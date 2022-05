Už je čas koupit akcie na dně? Padající trhy očima expertů

Rostoucí úroky, inflace, drahé energie, válka na Ukrajině. To všechno trhům nesvědčí a akcie zlevňují. Vyplatí se teď koupit se slevou, nebo propad tentokrát bude dlouhodobější?

Akcie na pražské burze ztratily od začátku letošního roku už přes osm procent (podle indexu PX).

Index amerických akcií S&P 500, který zastřešuje 500 největších podniků v USA na burze, spadl od začátku ledna dokonce přes 16 %. A jen za posledních pět dnů přišel o téměř sedm procent.

Proč akcie klesají? Je to pořád kvůli ruské agresi na Ukrajině? Nebo za tím jsou nové vlivy, například obavy ze stagflace či recese? Jakou roli v propadu cen akcií hraje růst úrokových sazeb, se kterým v minulém týdnu začal americký Fed?

A hlavně: je teď dobrý čas na nákup akcií?

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Akcie v posledních dnech primárně klesají kvůli obavě z razantního zvedání úrokových sazeb. Americkým Fedem a také z obavy redukce jeho bilance. Proto vidíme silné dopady především na amerických akciích, a nejvíce na segmentu technologií. Jakmile firma zklame při zveřejnění svých čísel hospodaření, čeká ji výrazný pokles kurzu. Také akcie, které slibovaly jen růst tržeba negenerují žádné zisky, jsou první na odstřel.

V Evropě naopak akcie již panicky neklesají, válka je z určité části zaceněna – ne tedy úplně v podobě embarga na ropu a plyn. Čínské akcie jsou pak pod prodejním tlakem díky přísným lockdownům, které poškodí čínskou ekonomiku a byznys jednotlivých firem.

Akcie opravdu prošly v posledních dnech a týdnech silným poklesem, nicméně tvrdit, že jsme u dna a akcie se odrazí nahoru bych si nedovolil. Opatrnost je na místě, doporučil bych svoje nákupy rozdělit a třeba první část zrealizovat nyní, ale být připraven na to, že bolest v podobě nižších cen může ještě přijít.

Z dlouhodobého horizontu, dávají akcie nadále smysl, ale je potřeba pečlivě vybírat, jak mezi sektory, tak geograficky a soustředit se na firmy schopné generovat zisk. Nadále věříme akciím ČEZu, které držíme, přikupujeme Komerční banku a těžaře uranu Cameco, svoje story si mohou odehrát evropské firmy jako je Volkswagen či EDF, z technologických firem mě přijde zajímavý Facebook a Alphabet, na zajímavé úrovni je podle mého názoru britská Biffa, jejíž byznys ční v odpadovém hospodářství a recyklaci.

Anna Píchová

vedoucí analytického oddělení Cyrrus

Akcie klesají kvůli několika faktorům. Hlavním důvodem jsou obavy ze stagflace, kdy vysoká inflace trápí téměř celý svět a do toho centrální banky začínají utahovat měnové podmínky. Investoři zvažují, jestli tuhle křehkou situaci a obnovu vyšší úrokové sazby „nepoloží“. K tomu se přidává Čína a její politika nulové tolerance ke covidu. Lockdowny se podepisují na nižším očekávaném globálním růstu a dalším prohloubením problémů a průtahů v dodavatelských řetězcích.

Změna měnové politiky od kvantitativního uvolnění směrem k utahování hraje v propadu akcií důležitou roli. Extrémně uvolněné měnové podmínky umožnily loňské vysoké valuace, které však už nejsou ospravedlnitelné v době, kdy se očekávají vyšší úrokové sazby.

S nákupy bych byla zatím opatrnější a nevrhala se bezhlavě do trhu s vidinou dobré investice ve stylu „buy the dip“. Je pravda, že se nyní dají pořídit zajímavé akcie za rozumné ceny, ale je potřeba mezi firmami pečlivě vybírat a zvážit, jak se měnící prostředí dotkne jednotlivých byznysů. To, kde budou akcie za půl roku nebo rok si netroufám odhadovat. Současné prostředí je velmi dynamické a situace nejen na trhu, ale v globální ekonomice se mění ze dne na den.

Co se týče pětiletého horizontu, tam si myslím, že se akciové trhy navrátí na růstovou trajektorii. Z minulosti víme, že medvědí trhy (neboli poklesové fáze) trvají v průměru okolo třičtvrtě roku až roku. Následně se trhy zotavují a dosahují na původní hodnoty před propady v horizontu okolo roku a půl. Pravděpodobnost, že trhy za pět let budou výše, než jsou nyní, je tak poměrně velká.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Hlavním důvodem poklesu cen akcií není ani Ukrajina, ani recese, ani ceny ropy, ale jednoduše úroky v USA. Tamní centrální banka, takzvaný Fed, se rozhodla, že začne bojovat s inflací, a to docela razantně. Přeci jen tam mají inflaci už také přes osm procent, což 40 let nezažili. Fed nejenže ukončí kvantitativní měnové uvolňování známé jako nákupy dluhopisů, ale bude rychle zvedat základní sazbu, aby utlumil inflační tlaky. Finanční trhy očekávají ještě rychlejší přitvrzování, než prognózuje Fed a o to rychleji ceny nejen akcií, ale i dluhopisů padají.

Mnoho firem zažije vystřízlivění po mnoha letech levných peněz, protože ta doba skončila. Už nebudou úvěry za jedno či dvě procenta. Ceny tlačí dolů i klasický diskontní model, který je hojně analytiky využíván, protože větší úroková míra rychleji znehodnocuje budoucí zisky a výsledkem je nižší vnitřní hodnota firem. Nejvíce klesly technologické akcie, kdy například index Nasdaq jen za duben propadl o více jak 10 % a od začátku roku je na minus 25 %.

Časování trhu je disciplína, kterou nikdo neumí a ani já neumím říci, jestli jsou akcie na dně. Rozhodně platí, že akcie jsou na úrovních, kde byly před rokem, rokem a půl a tedy, že jsou mnohem levnější. Současná volatilita je právě výsledkem nejistoty, jak se firmy poperou s většími náklady na financování a s inflačními tlaky. V nejbližších měsících proto očekávám pokračování zvýšené volatility a ceny akciových indexů se mohou vyvíjet stylem „dead-cat-bounce“. Proto není nutné ihned do akcií naskakovat, nejistota může ještě nějakou dobu trvat a příležitosti k výhodným nákupům ještě budou.

V horizontu roku se svět opět nastaví na nový „normál“, přežijí silné a efektivní firmy, vyčistí se trh nezaměstnanosti a akciové trhy zas vyrazí směrem nahoru. Pro příští rok proto očekávám už opět pozitivní vývoj a v pětiletém horizontu opět standardní výkonnost akciových trhů kolem průměrných plus osm procent ročně.

Vladimír Vávra

makléř Wood&Company

Globální akciové indexy ztrácí již pátý týden v řadě, přičemž, vyjádřeno v tržní hodnotě, od konce března odepsaly zhruba 11 bilionů dolarů. Jedná se přitom o koktejl několika negativních faktorů, ať už v podobě pokračujícího konfliktu na Ukrajině, který prohlubuje energetickou krizi a spolu s výpadky v dodavatelských řetězcích dále roztáčí kola akcelerující inflace. Na tu centrální banky musí reagovat zvyšováním úrokových sazeb, omezováním stimulačních programů, či dokonce monetárním utěsňováním v podobě redukování bilančních sum.

Je podstatné zdůraznit, že to byly právě centrální banky, které svou uvolněnou politikou v posledních dvou letech výrazně přiživovaly nezdravou rovnováhu na trzích aktiv, když v dostatečném předstihu nenalezly morální sílu k tlumení přehnaného optimismu a nyní musí o to razantněji šlapat na brzdu. Investoři se, zřejmě oprávněně, obávají, že zpřísňováním měnové politiky mohou centrální banky způsobit významné zpomalení ekonomického růstu či možná dokonce i technickou recesi.

Po strmém propadu v letošním roce se akciové trhy z krátkodobého hlediska jeví jako přeprodané. Stejně tak ocenění akciových trhů na úrovni hlavních indexů od konce loňského roku významně zreálnilo a dostalo se na úrovně dlouhodobých průměrů. V nejbližších týdnech bych proto očekávál stabilizaci a možná i určitou korekci předešlého negativního vývoje.

Výhled akciových trhů do konce roku, respektive do první poloviny příštího roku však zůstává i nadále poměrně mlhavý a bude odvislý především od vývoje geopolitické situace a od úspěšnosti centrálních bank v brždění inflace při současném dosažení tzv. měkkého přistání, tj. bez vedlejšího efektu významného zpomalení hospodářského růstu.

Z dlouhodobého pohledu i nadále považuji akcie za nejvýnosnější třídu aktiv, která diverzifikovaným investorům může přinášet zhodnocení v pásmu 10 až 15 % ročně.

Michal Stupavský

investiční stratég Conseq Investment Management

Za propadem akciových trhů z poslední doby vidím primárně dva fundamentální faktory. Zaprvé se již jednoznačně realizuje globální stagflační makroekonomický scénář, tedy kombinace silně zvýšené inflace nad inflačními cíli centrálních bank a zároveň velmi slabého ekonomického růstu s možností mírné recese. Globální stagflace přitom bude mít silně negativní dopad na dynamiku korporátních fundamentů jako tržby, zisky či cash flow burzovně obchodovaných společností.

Druhým faktorem je jestřábí nastavení amerického Fedu, který již započal cyklus zvyšování úrokových sazeb a v červnu dokonce začne snižovat objem své rozvahy, která nabobtnala až na současných devět bilionů dolarů. Razantní zvyšování úrokových sazeb Fedu prakticky nikdy v minulosti akciovým trhům příliš nesvědčilo.

Podle mého názoru je na akciové nákupy stále ještě příliš brzy. Očekávám, že hlavní akciové indexy by mohly na ročním horizontu ztratit dalších 15 až 20 %. Na druhou stranu na pětiletém horizontu by měla být akciová výkonnost určitě silně kladná. Z dlouhodobého pohledu i nadále považuji akcie za nejvýnosnější třídu aktiv, která diverzifikovaným investorům může přinášet zhodnocení v pásmu 10 až 15 % ročně.

Jaroslav Šura

investor

Akciové trhy nemají v poslední době na růžích ustláno, panuje strach a nejistota. Důvodů je hned několik. Ruská agrese vyhnala energetické komodity výrazně výše, což má negativní vliv na inflaci. Plus obava z rozšíření konfliktu. Covid v Číně a reakce na něj ve smyslu uzávěr přístavů a části ekonomiky způsobuje nabídkový šok; dodavatelské řetězce jsou neskutečně rozbité. Nemluvě o zmnohonásobení ceny dopravy. A pokud přičteme reakce centrálních bank na inflační očekávání a zejména utahující Fed (QT), máme tady nepěkný koktejl, který bude tlačit tržní valuace směrem dolů.

Obrat v negativním sentimentu by mohl přijít zhruba za tři měsíce, pokud se ukáže, že ekonomika USA nesklouzává do recese. Ta zatím podle mého názoru není v cenách amerických akcií plně zahrnuta. České defenzivní a dividendové akcie jsou zatím relativně odolné, což by se ale při pokračujícím negativním sentimentu mohlo rychle změnit.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

