Do důchodu nespěchejte. Mimořádná valorizace je i pro nováčky

Taktizování, kdy odejít do důchodu, jaké známe z přelomů kalendářních let, teď není potřeba. Mimořádnou valorizaci dostanou i ti, kdo půjdou do penze v červnu a později.

Lidé, kteří zamíří do důchodu kolem poloviny letošního roku, nemusí spekulovat kvůli mimořádné valorizaci. I když půjdou do penze v červnu a později, o navýšení nepřijdou.

„Žádné taktizování kolem června není potřeba. Na mimořádnou valorizaci mají totiž nárok nejen ti, kteří už důchod začátkem června budou pobírat, ale i všichni ti, jimž bude přiznán nejpozději k 31. prosinci 2022,“ říká důchodová poradkyně Eva Nešverová. Potvrdili to i zástupci České správy sociálního zabezpečení.

Od června budou důchodci dostávat o 8,2 % větší procentní výměry svých důchodů. U průměrného důchodu to znamená zvýšení o 1017 korun měsíčně. K mimořádné valorizaci v průběhu roku dochází kvůli vysoké inflaci. Cílem je, aby penzisté nečekali na přidání až do příští řádné valorizace od ledna.

Na web Peníze.cz se kvůli tomu obrátil jeden ze čtenářů, který má jít do důchodu v červenci. Ptal se, jestli pro něj nebude výhodnější odchod do předčasného důchodu už v květnu – s následnou valorizací. Podobné taktizování je běžné na přelomu jednotlivých let, kdy se mění pravidla pro výpočet důchodu. U mimořádné valorizace v průběhu roku to ale není třeba: stejně rostou dříve přiznané důchody i ty, které budou přiznány později do konce roku 2022.

Úředně potvrzeno! Zdroj: Shutterstock „Dle platné právní úpravy zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu náleží i k důchodům přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu. Z toho plyne, že mimořádná valorizace bude náležet nejen k důchodům, které byly v roce 2022 vypláceny, ale i k těm, které byly (budou) v roce 2022 přiznány,“ říká Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

„Pro nárok na mimořádnou valorizaci proto není nutné si nechat přiznat důchod před červnem. Pokud si někdo nechá přiznat předčasný starobní důchod, bude ten důchod nižší než důchod přiznaný v řádném termínu. Mimořádnou valorizací se předčasný starobní důchod nezvýší tak, aby byl vyšší než řádný starobní důchod ke dni dosažení důchodového věku,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services.

„Na to, kdy je výhodnější odejít do důchodu, má více vliv dosažená doba důchodového pojištění než mimořádná valorizace. O předčasném starobním důchodu by se lidé neměli rozhodovat pouze na základě mimořádné valorizace,“ dodává Holubová.

A přidává i zjednodušený příklad: Paní Hana má nárok na důchod v červenci 2022, který jí vychází 16 433 Kč a bude automaticky přiznaný v hodnotě po mimořádné valorizaci, tedy ve výši 17 461 Kč. Když požádá o starobní důchod už v červnu, bude jí přiznán předčasný starobní důchod ve výši 17 277 Kč (bez mimořádné valorizace by to bylo 16 263 Kč). Předčasný starobní důchod by byl nižší o 184 Kč, než řádný starobní důchod a bude krácený trvale. U vyšších důchodů by byl rozdíl výraznější.

Taktizování o vstupu do důchodu bude zase aktuální až na konci roku. Půjde o to, zda do důchodu odejít před koncem roku 2022 nebo na začátku roku 2023. „To bude záležet na dalším vývoji inflace, růstu průměrné mzdy a parametrech pro výpočty důchodu pro rok 2023, což bude známo do konce září 2022,“ říká důchodový poradce Pavel Trenda. Naposledy na přelomu let 2021 a 2022 se vyplatilo s důchodem počkat na nový rok.

Mimořádná valorizace, ke které dojde od června, se stejně jako řádná týká všech typů důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovské, vdovecké i sirotčí).

Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valorizací v případě, že inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne hranici 5 %. Rozhodující v tomto případě není meziroční růst cen, ale součet meziměsíčních nárůstků inflace. A ten v lednu vystoupal na 8,2 %. K mimořádné valorizaci má dojít přesně po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí 5 % (podrobně jsme princip mimořádné valorizace vysvětlovali v tomto textu).

Konkrétně si červnové zvýšení důchodů ukážeme na příkladu průměrné penze ve výši 16 300 korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane 3900 korun. Procentní výměra (zásluhová část), která teď dělá zbylých 12 400 korun, se zvýší o 8,2 %, tedy o 1017 korun. Po navýšení tak dosavadní důchod 16 300 korun vzroste na 17 317 korun.

Kolik to dělá právě u vás, si můžete spočítat v naší kalkulačce:

Naposledy se důchody zvyšovaly letos v lednu – v průměru o 805 korun. V součtu tak letos důchodci dostanou průměrně 1822 korun navíc. S další (řádnou) valorizací se počítá od ledna 2023.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.