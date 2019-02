No, neberte to. Minimální mzda 17 400 Kč a zaručená 34 800 Kč. Už napřesrok?

O zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 z dosavadních 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc a z 73,20 Kč na 79,80 Kč na hodinu už ví skoro každý:

Ne každý ale ví, že minimální mzda platí jenom pro nekvalifikované, respektive nejméně kvalifikované práce a pro brigádníky pracující na dohodu mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti). Na ostatní zaměstnance, kteří vykonávají v pracovním poměru kvalifikovanější práce, se ale vztahuje dalších sedm stupňů zaručené mzdy, které jsou podstatně vyšší. Jen minimální mzdou lze tedy odbýt málokoho. Jen si pro srovnání připomeňme, že tom nejvyšším – osmém – stupni se zaručená mzda zvýšila z dosavadních 24 400 Kč na 26 700 Kč měsíčně.

Ne každý má radost

Zvyšování mezd určitě těší všechny zaměstnance, kterých se týká. Méně už zaměstnavatele – tedy alespoň ty, kteří nezvyšují mzdy proto, že se jim daří a že si chtějí udržet dobré zaměstnance, ale proto, že je k tomu donutí vláda. Takové se leckdy brání a snaží se vládní nařízení obcházet – třeba tím, že formálně sníží zaměstnancům pracovní úvazek. Ti pak pracují oficiálně méně hodin, ve skutečnosti ale dělají pořád stejně za stejný, nezvýšený výdělek.

Koho vedle zaměstnavatelů určitě netěší časté a poměrně vysoké zvyšování minimální mzdy v posledních letech, jsou také samoplátci zdravotního pojištění, takzvané osoby bez zdanitelných příjmů, které odvádějí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši odvozené právě od minimální mzdy. Každý, komu nesráží pojištění zaměstnavatel z výdělku, nebo nepodniká jako osoba samostatně výdělečně činná a ani za něj neplatí stát (jako třeba za důchodce, rodiče na rodičovské dovolené, studenty do 26 let věku, uchazeče o zaměstnání aj.), tedy třeba ženy v domácnosti, lidé žijící jen z příjmu z pronájmu nemovitostí, musejí každý měsíc platit na zdravotní pojištění 13,5 procenta minimální mzdy. Od ledna je to o 156 korun víc než loni, 1803 koruny místo dosavadních 1647 korun. Poprvé nejpozději do 8. února 2019 jako pojistné za leden.

Více si přivydělají nezaměstnaní

Na druhou stranu zase těší zvyšování minimální mzdy uchazeče o zaměstnání, kteří už nepobírají podporu v nezaměstnanosti, nebo jim na ni nárok nevznikl. Ti si můžou každý měsíc, i když jsou registrováni úřadem práce, vydělat právě polovinu minimální mzdy, letos tedy 6675 korun, o 575 korun víc než loni:

Změna zákoníku práce: pravidla pro zvyšování minimální mzdy

Vláda, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravila návrh změny zákoníku práce. A týká se i minimální mzdy a zaručených mezd a jejich zvyšování. Stupnicí osmi zaručených mezd by měli být nově chráněni nejenom zaměstnanci v pracovním poměru, ale i na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Brigádníky by pak už nešlo odbýt jenom minimální mzdou, i když vykonávají kvalifikovanější práce.

Především by ale mělo, pokud návrh schválí i Parlament, dojít k obrovskému nárůstu minimální mzdy a zaručených mezd. A valorizace už by neměla být výsledkem politických jednání a kompromisů, ale měla by být pravidelná, zajištěná přímo zákonem a každoroční podle ekonomicko-statistických kriterií zákonem určených.

Když se zvednou mzdy, tak i ty nejnižší

První valorizace by měla být opravdu hodně vysoká. Minimální mzda podle návrhu měla dosahovat 50 procent průměrné hrubé mzdy, kterou určí statistický úřad. Jenže výši průměrné mzdy lze zjistit ze statických výkazů vždycky až s určitým zpožděním. Aby se předepsaného poměru dosáhlo hned, v kalendářním roce, ve kterém má minimální mzda platit, tedy od ledna následujícího roku, měla by se podle provedených propočtů poslední známá a v době výpočtu minimální mzdy skutečně dosažená průměrná mzda (z roku předcházejícího roku výpočtu minimální mzdy) násobit koeficientem ve výši 0,548. Takže minimální mzda a současně ta nejnižší zaručená mzda by měla být od roku 2020 ve výši 17 400 korun měsíčně!

To samozřejmě není všecko. Už teď platí, že osm úrovní zaručené mzdy se stupňuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. První, nejnižší úroveň zaručené mzdy je shodná se sazbou minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se mají rovnoměrně zvyšovat tak, že osmá čili nejvyšší úroveň zaručené mzdy činí dvojnásobek té nejnižší úrovně. Takže nejvyšší zaručená mzda by tedy měla dosáhnout 34 800 korun proti dosavadním 26 700 korunám.

Nejpodstatnější ovšem bude, jak se k návrhu postaví koaliční partneři a poslanci. A Andrej Babiš se nedávno nechal slyšet, že se musí šetřit…