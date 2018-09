Přehledy důchodových kont rozeslány. Informují o budoucí penzi

Do konce září by mělo zhruba sto tisíc lidí obdržet přehled o stavu svého důchodového konta. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos informačním dopisem obesílá muže narozené v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960. Dává jim možnost zkontrolovat údaje, které má o jejich pracovní historii k dispozici, a případně se včas ozvat s výhradami. Dopis s přehledem důchodového konta se posílá poštou na adresu trvalého bydliště, případně do datové schránky.

„Zkušenosti z předchozích let nám potvrdily, že i ti, kteří zatím svůj důchod příliš neřeší, si díky této službě předem ověří, zda má ČSSZ ve své evidenci úplné údaje týkající se dob jejich důchodového pojištění. Zjistí-li, že jim určitá období chybí, začnou se zajímat o to, jak a kdy mohou chybějící doby doložit, aby se v předstihu připravili na podání žádosti o důchod,“ říká zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Jmenované ročníky, kterým se blíží penze, správa sociálního zabezpečení obesílá z vlastní iniciativy. Ostatní se o informace můžou přihlásit sami. Nebo se na své důchodové konto kdykoli podívat on-line. Jak na to, radíme na konci článku.

Co se z přehledu dozvíte

V přehledu svého důchodového konta najdete seznam a celkový součet dob důchodového pojištění, tedy odpracovaných let. Také výčet některých náhradních dob pojištění, jako je například období, kdy jste byli v evidenci úřadu práce. V přehledu jsou uvedené i vyloučené doby, jako je například doba dočasné pracovní neschopnosti, a vaše výdělky od roku 1986.

Snadno si tak ověříte, jestli máte odpracováno dost na to, aby vám na penzi vznikl nárok. Případně můžete údaje z přehledu rovnou nasázet do naší kalkulačky a propočítat, jak vysoký důchod zhruba můžete čekat.

Výpočet výše důchodu Zjednodušená verze | Přesnější verze Důchod přiznaný v roce: 2009 2010 do 30.9.2011 po 30.9.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod: Přesluhování Ne Ano bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí před 1. 7. 2001

po 30. 6. 2001

při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí při pobírání celého důchodu - počet let Předčasný důchod Ne Ano počet čtvrletí Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Co v přehledu není

Přehledy důchodových kont nejsou úplně kompletní. Scházejí v nich některé náhradní doby pojištění – to jsou doby, které se počítají do odpracovaných roků potřebných pro vznik nároku na důchod, i když jste v nich nevydělávali. Je to například období, kdy jste pečovali o dítě do čtyř let, částečně také doba studia nebo doba vojny. Údaje o náhradních dobách stačí doplnit, až podáte žádost o důchod, je to ale možné vyřídit už předem.

Česká správa sociálního zabezpečení neeviduje doby, kdy jste pracovali v zahraničí, v přehledech proto chybějí. Od zahraničních nositelů pojištění (institucí, které jsou tamější obdobou české sociálky) si je vyžádá, teprve když požádáte o důchod.

Propojeno! Do důchodu ještě letos Jak vysokou penzi budete brát a kdy dosáhnete důchodového věku? Napoví sada důchodových kalkulaček aktualizovaných pro rok 2018: Starobní důchod 2018 Chcete do důchodu dřív, než byste měli? Smiřte se s trvalým snížením penze. Přesnou částku spočítá naše kalkulačka. Přehled pravidel pro všechny zájemce o předčasný důchod: Předčasný důchod 2018

Jak doplnit chybějící údaje

Když si prostudujete své důchodové konto, může se ukázat, že v něm určité údaje chybějí, protože některý z vašich zaměstnavatelů neposkytl správě sociálního zabezpečení všechny podklady o vaší práci a výdělcích. Pak byste ho měli požádat, aby prohřešek napravil a dokumenty odevzdal dodatečně. Pokud už podnik, kde jste pracovali, neexistuje, nebo vám jeho vedení nechce vyjít vstříc, řešte věc přímo s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušnou podle vašeho trvalého bydliště, v Praze s PSSZ, v Brně s MSSZ. Poradí vám, jak postupovat. Jako doklad vašeho někdejšího zaměstnání může posloužit například:

potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích a o zálohách na daň,

výplatní pásky, evidenční listy, mzdové listy, zápočtové listy,

pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele o trvání zaměstnání,

bývalá legitimace ROH, pokud jsou v ní vylepené známky o platbě příspěvků.

V krajní situaci je možné trvání zaměstnání, a tedy dobu důchodového pojištění, doložit i čestným prohlášením dvou svědků, typicky někdejších spolupracovníků, na formuláři Čestné prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění. Tiskopis je ke stažení na webu ČSSZ.

Dodatečný evidenční list, ve kterém zaměstnavatel potvrzuje doby vašeho zaměstnání se všemi údaji, můžete správě sociálního zabezpečení dodat kdykoli. Jiné (náhradní) doklady se obvykle odevzdávají, teprve když podáváte žádost o penzi.

Přehled je dostupný každému

Přehled svého důchodového konta si od správy sociálního zabezpečení můžete sami vyžádat, i když ještě máte do penze daleko. Jednou ročně je to zadarmo.

Tiskopis žádosti o zaslání informativního osobního listu nabízí správa sociálního zabezpečení tady. Můžete ho vytisknout a odeslat poštou (na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo podat elektronicky, pokud máte datovou schránku.

Ještě snazší je do svého důchodového konta nahlédnout on-line na ePortálu ČSSZ. Přihlásit se můžete prostřednictvím své datové schránky nebo takzvané eObčanky (nového elektronického občanského průkazu s čipem; vydává se od letošního července), případně aktivací uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód).