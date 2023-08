Spořit je těžší než loni, říkají Češi. Každý šestý nemá žádnou rezervu

Polovina Čechů spoří méně nebo vůbec ve srovnání s loňským rokem. Ukázal to internetový průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit, který proběhl na přelomu května a června mezi 505 lidmi ve věku 18 až 64 let.

Šestina dotázaných (17 %) nemá žádnou finanční rezervu, žije tedy od výplaty k výplatě. Dalších 16 % lidí má rezervu nižší než měsíční příjem domácnosti. Rezervu ve výši pouze jednoho měsíčního příjmu domácnosti pak má 14 % lidí.

Naopak víc než dvě pětiny (42 %) lidí mají finanční rezervu ve výši alespoň tří měsíčních příjmů domácností. Více než pětiměsíční výpadek příjmů by z úspor zvládlo 24 % domácností. S ročním výpadkem příjmu by se vyrovnalo 15 % respondentů, ukázal průzkum.

Celkové finanční rezervy nemám žádnou 17 % méně než měsíční příjem domácnosti 16 % jeden měsíční příjem domácnosti 14 % dva měsíční příjmy domácnosti 10 % tři měsíční příjmy domácnosti 11 % čtyři měsíční příjmy domácnosti 3 % pět měsíčních příjmů domácnosti 4 % více než pět měsíčních příjmů domácnosti 24 % Zdroj: STEM/MARK

Šestina lidí (17 %) si letos netvoří žádnou finanční rezervu, další desetina si odkládá stranou maximálně tisícovku měsíčně. Největší skupina (12 %) si spoří tři až pět tisíc korun měsíčně.

Ve srovnání s loňským rokem si 52 % Čechů odkládá méně. Jen devět procent respondentů uvedlo, že si mohou dovolit tvořit vyšší finanční rezervu každý měsíc ve srovnání s rokem 2022.

Kolik si odkládáte jako rezervu každý měsíc? nic 17 % do 1000 Kč 10 % 1001 - 2000 Kč 9 % 2001 - 3000 Kč 10 % 3001 - 5000 Kč 12 % 5001 - 8000 Kč 7 % 8001 - 10 000 Kč 5 % 10 001 - 15 000 Kč 5 % 15 001 - 20 000 Kč 3 % 20 001 - 25 000 Kč 1 % 25 001 - 30 000 Kč 2 % více než 30 000 Kč 2 % odkládáme, ale nedokážu říct kolik 15 %

S nedoplatkem energií se podle průzkumu museli vypořádat jen tři z deseti lidí, většina z nich jej zaplatila z běžné výplaty (58 %) nebo úspor (32 %). Jen jednotky procent musely požádat o půjčku v rodině, zaměstnání nebo od známých, někteří požádali o splátkový kalendář, tři procenta lidí si půjčila od banky nebo jiné finanční instituce.

Z čeho jste zaplatili nedoplatek energií? z výplaty 58 % z úspor 32 % půjčka od rodiny, přátel, zaměstnavatele 6 % požádali o splátkový kalendář 3 % půjčka od banky 2 % prodejem majetku 1 % půjčka od nebankovní finanční instituce 1 % obrátili se na neziskovou organizaci 0 % jinak 1 % Zdroj: STEM/MARK

Většina lidí, která si v této době bere půjčku, čerpá informace od svého osobního bankéře nebo finančního poradce. Lidé používají také finanční srovnávače a dají na doporučení známých. Jenom sedm procent zájemců v průzkumu uvedlo, že sleduje žebříčky neziskových organizací.

„Výhodou těchto žebříčků a srovnávání je jejich objektivita. Člověk v tísni přináší své indexy odpovědného úvěrování dvakrát do roka a zabývá se vždy aktuálními úvěry, shromažďuje o nich informace a sleduje nejdůležitější ukazatele,“ říká Miroslav Zborovský, který působí jako ombudsman klientů Home Creditu.

Kde žadatelé o úvěr hledají informace před žádosti? doporučení bankéře či finančního poradce 32 % finanční srovnávače 27 % doporučení známých a příbuzných 24 % recenze a diskuze na internetu 22 % žebříčky sestavované neziskovými organizacemi 7 % žádná z uvedených možností 34 % Zdroj: STEM/MARK

Úspory domácností zkoumala na začátku července také Česká bankovní asociace, agentura Ipsos se zeptala více než tisíce lidí ve věku 18 až 79 let. Tři měsíce by s penězi vyšlo 27 procent Čechů, ukázal průzkum. Zhruba šest měsíců, které bankovní asociace nejčastěji pro finanční rezervu doporučuje, by vyšla pětina z nich. Víc než rok by pak při ztrátě příjmů situaci ustálo 14 procent populace. Celkově jde o lepší čísla než před rokem.

Peníze pro případ nečekané situace si letos odkládá 59 procent populace, loni to bylo o čtyři procentní body méně. Zvýšil se i počet lidí, kteří šetří na stáří. Zatímco loni to bylo 38 procent, letos jde o 43 procent populace, ukázal průzkum bankovní asociace. Téměř polovina Čechů se snaží šetřit tím, že snížila své výdaje.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

