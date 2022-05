Kolik vydělalo vaše penzijní připojištění? Nová čísla nepotěší

Staré penzijní připojištění, nazývané teď transformované penzijní fondy, loni už popáté v řadě připsalo „zhodnocení“ pod úrovní inflace. Ukazují to výsledky, které po schválení na valných hromadách zveřejnilo všech osm penzijních společností spravujících transformované fondy.

Pro úspory na důchod v těchto fondech nebyl rok 2021 dobrý. Na státních dluhopisech, v nichž drží většinu peněz, loni vydělat nešlo – ukazují to i výsledky novějších účastnických fondů, kde ty dluhopisové skončily většinou dokonce v minusu.

Když to shrneme: průměrné zhodnocení transformovaných fondů loni kleslo meziročně skoro o 0,2 procentního bodu na 0,56 %, naopak celoroční inflace stoupla na 3,8 %.

Ve starém systému, do něhož od konce roku 2012 nemohou vstupovat noví zájemci, si přitom na důchod se státním příspěvkem pořád spoří zhruba tři miliony lidí. Do nových fondů, s nimiž mohou vydělat víc (ale na druhou stranu u nich hrozí i ztráta), nijak masově nepřecházejí.

Nejvíce loni připsalo penzijní připojištění od penzijní společnosti České spořitelny. Konkrétně to bylo 0,98 %. Jde o zhodnocení po odečtení poplatků, které si penzijní společnosti za správu peněz účtují. Naopak nejmenší výnos (0,24 %) hlásí Generali penzijní společnosti (bývalá Penzijní společnost České pojišťovny). Ta se na chvost propadla po čtyřletém období, kdy naopak připisovala nejvyšší výnosy.

Když odečteme ještě inflaci, která v průměru za celý loňský rok vystoupala na 3,8 %, nezůstane v plusu žádný ze starých fondů. Reálně jsou v minusu, a to přinejmenším o 2,8 %.

Celkovou bilanci vylepšuje státní příspěvek. Jak moc, to se u každého liší v závislosti na tom, kolik si ukládá a jak dlouho. Pro ilustraci: když do fondu dáváte 1000 korun měsíčně, dá vám stát dalších 230 korun. Za rok to je 2760 korun. Když už máte penzijko delší dobu a máte naspořeno 100 tisíc korun, pomůže vám státní příspěvek zvednout zhodnocení vašich peněz o dalších 2,76 %. A když už máte ve fondu půl milionu, přinese stejných 2760 korun od státu zhodnocení navíc ve výši 0,55 %.

Čtvrtině lidí v transformovaných fondech pak bilanci vylepšují ještě příspěvky od zaměstnavatelů.

Výnosy transformovaných fondů v roce 2021 Penzijní společnost Zhodnocení Inflace 3,80 % České spořitelny 0,98 % Allianz 0,89 % Conseq 0,69 % Uniqa 0,51 % Komerční banky 0,43 % ČSOB 0,40 % NN 0,33 % Generali 0,24 % Zdroj dat: penzijní společnosti

Nízký výnos starých fondů je dán jejich velmi konzervativní investiční strategií: většinu peněz dávají do českých státních dluhopisů a něco i na účty do bank. Ještě po většinu minulého roku jsme přitom žili v době rekordně levných peněz, což znamenalo nízké úroky blízko nuly a velmi nízké výnosy z dluhopisů.

„Výnos byl loni nízký zejména proto, že úrokové sazby se po většinu roku pohybovaly stále okolo nuly, když prvního zvýšení na 0,5 % jsme se dočkali až v polovině roku a přes úroveň 1 % se sazby dostaly až v posledním čtvrtletí,“ říká Richard Siuda, předseda představenstva investiční společnosti Conseq. Na začátku října centrální banka zvedla úroky na 1,5 %, na začátku listopadu na 2,75 % a před Vánoci na 3,75 %.

Rostoucí úroky navíc ze začátku způsobují pokles hodnoty dluhopisů, které investoři nakoupili dříve (protože novější dluhopisy mají vyšší výnosy). Loni se tak výnosy transformovaných fondů dostaly na dno. V průměru nominálního zhodnocení zopakovaly nejhorší výsledek z roku 2017, po započtení inflace šlo o historicky nejhorší výsledek.

Kdo chce od svých úspor na penzi víc a zároveň je ochoten vzít na sebe riziko kolísajících investic, může přestoupit do novějších účastnických fondů s odvážnější investiční strategií. Dynamické fondy, které většinu peněz investují do akcií, loni porazily inflaci výrazně a připsaly si dvoumístné zhodnocení. A inflaci porážejí i za poslední pětileté období. Naopak letos výrazně ztrácejí na hodnotě kvůli propadu akciových trhů. Například „vítěz“ roku 2021 Uniqa akciový fond loni připsal pohádkové zhodnocení 24,46 %, ale letos je zatím téměř 12 % v minusu.

Češi většinou zůstávají v transformovaných fondech a ze zhruba tří milionů lidí, kteří si v nich na důchod spoří, jich za rok do účastnických fondů přestoupí jen nižší desítky tisíc. Při spoření na důchod se tak většina Čechů drží jistoty takzvané kladné nuly, kdy transformované fondy ze zákona nesmí nikdy připsat záporné zhodnocení.

Vykoupeno je to ultrakonzervativní investiční strategií penzijního připojištění, jehož výsledek dobře ukazuje následující tabulka. Za posledních pět let jsou výnosy všech osmi transformovaných fondů hluboko pod inflací (v předchozích čtyřech letech před rokem 2017 naopak transformované fondy inflaci většinou lehce porážely).

Výnosy transformovaných fondů v posledních pěti letech Penzijní společnost Průměr za posledních pět let 2021 2020 2019 2018 2017 Inflace 2,88 % 3,80 % 3,20 % 2,80 % 2,10 % 2,50 % Generali (České pojišťovny) 1,05 % 0,24 % 1,30 % 1,75 % 1,10 % 0,84 % České spořitelny 0,94 % 0,98 % 1,00 % 1,69 % 0,51 % 0,51 % Uniqa (Axa) 0,87 % 0,51 % 0,89 % 1,26 % 0,92 % 0,76 % Allianz 0,72 % 0,89 % 0,66 % 0,94 % 0,68 % 0,41 % ČSOB 0,70 % 0,40 % 0,70 % 1,00 % 0,76 % 0,63 % Conseq 0,66 % 0,69 % 0,38 % 1,50 % 0,58 % 0,16 % NN 0,66 % 0,33 % 0,71 % 0,95 % 0,61 % 0,69 % Komerční banky 0,48 % 0,43 % 0,36 % 0,60 % 0,51 % 0,49 % Průměrné zhodnocení v daném roce --- 0,56 % 0,75 % 1,21 % 0,71 % 0,56 % Zdroj dat: penzijní společnosti, výpočty Peníze.cz

V roce 2022 pokračuje rychlý růst úrokových sazeb, základní dvoutýdenní repo sazbu Česká národní banka zvedla na začátku května už na 5,75 % a v červnu se čeká další růst nad hranici 6 %. Postupně by to mělo vést i k vyššímu zhodnocení v transformovaných fondech. Letos proti tomu ale ještě bude působit přeceňování dluhopisů, které fondy drží z minula a které budou ztrácet na hodnotě.

„Současné vyšší tržní výnosy se postupně začnou propisovat do zhodnocení fondů. Za letošní rok očekáváme výsledek zhruba dvojnásobný proti předchozímu období. Podmínkou je zastavení růstu tržních sazeb a jejich stabilizace na vyšší úrovni,“ říká Eva Svobodová, mluvčí Uniqa. Například v České spořitelně očekávají výnos za rok 2022 v rozmezí mezi jedním a dvěma procenty.

Jisté je, že fondy zůstanou daleko za inflací, která je v roce 2022 rekordní. ČNB očekává průměrnou inflaci za celý letošní rok ve výši 13 %.

Srovnání: Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila). V transformovaných fondech bylo ke konci roku 2021 přesně 2 962 412 lidí (meziroční pokles o 172 tisíc), v účastnických fondech to bylo 1 467 649 lidí (meziroční nárůst o 186 tisíc). V transformovaných fondech bylo 466 miliard korun, v účastnických 101 miliard.

