O pětinu levnější nákupy. Spořitelna má rekordní slevy

Lidé, kteří platí kartou od České spořitelny, mohou do konce prosince ušetřit 20 procent z nákupů v řetězci Albert a v internetových obchodech Rohlík a Košík.

Podmínkou je aktivace slevy v programu Moneyback. Ten je dostupný prostřednictvím mobilního bankovnictví George.

Z každé platby v supermarketech i hypermarketech Albert – od momentu aktivace slevy – spořitelna vrátí klientům 20 procent na bankovní účet, a to do 10. ledna. Maximálně lze na jednu kartu dostat 750 korun za měsíc, což odpovídá celkové útratě 3750 korun.

Banka navazuje na akci, kterou – původně pro řetězce Albert a Globus – měla už během září a října. Tehdy nabízela 15% slevu, maximálně 500 korun za měsíc. V nové prosincové akci je tedy sleva ještě vyšší, ale už se netýká Globusu.

Nákup lze zaplatit nejen kartou v klasické plastové podobě, ale také v telefonu nebo hodinkách. Klienti mohou využít i virtuální platební kartu, mohou teď George nabízí i ve speciálním vánočním designu. Sleva se nevztahuje se na transakce obsahující výběr hotovosti, tedy takzvaný cashback.

„Vánoční slevu mohou využít všichni klienti s mobilním Georgem, kterých je už více než 1,4 milionu. Naším primárním cílem je nicméně pomoci zejména nízkopříjmovým klientům,“ říká Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně.

„Slevový program Moneyback si od jeho spuštění aktivovalo již více než 840 tisíc klientů, kterým jsme za nákupy vrátili zpět na účet částku ve výši 380 milionů korun. Zatím vůbec nejúspěšnější byla akce, která běžela od srpna do října a klienti s ní mohli získat 15procentní slevu při placení kartou v maloobchodních řetězcích Albert a Globus. Během této kampaně si nabídku aktivovalo více než 435 tisíc našich klientů, kterým jsme vrátili souhrnnou částku přes 180 milionů korun,” upřesňuje Hailich.

„Z dat víme, že slevový program využívají ve větší míře klienti, kteří se v důsledku nedostatečné finanční rezervy mohou v případě výpadku pravidelných příjmů dostat do finančních potíží. Počet těch, kteří hospodaří se zápornou bilancí, bohužel vlivem inflace a rostoucích cen energií postupně přibývá. Speciální vánoční slevou jim chceme pomoci s jejich finančním zdravím,“ dodává Hailich.



Za poslední tři měsíce se do Moneybacku přihlásilo 154 000 nových klientů, což je v přepočtu na měsíc třikrát více než běžně. Maximální odměnu ve výši 500 Kč alespoň jednou v období předchozí kampaně (od srpna do října) využilo 335 tisíc klientů.

Výraznou slevu – 20 % – nabízí program Moneyback také pro nákupy v Rohlík.cz (podmínkou je nákup v hodnotě aspoň 1500 korun) a Košík.cz. Maximálně lze do konce prosince získat v každém z nich zpátky v součtu 750 korun, strop se počítá pro každý z těchto e-shopů samostatně.

Zmíněné slevy od České spořitelny jsou aktuálně nejvýraznější, kterou mohou klienti některé z tuzemských bank v podobných programech využít. Slevy v Albertu nabízejí také Air Bank nebo UniCredit, zůstávají ale zhruba na úrovni zhruba dvou až šesti procent, výjimečně jsou i vyšší (liší se hlavně podle předchozího chování klienta). Většina dalších slev v podobných programech bank se obvykle ani netýká každodenních nákupů, nejblíže k nim mívají nabídky v některých drogeriích, lékárnách nebo čerpacích stanicích.

Mezi nejatraktivnější v předvánočním období patří také nabídka služby Skip Pay, za kterou stojí ČSOB. Lidé, kteří si nově založí ověřený účet Plus u Skip Pay, dostanou v rámci marketingové akce až 1500 korun na první nákup prakticky kdekoliv. Nabídka nemá žádné další podmínky ani omezení. Skip Pay se zaměřuje hlavně na odložené platby a lze ji přirovnat ke kreditní kartě s bezúročným obdobím.

Za věrnostními programy České spořitelny (Moneyback), Air Bank (Odměny) a UniCredit (U-šetřete) stojí česká společnost Dateio. Její marketingová platforma MAG.IC analyzuje platební data a vedle plošných akcí nabízí i slevy na míru podle předchozího chován klientů. Společnost působí také na Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku a od listopadu nově i v Rakousku.

