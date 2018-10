Návod. Jak, kdy a kde žádat o důchod

Jestli chcete do řádného starobního důchodu, musíte nejdřív dospět do stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Podrobně se o obou podmínkách rozepisujeme tady:

Pouhá skutečnost, že dosáhnete důchodového věku, ale nutně neznamená, že do penze musíte. Klidně můžete pracovat a vydělávat dál. Výdělečnou činností po dosažení důchodového věku bez pobírání penze si zvýšíte procentní výměru důchodu. Podnikat nebo pracovat ale můžete i při pobírání důchodu:

Jestli máte splněné potřebné doby důchodového pojištění, můžete ještě před dosažením důchodového věku začít pobírat předčasný důchod, musíte se ale smířit s tím, že budete brát o něco míň:

Kdy a kde žádat o důchod

O starobní důchod můžete požádat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání penze; později to jde kdykoliv. Datum, od kterého vám má být důchod přiznaný, si (pokud splňujete podmínky nároku) můžete určit sami.

Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoli územním pracovišti PSSZ. Pokud nemůžete dorazit osobně, můžete někoho zmocnit, aby žádost podal za vás; stačí k tomu obyčejná plná moc, na jejím úředním ověření Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) netrvá. Jestli nemůžete na úřad kvůli zdravotním potížím, může s vaším souhlasem a na základě potvrzení od lékaře žádost podat někdo z rodiny.

Na sociálku se můžete vypravit žádat o důchod v jakýkoli úřední den, nemusíte se objednávat. I když zájemcům, kteří chtějí jít na řadu bez čekání, správa sociálního zabezpečení nabízí službu online objednání na konkrétní termín a čas. Každopádně počítejte, že se na úřadě zdržíte; sepsání žádosti o důchod spolkne dost času. Chystat byste se ostatně měli už předem.

Co vyřídit před žádostí

Než podáte žádost o důchod, ověřte si radši, že na něj máte nárok. Tedy, že splňujete podmínku důchodového věku – s tím pomůže naše kalkulačka – a že máte dost odpracováno, tedy splňujete potřebné doby důchodového pojištění.

Také pro jistotu prověřte, zda všichni zaměstnavatelé dodali sociálce všechny údaje o vaší práci a výdělcích, abyste nakonec nedostali nižší penzi, než na jakou máte nárok.

Přehled svého důchodového konta si od správy sociálního zabezpečení můžete kdykoli vyžádat; jednou ročně je to zadarmo. Najdete v něm výpis dob pojištění, které u vás sociálka eviduje, také některých náhradních dob pojištění. A údaje o vyměřovacích základech a vyloučených dobách od roku 1986.

Tiskopis žádosti o zaslání informativního osobního listu nabízí správa sociálního zabezpečení tady. Můžete ho vytisknout a odeslat poštou (na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo podat elektronicky, pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis.

Ještě snazší je do svého důchodového konta nahlédnout on-line na ePortálu ČSSZ. Přihlásit se můžete prostřednictvím své datové schránky nebo takzvané eObčanky (nového elektronického občanského průkazu s čipem; vydává se od letošního července), případně aktivací uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód).

Vybrané ročníky správa sociálního zabezpečení obesílá s přehledem důchodového konta sama, letos by mělo informativní dopis obdržet na sto tisíc lidí – muži narození roku 1957 a ženy narozené v roce 1960.

Když z přehledu zjistíte, že některý zaměstnavatel správě sociálního zabezpečení podklady nedodal, sjednejte nápravu. Jak na to, radíme tady.

Když najdete nesrovnalosti v údajích o dobách vaší samostatné výdělečné činnosti (podnikání), řešte to přímo s úředníky z OSSZ.

Přehledy důchodových kont nejsou úplně kompletní. Scházejí v nich některé náhradní doby pojištění – to jsou doby, které se počítají do odpracovaných roků potřebných pro vznik nároku na důchod, i když jste v nich nevydělávali. Je to například období, kdy jste pečovali o dítě do čtyř let, částečně také doba studia nebo vojny.

Česká správa sociálního zabezpečení také neeviduje doby, kdy jste pracovali v zahraničí, v přehledech proto chybějí. Od zahraničních institucí si je vyžádá, teprve když požádáte o důchod.

Pokud v evidenci chybí období, kdy jste byli vedení jako uchazeči o zaměstnání u úřadu práce, můžete požádat o potvrzení příslušnou pobočku úřadu práce a okresní správě sociálního zabezpečení ho odevzdat. Není to ale nutnost, stačí to sociálce při podání žádosti o důchod nahlásit, potvrzení si pak od úřadu práce opatří sama.

Jdete žádat. Co vzít s sebou

Až se vypravíte na okresní správu sociálního zabezpečení podat žádost o starobní důchod, nezapomeňte doma:

občanský průkaz (cizinci pas nebo povolení k pobytu),

doklady o studiu nebo učení (i nedokončeném),

doklady o výkonu vojenské služby,

doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popřípadě rozhodnutí o osvojení, rozhodnutí o svěření do péče, době a rozsahu péče),

rozhodnutí o době a rozsahu péče o člověka závislého na péči jiné osoby,

doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedené v informativním osobním listu důchodového pojištění,

pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“; oba tiskopisy jsou k dispozici na webu ČSSZ, případně vytištěné na OSSZ.

Jak se dokládá škola a vojna Pokud správa sociálního zabezpečení neeviduje dobu vaší vojny, budete ji muset doložit. Pomůže vojenská knížka nebo potvrzení o výkonu vojenské služby vydané příslušným vojenským velitelstvím. Obrátit se můžete také na Správní archiv Armády české republiky. Dobu studia můžete zpětně prokázat vysvědčením vydaným v posledním roce studia, výučním listem, diplomem nebo dokladem o absolvování státní závěrečné zkoušky. Jestli tyto doklady nemáte, obraťte se s žádostí o potvrzení na školu. Když nepomůžou, zkuste archiv – na ten správný vás nasměruje Ministerstvo školství. V mimořádných případech lze doložit doby pojištění i výpovědí svědků.

Dokládat naopak nemusíte:

dobu samostatné výdělečné činnosti (eviduje OSSZ),

dobu dobrovolného důchodového pojištění (eviduje OSSZ),

dobu pobírání důchodu, který byl nebo je vyplácený ČSSZ,

dobu zaměstnání/pojištění v cizině – členských státech EU či státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení (doklady si vyžádá sama ČSSZ od zahraniční instituce).

Jak dlouho to trvá

Na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu má ČSSZ devadesát dní, obvykle ale rozhoduje rychleji, zhruba do pěti nebo šesti týdnů. Jestli jste pracovali i v cizině, bude to trvat o něco déle.

V mimořádných případech, kdy se podklady shánějí a prošetřují delší čas než zákonných devadesát dní, může ČSSZ vyplatit žadatelům, kteří splňují základní podmínky nároku na důchod, alespoň zálohu, aby nezůstali úplně bez peněz.

O přiznání důchodu zasílá správa sociálního zabezpečení písemné rozhodnutí. V něm stojí, od jakého data se důchod přiznává a v jaké výši. Přílohou je osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, ze kterých se penze vypočetla. Když podmínky nároku na starobní důchod nesplňujete, pošle vám sociálka písemně zamítnutí žádosti, i s odůvodněním.