Důchody stoupnou i potřetí. Spočítejte si, kolik dostanete

Všechny důchody – vedle starobních tedy například i invalidní nebo vdovské – mimořádně stoupnou nejen od června, ale také od září. Zvýšení dnes definitivně schválila vláda a splnila tak povinnost, kterou jí ukládá zákon.

Celkem tak letos důchodci dostanou přidáno v průměru 2500 korun. Pravidelná valorizace od letošního ledna zvýšila penze v průměru 805 korun – zvýšení základní i procentní výměry zvýraznil ještě bonus 300 korun měsíčně. Kvůli vysoké inflaci přijde v červnu mimořádná valorizace: procentní (zásluhová) část důchodu stoupne o 8,2 %, průměrný důchod to zvýší o 1017 korun. A další mimořádná valorizace bude následovat v září: růst procentní části o 5,2 % zvýší průměrný důchod o přibližně 700 korun. Obě mimořádné valorizace se týkají jen procentní výměry důchodů, základní výměra zůstane stejná.

Podle zákona o důchodovém pojištění dojde k mimořádné valorizaci pokaždé, když inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne 5 %. Počítá se to jako součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace.

Mimořádná valorizace se týká i všech lidí, kterým budou důchody přiznány po termínech mimořádné valorizace do konce roku 2022. Pokud někdo má jít do důchodu třeba v říjnu, nemusí vůbec řešit, zda se mu nevyplatí jít do důchodu o pár týdnů či měsíců dříve. Podrobně jsme o tom psali v textu Do důchodu nespěchejte. Mimořádná valorizace je i pro nováčky.

Pro státní rozpočet v roce 2022 to znamená navýšení výdajů za červnovou valorizaci zhruba o 21 miliard korun a za zářijovou zhruba o dalších osm miliard. Průměrný důchod vyroste od září na 17 900 korun.

Konkrétně si mimořádné navýšení důchodů ukážeme na příkladu průměrné penze ve výši 16 300 korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane na 3900 korunách. Procentní výměra (zásluhová část), která teď dělá zbylých 12 400 korun, se od června zvýší o 8,2 %, tedy o 1017 korun. Po červnovém navýšení tak dosavadní důchod 16 300 korun vzroste na 17 317 korun. V září se pak bude valorizovat opět jen zásluhová část, která v červnu vzrostla na 13 417 korun. V září vzroste o 5,2 % na 14 115 korun a celkový důchod tak od září bude 18 015 korun.

S rostoucími náklady může seniorům pomoci i další podpora od státu, především příspěvek na bydlení, připomíná ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Průměrná výše příspěvku na bydlení je 4200 korun. Lidem může chodit každý další měsíc, takže je určitě žádoucí, aby ho dostali všichni, kterých se vysoké náklady za energie týkají. Rozhodně je to lepší řešení, než si půjčovat peníze nebo se dál uskromňovat,“ říká.

„Velmi bych si přál, aby se ani senioři neostýchali a požádali si o příspěvek na bydlení. Dovolím si vyzvat také jejich rodinné příslušníky, aby pomohli s osvětou a třeba i se samotným vyplněním formulářů. Žádost se dá podat i online bez nutnosti navštívit úřad práce,“ dodává Jurečka. Ministerstvo podle něj intenzivně pracuje na tom, aby zjednodušilo administraci žádostí o příspěvek.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2022 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 Jsem nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví V domácnosti je hlášeno k trvalému pobytu: 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 a více osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Životní minimum: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2022

Podrobnosti o „energetickém příspěvku" lze najít na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda současně spustila „webové stránky k boji s drahotou“: na adrese www.destnikprotidrahote.cz najdou lidé přehled vládní pomoci proti zdražování spolu s konkrétními formami pomoci pro jednotlivé skupiny obyvatel.

