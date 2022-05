Dáme víc, hlásí banky. Nejlepší spořicí účty a termínované vklady

Víc než desetinu úspor na běžném účtu může za rok ukousnout inflace. Jak je ochránit co nejlíp, když nechcete zkusit investice?

Hledáte klasický spořicí účet, který si můžete kdykoliv vybrat bez sankcí? Nejlepší spořicí účty začínají čtyřkou. Nejvíc teď nabízí Trinity Bank: 4,08 % p. a. pro vklady do 400 tisíc korun, případnou část vkladu nad tento limit úročí 3,68 %.

Expobank od 4. května zvyšuje úrok na Neo účtu na 4,01 % bez omezení. Přestože patří mezi běžné účty, dlouhodobě drží krok s nejlepšími spořicími účty. Většina bank své běžné účty vůbec neúročí, kromě Expobank je výjimkou jen Hello bank s 0,5 % do limitu 100 tisíc.

Čtyřprocentní úrok na spořicím účtu má J&T Banka, zaměřující se na klienty s vyššími úsporami. Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Výpovědní doba je jeden den. Když vám nevadí měsíční, dosáhnete na 4,15 %.

Na čtyři procenta zvýšila úrok Fio banka na spoření s názvem Fio konto. Má ale strop 200 tisíc, pak úrok prudce klesá: pro část vkladu od 200 tisic do milionu je 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.

Čtyři procenta dá i Equa bank na spořicím účtu s názvem Extra s poměrně vysokým stropem tři miliony korun. Úrok však připíše, jenom když v daném měsíci ze spořicího účtu neodejde žádná platba (včetně převodu na běžný účet v rámci Equa). Při nesplnění podmínky klesne úrok v daném měsíci na 0,1 %.

Nejlepší spořicí účty k 1. květnu 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 4,08 % Pro vklady do 400 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,68 %. Expobank Neo účet 4,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Platí od 4. května. J&T Banka Spořicí účet 4 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 4,15 %. Fio banka Fio konto 4 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,10 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Equa bank Spořicí účet Extra 4 % Pro vklady do tří milionů. Úrok (4 % p.a.) banka připíše, pokud v daném měsíci ze spořicího účtu nic neodešlete. Při nesplnění podmínky klesne úrok v daném měsíci na 0,1 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 3,6 % Pro vklady do 350 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok o 0,1 % vyšší, tedy max. 3,7 %. Moneta Money Bank Spoření C, Spoříto C 3,3 % Pro vklady do milionu. Pro část vkladu nad milion je úrok 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty). Hello bank Hello spoření 3,1 % Pro vklady do 200 000 Kč, část nad 200 000 Kč se neúročí. Fio banka Fio spořicí účet 3 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Air Bank Spořicí účet 3 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Raiffeisenbank Spořicí účet XL 3 % Nejvyšší úrok je pouze pro vklady do 150 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 150 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Někde můžete dostat ještě vyšší úrok, ovšem s komplikovanějšími podmínkami nebo omezeními:

Raiffeisenbank má akci pro bývalé klienty ING, kteří loni splnili podmínky pro zvýhodněný úrok. Pokud v kalendářním měsíci zaplatí aspoň třikrát kartou, dosáhnou na 4,1 % do 300 000 Kč, pro část vkladu nad tento limit je úrok 0,2 %.

Komerční banka nabízí 4 % pod názvem Spořící konto Bonus Invest. Má ale dvě důležité podmínky. Jednak u ní musíte mít běžný účet nebo si ho založit. A hlavně: Nově s KB investovat do podílových fondů, a to stejnou nebo vyšší částku. Na spořicím účtu se úročí maximálně tolik, kolik jste zároveň dali do fondů. Podobnou kombinaci propaguje i ČSOB. Velkou část výnosu ze spoření vám v praxi spolknou poplatky za podílové fondy – některé konkurenční banky nebo investiční společnosti je mají nižší (hlavně díky odpuštění vstupního poplatku).

Úrok 4 % nabízí také spořitelní družstvo Ney. Má ale několik omezení: uložit si přinejmenším 20 tisíc korun a případný výběr pak oznámit aspoň měsíc předem. Výpovědní lhůta je totiž jeden měsíc, zatímco standardní spořicí účty si lze vybrat prakticky okamžitě. Další podmínka vyplývá z toho, že jde o družstevní záložnu neboli kampeličku. Podle zákona u nich musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. O peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejné pojištění jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (v přepočtu kolem 2,5 milionu korun).

Za zmínku stojí i úrok 4,65 % na obchodním účtu u společnosti Cyrrus, obchodníka s cennými papíry. Některé znaky jsou shodné s klasickým spořicím účtem: založení i vedení účtu je bez poplatků, peníze můžete kdykoliv vkládat a vybírat si bez omezení, úrok se připisuje každý měsíc. Investice nejsou podmínkou. Jenže: Za připsání úroku si Cyrrus (vedle standardní 15% srážkové daně jako banky) strhne ještě poplatek až 0,2 % p.a. A hlavně: na obchodní účet investiční společnosti se nevztahuje stejné pojištění jako na spoření v bance. Úplně bez peněz byste nezůstali, ke slovu by přišlo zákonné pojištění obchodníků s cennými papíry, to ale garantuje klientům jenom 90 % jejich majetku a pouze do ekvivalentu 20 tisíc eur (přibližně 500 tisíc korun).

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Raiffeisenbank Spořicí účet Top pro bývalé klienty ING 4,1 % Pouze pro bývalé klienty ING, kteří loni splnili podmínky pro zvýhodněný úrok. Základem je 2,6 % do 300 000 Kč a 0,2 % pro část nad tento limit. Pokud v kalendářním měsíci zaplatí aspoň třikrát kartou, dosáhnou na 4,1 % do 300 000 Kč. Ney spořitelní družstvo Spořicí účet 4 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Výpovědní doba jeden měsíc. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. Vklady nad 10 milionů se neúročí. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci. Ta v březnu meziročně stoupla na 12,7 % a v nejbližších měsících zřejmě ještě poroste. Průměrná míra inflace za celý rok má podle odhadu ministerstva financí dosáhnout 12,3 %. Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů. Tím se liší od termínovaných vkladů: u nich se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 4,7 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Banka Creditas 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 4,35 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Expobank 4,05 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Platí od 4. května. Moneta Money Bank 3,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Nejvyšší úrok na termínovaném vkladu můžete dostat u spořitelního družstva Ney: 4,7 % při závazku na půl roku. Jak jsme ale napsali o pár odstavců výš, u družstevních záložen musíme počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu.

Z bank nabízí nejvyšší úrok na termínovaném vkladu Trinity: 4,58 %. Formálně jde o roční fixaci na spořicím účtu. Banka píše, že sazba je pevná po celou dobu fixace, zároveň ji může ještě zvýšit podle vývoje trhu. Máte tedy jistotu, že úrok během roku neklesne. Sankce za předčasný výběr však může dosáhnout až 5 % z vybírané částky. Zvyšování vkladu je možné kdykoliv.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok Omezení Trinity Bank 4,58 % Formálně jde o roční fixaci vkladu na spořicím účtu. J&T Banka 4,5 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Raiffeisenbank 4,3 % Úrok 4,3 % pro vklad do 10 milionů. Pro pásmo od 10 do 30 milionů je úrok 4,5 %. Nad 30 milionů klesá na 0,01 %. Moneta Money Bank 4,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Expobank 4,1 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Platí od 4. května. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

V době vysoké inflace, vysokých základních sazeb České národní banky a vysokých tržních úroků neplatí, že čím delší termínovaný vklad bude, tím vyšší úrok vám banky nabídnou. Nevěří totiž, že tak vysoké sazby tu zůstanou tak dlouho.

Například Creditas dává na půlročním vkladu 4,5 % p. a., na ročním 3,9 %, na pětiletém 3,25 % a na desetiletém už jen 2,75 %. Také záložna Ney má u vkladů nad jeden rok nižší úroky než u těch kratších. Ale najdou se i výjimky: J&T Banka nabízí při pěti- nebo desetiletém vkladu stejnou sazbu jako u ročního (4,5 % p. a.).

Kolik to žere Zdroj: Shutterstock Spočítejte si, jak inflace znehodnocuje úspory. Co udělá s hodnotou vašich peněz a jak klesá kupní síla? Ukážeme, kolik vám zůstane v následujících letech, když meziroční inflace dosáhne určité hodnoty. A umíme to i naopak: Kolik vám zůstalo z vašich úspor v předchozích letech? Kalkulačka inflace

Některé banky lákají na kombinaci termínovaných vkladů a investic. UniCredit dá úrok 6 % p. a. na půlročním vkladu, pokud aspoň stejnou částku zároveň dáte do podílových fondů. Potřebujete k tomu aspoň 60 tisíc korun (třicet na termínovaný vklad a třicet do fondu). V ČSOB stačí deset tisíc (pět a pět) k úroku 4,25 % na rok.

Tržní úroky by v nejbližší době měly ještě stoupnout: Česká národní banka na konci března zvýšila základní sazbu na 5 %, na nejbližším jednání bankovní rady ve čtvrtek 5. května se čeká další zvýšení.

Další možností je stavební spoření. Nejlepší nabídka od Monety teď přináší čistou úrokovou sazbu 4,824 % (po započtení státní podpory a odečtení poplatků či daní). Srovnatelný spořicí účet by musel mít úrokovou sazbu skoro 5,7 p. a. před zdaněním. Jenže ani se závazkem na šest let teď není jisté, že nakonec překoná inflaci.

Kdo chce mít naději na vyšší výnos, musí teď víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií. U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak na to.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! Už jsme i na Instagramu.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem