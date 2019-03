Výpočet předčasného důchodu 2019. Počítejte s nižší penzí

Pan Dědeček požádal o přiznání předčasného starobního důchodu 750 dnů (krátce přes dva roky) před dosažením řádného důchodového věku. Jde tedy o osm devadesátidenních úseků a třicet dní navrch. Za prvních 360 dnů se mu sníží procentní výměra o 3,6 % výpočtového základu (4 × 0,9 %). Za období od 361. do 720. dne o 4,8 % výpočtového základu (4 × 1,2 %). Za zbývajících 30 dnů se procentní výměra sníží o 1,5 % výpočtového základu (1 × 1,5 %, počítá se i započatých devadesát dní) Celkové snížení procentní výměry pana Dědečka tak bude činit 9,9 % výpočtového základu.

Než pan Dědeček požádal o předčasný důchod, odpracoval 40 let (získal 40 let účasti na důchodovém pojištění). Pracovníci sociálky proto budou počítat takto: procentní výměra důchodu dělá za každý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu – 40 odpracovaných let krát 1,5 procenta odpovídá 60 procentům.

Výpočtový základ (průměr hrubých příjmů za rozhodné období snížený prostřednictvím redukčních hranic) pana Dědečka dělá 14 tisíc korun. Pokud by šel do řádné penze, vypočítala by sociálka procentní výměru jako 60 procent z 14 tisíc korun. Ale protože jde o penzi předčasnou, sníží sazbu procentní výměry o 9,9 procenta výpočtového základu – na 50,1 procenta. Procentní výměra důchodu pana Dědečka pak bude dělat 7014 korun (50,1 procenta z 14 000 korun) a celkový důchod odpovídat sumě 10 284 korun. Kdyby si pan Dědeček počkal na řádný důchod – a odpracoval zbývající dva roky – dosáhl by na částku 12 090 korun.