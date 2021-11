Cennost si do banky uložíte čím dál hůř. Bezpečnostní schránky ubývají

Zájem lidí o bezpečnostní schránky zůstává podle bankéřů stále velký, dostupnost této tradiční bankovní služby v Česku se ale snižuje. Počet bankovních poboček, kde si Češi takto ukládají své cennosti, klesl během tří let z 456 na 377, tedy o více než sedmnáct procent.

Jde o jeden z důsledků zavírání poboček, k němuž banky kvůli rostoucí oblibě digitálního bankovnictví a nižší návštěvnosti přepážek v posledních letech přistoupily. Pro běžné klienty teď banky provozují 114 448 bezpečnostních schránek. Skoro deset tisíc tak během tří let z bank zmizelo.

Bezpečnostní schránky pro drobné klienty v současné době nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank a Expobank. V minulosti s touto službou skončila Moneta, která se na její obnovení nechystá. Ostatní banky dávají najevo, že ji neplánují.

Zlepšení se nedá čekat. Na pořadu dne není rozšiřování této služby ani v bankách, které ji provozují. Provoz bezpečnostních schránek podle nich vyžaduje specifický prostor, obsluhu a ostrahu pobočky. „Z bezpečnostních důvodů tuto službu nemůžeme mít na všech pobočkách. Jejich počet nenavyšujeme,“ říká například mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Rozšíření nabídky na pobočkách, v nichž už jsou bezpečnostní schránky umístěny, je spíš výjimkou. V poslední době se to podařilo Komerční bance v rámci rekonstrukce pobočky v pražských Dejvicích. „O službu je velký zájem a díky tomu, že jsme mohli v části nevyužitých podzemních prostor umístit další bezpečnostní schránky, můžeme je teď nabídnout novým zájemcům,“ říká Alexandr Savko, šéf tamní pobočky.

Kapacita schránek na dejvické pobočce Komerční banky se zhruba zdvojnásobila na asi 400 kusů. Situaci v celkové nabídce KB to však moc nemění. Podle mluvčího Michala Teubnera je zejména v Praze a dalších velkých městech jejich kapacita z více než 90 procent vyčerpaná. „Nedostatkovým zbožím jsou hlavně bezpečnostní schránky menších rozměrů,“ upřesňuje Teubner.

Komerční banka má teď nejhustší síť bezpečnostních schránek: provozuje jich 44 tisíc na 140 pobočkách. Zhruba před třemi lety měla o tisícovku víc schránek na celkem 168 pobočkách.

Také podle Lukáše Kropíka, mluvčího České spořitelny, je ve velkých městech počet volných minimální. „V tuto chvíli máme na všech těchto pobočkách alespoň jednu schránku k dispozici, velikostí ale vždy nemusí klientovi vyhovovat,“ říká s tím, že ani po modernizaci pobočky se většinou počet bezpečnostních schránek nezmění.

Před třemi lety spořitelna tuto službu nabízela na 140 pobočkách, kde měla celkem umístěno 50 tisíc bezpečnostních schránek. Nyní je má jen na stovce pobočkách, celkový počet schránek klesl na 40 tisíc.

Podle Sberbank není situace tak napjatá. „Pro klienty, kteří u nás mají běžný účet, jsou schránky k dispozici na osmi pobočkách. Nejvyšší obsazenost máme v Českých Budějovicích a ve Zlíně. Naopak nižší je v Praze,“ upřesňuje mluvčí Radka Černá.

Nejvíce bezpečnostních schránek bank funguje v Praze, kde banky těží z trezorových prostor prvorepublikových finančních institucí. „Kromě Prahy jsou umístěny například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i v Jihlavě či Pardubicích,“ říká Plocek.

V jakém místě banka službu umožňuje, zájemce poměrně snadno zjistí na jejích internetových stránkách, konkrétně v seznamu jednotlivých poboček, kde jsou uvedeny i všechny tam nabízené služby. Na webu ale nelze dohledat, zda pobočka má bezpečnostní schránku volnou. Tuto informaci dávají jen jednotlivé pobočky, případně osobní bankéři či kontaktní centra bank.

Jenže ani v případě, že je schránka požadované velikosti volná, nemusí mít zájemce vyhráno. Zřízení schránky pro lidi, kteří jinak nejsou jejími klienty, totiž nabízejí jen Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit. „Neklientům to umožňujeme jen výjimečně,“ říká mluvčí ČOSB Patrik Madle. U ostatních bank mají tuto možnost jen jejich klienti.

Podle bankéřů jsou bezpečnostní schránky typicky využívány pro úschovu šperků, drahých kovů, cenných dokumentů, datových nosičů, sbírek mincí, známek nebo uměleckých děl. Některé věci však banky zakazují – klient ve smlouvě o pronájmu musí podepsat, že je do této úschovy nebude dávat. Jde zejména o zbraně, výbušniny, střelivo či snadno zápalné či hořlavé předměty.

„Z úschovy jsou vyloučeny i investiční cenné papíry,“ upozorňuje Teubner. Věci, které klient do úschovy dává, se ale nikde neuvádí. Při jejich ukládání není nikdo ze zaměstnanců banky přítomen. Banka může obsah bezpečnostní schránky zkontrolovat jen tehdy, když má oprávněné podezření, že jsou v ní uloženy věci v rozporu s pravidly.

„S klientem je na pobočce sepsána smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky. Podle konkrétního typu schránky na dané pobočce obdrží klient přístupové klíče, případně magnetické karty umožňující přístup klienta k dané schránce,“ popisuje Madle z ČSOB. „Klientovi je umožněn přístup k pronajaté schránce pouze v úředních hodinách stanovených bankou – jedná se otevírací dobu jednotlivých poboček, na kterých jsou umístěny,“ dodává. Stejně to funguje ve všech bankách.

Bezpečnostní schránky v bankách rok 2021 rok 2018 na kolika pobočkách jsou počet schránek na kolika pobočkách počet schránek Česká spořitelna 100 40 000 140 50 000 ČSOB 81 19 730 87 22 000 Expobank 1 150 2 560 Komerční banka 140 44 000 168 45 000 Raiffeisenbank 28 2 581 32 2 700 Sberbank 8 1 487 8 1 483 UniCredit 19 6 500 19 2 000 celkem 377 114 448 456 123 743 Zdroj za rok 2021: Peníze.cz (informace z bank), za rok 2018: Novinky.cz

Cena pronájmu schránky se odvíjí primárně od její velikosti. V případě Komerční banky to je také podle hodnoty uschovaných předmětů a toho, zda si schránku pronajal klient, nebo neklient (ten dostává dvojnásobnou cenu oproti klientům).

Za nejmenší schránku s objemem do 15 000 centimetrů krychlových zaplatí klienti KB 1500 korun ročně plus 21 procent DPH. Největší schránka přesahující 50 001 centimetrů krychlových stojí klienta KB 4,5 tisíce ročně plus 21% DPH. „Pokud hodnota uschovaných předmětů přesahuje 10 milionů korun, pak je cena stanovena individuálně,“ říká Teubner.

Česká spořitelna si za schránky do pěti tisíc cm3 podle konkrétní velikosti účtuje ročně v rozmezí 726 až 1452 korun. Za schránku s objemem 15 001 cm3 a více je roční poplatek podle konkrétní velikosti od 3630 až do 24 200 korun. Ostatní banky si ke svému poplatku připočítávají i DPH ve výši 21 procent. V ČSOB je poplatek od 1200 korun ročně do 7200 korun ročně. V Raiffeisenbank je od 6 tisíc ročně do 10 tisíc korun. V UniCredit se poplatek pohybuje od 3000 korun do 12 500 korun ročně. Ve Sberbank je poplatek od 5 do 18 tisíc korun ročně a v Expobank se pohybuje se od 1500 do 4 000 korun.

Pronájem bezpečnostních schránek nabízejí také nebankovní firmy. Zatím se soustřeďují na Prahu (služba 24Safe) nebo Brno (Safe Boxes). Koncem srpna tuto službu ukončila společnost Prague Safe Deposit, vyplývá z jejího webu.

Cena od nebankovních společností se odvíjí rovněž od velikosti schránky. Pronájem nejmenší schránky (4140 cm3) od společnosti 24 Safe, působící v Praze, je k dispozici od 4680 korun ročně, největší (15 401 cm3) je za 14 400 ročně. Stejné ceny má služba Safe Boxes v Brně. Na rozdíl od bankovních bezpečnostních schránek fungují jejich zařízení non stop, takže vkládat cennosti nebo je vybírat můžou klienti těchto společností kdykoliv.

