže se má započítat péče o dítě do čtyř let věku nebo potvrzení o studiu.

Pokud sociálka přiznání invalidního důchodu zamítne nebo přiklepne nižší stupeň invalidity, můžete proti rozhodnutí podat námitku: do 30 dní od vydání rozhodnutí. Námitky směřujte na Českou správu sociálního zabezpečení (kontakt najdete zde), která vše přezkoumá a vydá další rozhodnutí. Když ani tentokrát nesouhlasíte, obraťte se s žalobou ke krajskému soudu. Řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozené od správních poplatků a to i tehdy, když soud rozhodne ve váš neprospěch.