Nejnovější trendy v líčení: Objevte inspirativní techniky a styly pro sezónu léto 2023

Nová sezóna přináší nové trendy v líčení

Nová sezóna znamená nové trendy v líčení. Těšit se můžete na spoustu barev, zábavy a fantazie. Od neonových a metalických očních stínů po grafické oční linky, kouřově tmavé oči a bohaté rty, můžete prostě dělat cokoli. Některé z nich se vytváří snadno, jiné vyžadují sledování tutoriálů, ale věřte nám, výsledek stojí za námahu. Pokud dáváte přednost minimalistickému make-upu a držíte se daleko od výrazných barev, přirozený vzhled bude také na vzestupu.

Na jednu stranu tu máme velký návrat k přirozenosti, na druhou experimenty s výraznými barvami, grafickými linkami, výrazným podtržením očí a vinylovými rty. Módní make-up má zdůraznit krásu a sladit se s vaší oblíbenou halenkou nebo šperkem. Společným bodem každého looku je pleť, která má být nejčastěji prosvětlená, ale přirozená a sjednocená pouze světlým podkladem.

Oblíbené trendy na léto 2023:

make-up no make-up

silné prosvětlení pokožky

oranžová a růžová ve všech prvcích make-upu

kouřové oko ve stylu Addams

metalické stíny

Vsaďte na barevné a metalické oční stíny

Modrá, oranžová, červená, růžová – barevné stíny nyní budou středem pozornosti. Můžete se rozhodnout pro odvážný vzhled smícháním barev a překročením očního víčka nebo hrát na jistotu a přidat výrazný akcent pouze v koutku oka.

Metalické a třpytivé oční stíny mají nyní svých 5 minut slávy. Na sluníčku se budou krásně třpytit. Noste je denně sólo, na večerní vycházky je doplňte černou linkou.

Hitem léta 2023 je dewy skin

Mírně upravenou verzí přírodního makeupu je Dewy Skin nebo Glass Skin. U těchto make-upů se zaměřte na zářivý vzhled pleti, umocněný pevnou porcí rozjasňovače. Používejte lehký podklad nebo BB krém, který vypadá nejlépe při aplikaci na silně navlhčenou pleť (určitě používejte i krém s SPF!). Můžete také zvýraznit obočí, použít řasenku a obličej lehce vykonturovat (nejlépe krémovými produkty). Zde není potřeba předstírat, že nejste nalíčená. Tento typ make-upu se vyznačuje prosvětlením, které dodává obličeji svěžest. Rozjasňovač naneste na vršky lícních kostí, střed nosu, bradu, do vnitřního koutku oka a dokonce i na čelo, nad horní část obočí. Pro efekt přirozeného prosvětlení použijte krémový přípravek nebo vylisovaný melír rozetřete prsty a „vmasírujte“ do pokožky.

Make up no make up

Dobrá zpráva pro minimalistky – líčení ve stylu „make-up no make-up“ bude také velmi žádané. Tento make up působí extrémně lehce a svěže. Co je to make up no make up? Jde především o jemné zvýraznění krásy. Pro vysoce krycí podkladové báze nebo barevné oční stíny není místo. Přirozená pleť je jemně růžová, má přirozenou texturu nebo viditelné póry, které se nesnažíme zakrýt makeupem. Tento typ líčení má působit dojmem "nahého obličeje", tedy bez jakéhokoliv make-upu.

Edgy Glam – kouřové líčení očí inspirované Wednesday Addams

Smoky Eye je trend, který nikdy nevyjde z módy, ale kouřové líčení Wednesday Addams je v této sezóně v módě. Tmavý vzhled v lehce gotickém stylu vám pomůže získat černou tužku na oči, kterou nanesete podél linie řas na horní a spodní víčko a poté pořádně rozetřete. Takové kouřové oko skvěle kontrastuje s trendem „no makeup“ a zcela „nahou“ pletí. Díky tomu ještě více ukazuje svou ultraelegantní tvář.

Metalické stíny – návrat do roku 2000

Make-up návratem do roku 2000 jsou vinylové rty a metalické pigmenty na očních víčkách. Barvy by měly být bláznivé, například modrá a zelená. Takové výrazné barvy stínů dokonale zdůrazní hnědou duhovku. Dobře poslouží i v případě tmavší pleti nebo letního opálení. Na rozdíl od roku 2000 je podkladem pro líčení očí a rtů pleťová barva s dobře zvolenou barvou podkladu a korektoru. Líčení obličeje také zakončíte přidáním bronzeru, tvářenky a rozjasňovače. Díky tomu získává make-up ve stylu 2000s elegantnější a modernější vzhled.

PR text Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem