Češi víc šetří a míň se bojí. Rezervu na půl roku má jen pětina

Index finanční gramotnosti, který každý rok měří České bankovní asociace (ČBA), zůstal v letošním roce na 56 bodech. Znamená to, že více než polovina lidí se vyzná ve finančních produktech a je schopna hospodařit s penězi.

Oproti loňsku přibylo lidí, kteří se snaží chránit úspory tím, že je přesouvají na výhodné spořící účty, případně je dávají do investic.

Průzkum ČBA a agentury Ipsos se uskutečnil na začátku července a zúčastnilo se ho přes tisíc respondentů ve věku 18 až 79 let. Index se vyhodnocuje na základě série devíti dotazů, které se nemění. „Jsme tak schopní vyhodnotit finanční chování populace v čase,” říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka ČBA.

Největší potíže měli lidé tradičně v otázce výhodnosti úvěru. Správně na ni odpovědělo pouze 32 procent respondentů (loni 31 %). Méně než polovina pak odpověděla správně i na otázky týkající se vkladů u „peer-to-peer“ poskytovatelů půjček či na definici anuitní splátky, která obsahuje splátku jistiny a úrok. Naopak otázky na schodkový rozpočet domácnosti zaskočily pouze 20 procent respondentů.

Velkou roli hraje u finanční gramotnosti vzdělání. U lidí se základním vzděláním vychází index na 47 bodů, zatímco u lidí s vyšším odborným či vysokoškolským diplomem dosahuje 64 bodů. Lidé s maturitou pak dosáhli průměrně 56 bodů, což odpovídá i celkovému výsledku.

Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že mají dostačující znalosti o financích. Nejvíce si věří v hospodaření s rozpočtem domácnosti, a to víc než polovina respondentů. Zhruba třetina si připadá dobrá ve spoření, čtvrtina pak v ochraně peněz související s kybernetickou bezpečností. U úvěrů a půjček je to pak víc než pětina a u investování 13 procent lidí. Pouhých 5 procent dotázaných prohlásilo, že se ve finančních záležitostech nevyzná vůbec. Loni to bylo 6 procent a předloni 7 procent.

Odpovědnost má škola, rodina a banky

Víc než čtvrtina populace si myslí, že nejvíc znalostí o financích získává vlastní zkušeností. Hlavní odpovědnost by ale podle Čechů měl mít stát prostřednictvím škol, což v průzkumu uvedlo 67 procent z nich. Na druhém místě je rodina s 35 procenty, což je oproti loňsku o 5 procentních bodů víc. Podle 31 procent lidí pak mají odpovědnost za finanční vzdělávání banky, zatímco loni tento názor zastávala čtvrtina.

„Bezpečnosti plateb a ochraně proti e-šmejdům věnujeme velké úsilí. V září proto spustíme další ročník kampaně s heslem #nePINdej!, která má lidi přivést na www.kybertest.cz, kde se mohou nejen otestovat, ale i vzdělat v mnoha souvisejících oblastech,“ doplňuje Monika Zahálková.

Peníze pro případ nečekané situace si letos odkládá 59 procent populace, loni to bylo o čtyři procentní body méně. Zvýšil se i počet lidí, kteří šetří na stáří. Zatímco loni to bylo 38 procent, letos jde o 43 procent populace.

Téměř polovina Čechů se snaží šetřit tím, že snížila své výdaje. Nový zdroj příjmů si pak hledá 28 procent Čechů. To je v obou případech víc než loni. Ti, kteří si odkládají peníze na stáří i ti, kteří spoří pro případ nečekané události, nejčastěji shodně dávají stranou 2 500 korun. Dalšími formami zajištění jsou vlastnictví domu nebo bytu, víc než třetina lidí využívá penzijní připojištění.

Finanční rezerva na 6 měsíců

Tři měsíce by s penězi vyšlo 27 procent Čechů. Zhruba 6 měsíců, které nejčastěji pro finanční rezervu ČBA doporučuje, by vyšla pětina z nich. To je oproti loňsku a předloňsku zlepšení o 4 procentní body. Víc než rok by pak při ztrátě příjmů situaci ustálo 14 procent populace.

Oproti roku 2022 klesl počet lidí, u kterých rodinný rozpočet velmi ohrožuje inflace, a to z 28 na 22 procent. Přibývá také lidí, kteří věří, že se jejich finanční situace na konci roku 2023 zlepší, nebo bude přibližně stejná. Zhoršení situace čeká výrazně méně lidí než loni, kdy to bylo 59 procent, letos jen 35 procent Čechů.

Chcete šetřit a mít peníze po ruce? Poradíme! Se spořicím účtem s vyšším úročením budete mít rezervu kdykoli k dispozici. Peníze ukládejte pravidelně nebo jednorázově. Chci si spořit

„Bezpečnosti plateb a ochraně proti e-šmejdům věnujeme velké úsilí. V září proto spustíme další ročník kampaně s heslem #nePINdej!, která má lidi přivést na www.kybertest.cz, kde se mohou nejen otestovat, ale i vzdělat v mnoha souvisejících oblastech,“ doplňuje Monika Zahálková.

Peníze pro případ nečekané situace si letos odkládá 59 procent populace, loni to bylo o čtyři procentní body méně. Zvýšil se i počet lidí, kteří šetří na stáří. Zatímco loni to bylo 38 procent, letos jde o 43 procent populace.

Téměř polovina Čechů se snaží šetřit tím, že snížila své výdaje. Loni to bylo 40 procent. Nový zdroj příjmů si pak hledá 28 procent Čechů (loni 21 %). Ti, kteří si odkládají peníze na stáří i ti, kteří spoří pro případ nečekané události, nejčastěji shodně dávají stranou 2 500 korun. Dalšími formami zajištění jsou vlastnictví domu nebo bytu, víc než třetina lidí využívá penzijní připojištění.

Ideální rezerva na 6 měsíců

Tři měsíce by s penězi vyšlo 27 procent Čechů. Zhruba 6 měsíců, které nejčastěji pro finanční rezervu ČBA doporučuje, by vyšla pětina z nich. To je oproti loňsku a předloňsku zlepšení o 4 procentní body. Víc než rok by pak při ztrátě příjmů situaci ustálo 14 procent populace.

Závěr indexu je optimistický. Oproti roku 2022 klesl počet lidí, u kterých rodinný rozpočet velmi ohrožuje inflace, a to z 28 na 22 procent. Přibývá také lidí, kteří věří, že se jejich finanční situace na konci roku 2023 zlepší, nebo bude přibližně stejná. Zhoršení situace čeká výrazně méně lidí než loni, kdy to bylo 59 procent, letos jen 35 procent Čechů.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Neveřejná nabídka nemovitostí Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech. Podívat se

Sdílejte článek, než ho smažem