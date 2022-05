Kdo a jak dostane 5000 Kč na dítě. Úřad řekl podrobnosti

Vláda se na konci dubna shodla na jednorázovém příspěvku 5000 korun na každé dítě do 18 let věku, a to pro rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok.

Mimořádná dávka má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

Kdo konkrétně na příspěvek dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Podle čeho se bude posuzovat příjem rodičů? Kdy a jak začne příjem žádostí? Odpovědi přináší konkrétní návrh, který teď dokončilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve středu by ho měla schvalovat vláda, pak zamíří ke zrychlenému projednání k poslancům.

Příspěvek 5000 Kč. Co daně, exekuce a srážky?

Jednorázový příspěvek bude 5000 korun, a to bez jakéhokoliv krácení. Návrh zákona výslovně potvrzuje, že:

se nebude danit (je osvobozený od daně z příjmů),

nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuce,

nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy.

Příspěvek se nebude započítávat ani do takzvaného rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na některé dávky.

Rodiče ho dostanou bezhotovostně na účet v bance nebo poštovní poukázkou.

Kdo má víc dětí a splňuje podmínky (popíšeme je v dalším textu), dostane 5000 Kč na každé takové dítě.

Věk dítěte: Co 18. narozeniny nebo letošní porod?

Na příspěvek 5000 korun dosáhnou děti, „které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku“. Tedy: Kdo dovrší 18 let věku dne 1. srpna 2022 (nebo do konce července), už nárok na příspěvek nemá. Dovršením 18 let věku se rozumí 18. narozeniny (protože první rok věku se dovrší dnem prvních narozenin).

Taková formulace nejspíš zklame rodiče osmnáctiletých. Z původních vládních formulací mohli mít dojem, že příspěvek dostanou do 18 let včetně. Jindy však vláda mluvila o „dětech“, přičemž dětství končí zletilostí, tedy 18. narozeninami.

Na druhou stranu: U dětí, které se letos narodily nebo ještě narodí, jsou pravidla mírnější. Žádat mohou nejen rodiče dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022.

Příjem rodičů: Jak se spočítá milion

Na příspěvek dosáhnou rodiče s ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého – tedy před zdaněním a povinnými odvody. Pro představu: v přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem).

Za příjem se považuje státem evidovaný příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) a příjem z podnikání. U zaměstnanců se bude hodnotit příjem za rok 2021 pro účely sociálního pojištění (vyměřovací základy pro odvod pojistného za rok 2021 ze všech zaměstnání). U osob samostatně výdělečně činných půjde o příjem za rok 2021, který je pro účely daně z příjmů evidován finančními úřady (základ daně).

Počítá se „součet příjmů rodiče nebo rodičů, se kterým nebo se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby,“ upřesňuje návrh zákona.

„Příspěvek není podmíněn třeba tím, že by členové rodiny museli pracovat, nebo nesměli pobírat nějaké dávky,“ řekl už dříve ministr Marian Jurečka.

Rodiče nemusí výši příjmu samostatně dokládat. Úřad práce (který bude příspěvek vyplácet) si ji má zjistit od jiných „státních orgánů, právnických a fyzických osob“, typicky od České správy sociálního zabezpečení nebo od Finanční správy.

Za rodiče se považují také:

osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,

manžel nebo registrovaný partner rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce)

vdovec nebo vdova po rodiči (nebo osoby zmíněné v první odrážce)

druh nebo družka rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Jak žádat o příspěvek 5000 Kč

Jednorázový příspěvek 5000 Kč mají automaticky – tedy bez žádosti – dostat všichni, kdo budou mít v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud k 1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku. Úřad práce ČR jim jednorázový příspěvek 5000 Kč vyplatí automaticky v srpnu 2022 (do konce měsíce).

Další dvě skupiny budou muset o příspěvek požádat, nedostanou ho automaticky. Jde o:

děti, které v červenci nemají nárok na výplatu přídavku na dítě za měsíc červen 2022 (a současně k 1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku),

dětí narozené od 2. srpna 2022 do 31. prosince 2022.

Žádosti se budou podávat elektronicky přes „aplikaci“ ministerstva (interaktivní formulář na webu), případně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Pointů). Výplata pak proběhne „do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku“. Ministr Jurečka slibuje, že úřady budou o žádostech rozhodovat bez zbytečných průtahů.

Příjem žádostí začne zřejmě až po definitivním schválení zákona – to odhadujeme na začátek léta. O přesném termínu budeme včas informovat i na webu Peníze.cz: můžete nás sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

Ministerstvo v návrhu píše, že nárok na příspěvek zanikne po roce od začátku účinnosti zákona. To znamená, že opozdilci by měli mít čas přinejmenším do poloviny roku 2023.

Kdo ještě nedosáhne na příspěvek

Kromě rodin, které nesplní podmínku věku nebo příjmu, jsou tu ještě další omezení:

dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku (splnění podmínky trvalého pobytu se nevyžaduje u dítěte, které má povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a současně splňuje některou z dalších podmínek stanovených zákonem),

příspěvek se nevyplácí do ciziny,

příspěvek nenáleží dítěti, které je v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu „plné přímé zaopatření“.

Na kolik to přijde státní rozpočet

Podle Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2020 v Česku skoro 2,018 milionu dětí do 18 let. Ministerstvo odhaduje, že rodiče zhruba desetiny dětí o jednorázový příspěvek nepožádají, protože nesplní příjmovou podmínku (roční strop do jednoho milionu) nebo nechtějí odhalovat svou finanční situaci.

Pokud tedy o příspěvek požádají rodiče 1,82 milionu dětí, dosáhnou náklady státu přibližně 9,1 miliardy korun. Náklady na vytvoření aplikačního programu (pro příjem či administraci žádostí) odhaduje ministerstvo na 30 milionů korun.

