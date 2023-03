Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Kolik automobilů značek obecně uznávaných za luxusní, je v Česku registrováno na firmy? Ve vozovém parku českých firem nejsou takové službáky nijak výjimečné. Zjistila to ve své analýze společnost Imper, která se zabývá těžbou a zpracováním dat z veřejných systémů i z internetu.

A někdy se laikovi jen těžko daří představit si, jak firma s jistým oborem činnosti takové auto vlastně může využívat k ekonomické činnosti, tedy jako služební vůz – například pro veterinu nebo zubní lékařství.

Kontrola toho, jestli firma doopravdy využívá vůz k ekonomické činnosti, je věcí finančního úřadu. Pokud usoudí, že auto neslouží firmě, může pak společnosti nepřiznat nárok na daňový odpočet.

Skončí odpisy luxusních aut z daní?

Když si koupíte auto na firmu, jako služební, dostanete zpátky DPH (tedy zhruba pětinu ceny) a snížíte si o cenu vozu základ daně z příjmů. To se vyplatí.

Ruku na srdce, Ferrari úplně nepůsobí jako vůz určený primárně na služební cesty.

Rozruch letos vzbudili pirátští poslanci, když začali mluvit o tom, že by možnost odpisů rádi omezili a vyškrtli z ní luxusní vozy. Představte si, ze 101 vozů Ferrari, které byly v roce 2021 registrované v České republice, jich 96 koupily firmy a jenom 5 kusů si koupili lidé pro osobní potřebu,“ horlil minulý Jakub Michálek na svém facebooku. „Ruku na srdce, Ferrari úplně nepůsobí jako vůz určený primárně na služební cesty.“

K myšlence se hlásí ale i TOP 09 a především – nejde o nic nového.

Ani jedna z partají zatím neřekla konkrétně, jak přesně by na to chtěla jít. Pirát Jakub Michálek ho ale naznačil. Prostě by se nastavil limit, do kterého lze cenu vozy z daňového základu odepsat. Tak to bývalo dřív.

V roce 2004 jste si mohli odepsat cenu auta ze základu daně jen do 900 tisíc korun a v letech 2005–2007 jen do ceny 1,5 milionu korun. O roku 2008 byly limity zrušeny a cenu auta můžete od základu daně postupně odečíst celou. Jakub Michálek se zmiňoval o milionovém nebo dvoumilionovém limitu.

V minusu, ale s poršákem

Společnost Imper se ve své analýze nezaměřovala na všechny luxusní vozy. Soustředila se jen na čtyři konkrétní značky, konktně na Ferrari, Bentley, Lamborghini a Rolls-Royce. Do analýzy zahrnula jenom auta s první registrací od roku 2015 do letoška. A nezařadila prodejce nebo půjčovny aut.

V Česku je takových vozů registrováno celkem 873 u 669 firem, nejoblíbenější je značka Ferrari, těch je 390. Na druhém místě je Bentley se 299 vozy. Dál si firmy k reprezentaci své nebo svých majitelů pořídily sto vozů Rolls-Royce a 84 Lamborghini.

Přestože jde o auta s milionovými cenovkami, vlastní je i firmy, jejichž roční obrat je pod milionem korun. Takových firem jsou desítky, většinou jsou to společnosti s ručením omezeným a nejčastěji se zabývají realitami a správou nemovitostí nebo zprostředkováním velkoobchodu.

Víc než polovina z 873 luxusních aut, konkrétně 469 vozů, patří do vozového parku firem s obratem do 60 milionů ročně. Nejčastěji podnikají opět v realitách, pronájmu a správě nemovitostí, zprostředkování velkoobchodu Najdeme mezi nimi ale i dvě zubní ordinace a veterinární kliniku.

Kapoty se sice blýskají, při pohledu do účetnictví ale zdaleka ne všechny tyhle firmy působí zdravě. „Přibližně jedna třetina analyzovaných firem s obratem do 60 milionů nevykazuje žádný zisk nebo je přímo ve ztrátě. Řada z nich zároveň vlastní i dva až tři vozy luxusní značky,“ upozorňuje generální ředitel Imperu Tomáš Berger.

Nicméně tato čísla lez možná interpretovat i tak, že jde o firmy s mimořádně schopnými daňovými poradci.

Půlka v Praze

Ačkoli to o tom, kde luxusní auta opravdu jezdí a parkují, úplně přesně nevypovídá, pro doplnění obrázku jsou tu čísla o tom, kde se registrují.

Nejvíc jich pochopitelně připadne na Prahu, celkem 456 vozů, na druhém místě je Moravskoslezský kraj (112 vozů), na třetím pak Jihomoravský (104 vozů). Nejmíň luxusních aut naopak evidují firmy na Vysočině (4) a v Jihočeském, Zlínském a Libereckém kraji (shodně 11). Ferrari se jako značka objevuje ve všech krajích s výjimkou Vysočiny, která se naopak může pyšnit jedním vozem Lamborghini, patřícím firmě vyrábějící pryžové a plastové produkty s ročním obratem do půl milionu korun.

Kdo víc

Mezi rekordmany v počtu firemních luxusních vozů můžeme nalézt firmu ze Středočeského kraje, specializující se na výherní automaty, která vlastní čtyři vozy Ferrari, jeden Rolls-Royce a jedno Bentley.

Pět vozů Ferrari využívá i realitní společnost z Prahy či třinecká s.r.o. podnikající ve velkoobchodu. Úplně nejvíc aut lusxusních značek ale projíždí pražská realitní společnost, která má 13 vozů Bentley, tři Ferrari, dvě Lamborghini a dva vozy Rolls-Royce.

Počty luxusních aut a značek podle krajů:

Kraj Bentley Ferrari Lamborghini Rolls-Royce Celkem Praha 185 182 31 58 456 Moravskoslezský 22 69 10 11 112 Jihomoravský 25 49 19 11 104 Středočeský 17 17 7 9 50 Plzeňský 6 18 1 2 27 Olomoucký 7 15 0 0 22 Ústecký 5 8 6 3 22 Pardubický 7 8 2 1 18 Královéhradecký 6 7 1 0 14 Jihočeský 3 5 3 0 11 Karlovarský 5 4 1 1 11 Liberecký 4 4 1 2 11 Zlínský 4 4 1 2 11 Vysočina 3 0 1 0 4 Celkem 299 390 84 100 873 Zdroj: Imper/Merk

