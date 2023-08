Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

Je to pořád dokola. Málokterý investor dokáže nepodléhat emocím a spravovat své finance racionálně. Zvlášť poslední rok byl dobrým testem investorské kázně – nezazmatkovat a neprodat akcie, které klesly často o desítky procent, chce už aspoň dvojitou dávku trpělivosti.

Jak jsme psali nedávno, čeští investoři jsou velmi konzervativní a znepokojují je i drobné výkyvy trhu. Víc než polovina Čechů loni tratila, nejčastěji mezi 10 a 20 procenty, a to především na investicích do aktiv s velkými výkyvy, jako jsou podílové fondy a akcie. Právě tyto nástroje také nejvíce lidí přestalo využívat a předčasně se jich zbavili.

Přitom stačí se držet pár relativně jednoduchých a hlavně logických pravidel (v tomhle článku jsou pěkně pokupě). Shrnuli jsme nejčastější chyby, které jsme vypozorovali u reálných investorů „v terénu“.

Neplánujeme

Většina lidí přemýšlí o událostech v režimu teď a tady, nanejvýš se dívá do budoucnosti několika málo měsíců. Prakticky vůbec ale neřeší události, které přijdou za 10, 20 a více let. Následkem toho se relativně hodně spoří do bankovních produktů. Na depozitech mají Češi víc jak polovinu veškerého majetku, v tom patříme mezi světový unikát.

Spořicí účet dnes vynáší okolo pěti procent ročně. I to je samozřejmě typ investice, ale nechat všechny peníze určené k investicím jen zde, je krátkozraké. Podobně vysoký výnos na spořicím účtu není na vždy. Jakmile základní úrokové sazby začnou klesat, sazby na bankovních depozitech budou klesat ještě rychleji.

„Proč mám teď investovat, když mohu nechat prostředky na spořicím účtu za pět procent? Navíc doba je nestálá, raději počkám, až se všechno uklidní.“ Podobné otázky dostávám často, nebál bych se říct, že takto smýšlí většina drobných střadatelů a investorů. Bohužel, u většiny z nich to končí tak, že nezačnou investovat nikdy, protože se stále něco děje. Doba není nikdy ideální. A ti, kteří se pak odhodlají alespoň k nějaké investici – zejména v době, kdy úrokové sazby „spořácích“ opadnou – promeškají solidní růsty hlavních akciových trhů.

Pokud nahlédneme do historie, vklady u banky inflaci dlouhodobě nikdy neporazily, správné investice téměř pokaždé. V případě globálních akcií je průměrný výnos okolo osmi procent ročně – a jsou schopny porážet inflaci.

PIF! Kolik vydělaly podílové fondy za poslední rok? Kolik za posledních pět nebo deset let? Projděte si Partners index podílových fondů. Sleduje víc než 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Na spořicím účtu bychom si měli držet železnou rezervu a parkovat sem prostředky, které budou potřeba v nejbližších měsících, případně v horizontu jednoho, maximálně dvou let. Ostatní peníze už by měly být umístěny jinde.

Takže pokud je potřeba našetřit na příští dovolenou, je vhodné využít bankovních depozit. Pokud třicátník chce mít důstojné stáří, musí správně investovat do akcií, případně do nemovitostí.

A nemusí jít jen o penzi. Příležitostí, na které budeme potřebovat prostředky za 10 nebo 20 let, je spousta: namátkou doplacení hypotéky, rekonstrukce domu, podpora dětí ve vzdělávání, zdravotní potřeby.

Spekulujeme, ale nerozumíme tomu

Hlavně mobilní investiční aplikace zpřístupnily investiční svět běžnému smrtelníkovi. Každý si dnes může na pár kliků koupit libovolnou akcii, zlato, bitcoin, téměř cokoli. Stejně rychle a jednoduše to může následně prodat. Potud je vše v pořádku. Problém je v tom, že zásadně přeceňujeme svoje schopnosti orientace na trzích.

Často se stává, že člověk bez znalostí a zkušeností nakoupí několik kusů akcií podle svého uvážení, citu nebo podle nejnovějšího videa oblíbeného youtubera. Po pár dnech nebo týdnech zkontroluje výnosy a ztráty, prodá a zkusí štěstí s něčím jiným. Podobný přístup s investováním nemá nic společného, přesnější by bylo mluvit zde o hazardu.

Anketa Máte někoho, kdo vám s investicemi radí? Jasně, bez investičního poradce neinvestuji ani korunu Občas to s někým, kdo tomu rozumí, konzultuji Zatím jsem poradce nepotřeboval, vím, kam investovat Zapomeňte. Poradce nikdy, akorát odírají nás slušné investory

Nikdo na to nemusí být sám. Stačí si najít správného parťáka, který pomůže s plánem, definováním cílů, nastavením strategie, výběrem správného produktového řešení a tak dál. Tím to ale nekončí.

Důležitá je také průběžná péče o portfolio, sledování toho, jak se plní cíle, konzultování toho, co dělat při poklesech, růstech, někdy je třeba i psychologická pomoc při překlenování emočně náročnějšího období propadů trhů. Zkrátka – ve dvou se to lépe táhne a dá se také mnohem lépe vychytat poměr rizika a výnosu.

A neznamená to, že byste museli poradce hned platit, často je jeho provize odečítána až z vašeho výnosu. O tom si ale povíme v samostatném článku.

Podceňujeme rizika

Zapomínáme na rizika a to nejen na ta, která s sebou nesou jednotlivé investiční nástroje, ale i na ta která nám mohou omezit výdělečnou činnost. Dostatečně vysoká rezerva na spořicím účtu ve výši šesti měsíčních povinných výdajů a vhodně nastavená pojistná smlouva na vážná rizika (úmrtí, invalidita) by měla být samozřejmostí. Je to jeden z pilířů finančního plánu.

Pokud člověk nemá žádný plán, tak by měl alespoň usilovat o pravidelné investování do správně nastaveného investičního portfolia ve výši minimálně deseti procent z čistého příjmu, a to po celý produktivní věk. Samozřejmě, někdy to jde, někdy méně, ale už jen fakt, že se někdo o něco podobného snaží, zvyšuje šance na dobrý výsledek.

Panikaříme

Při poklesech světových akciových trhů se necháme často strhnout emocemi a začneme zmatkovat. Aby ne, když paniku média často podporují. Poklesy ale k investování patří, jsou jeho nedílnou součástí.

Jak už jsme zmiňovali, globální akcie dlouhodobě rostou tempem zhruba osmi procent ročně, ale v čase nepředvídatelně kolísají. Nahoru i dolu. A pokud mám v plánu investovat ještě 20 let, tak je pokles naopak vítaným pomocníkem. Mohu za stejnou pravidelnou sumu nakoupit víc cenných papírů.

„Opravdu mám ještě investovat do globálních akcií, když hodnota mého portfolia pořád klesá? Proč mám pravidelně měsíčně investovat do ztráty? Nemáte tam nějaký lepší produkt?“ Zvlášť v minulém roce, kdy se trhy v souvislosti s krizemi a válkou na Ukrajině propadly, padaly takové dotazy velmi často.

Tohoto klienta jsem ale svou odpovědí překvapil. Sdělil jsem mu, že právě proto musíme, pokud to jen trochu jde, přidat. Zkusit v období poklesu naopak navýšit pravidelné investice, nebo dokonce provést mimořádnou investici.

Vladimír Weiss Zdroj: Partners Je finanční poradce skupiny Partners, pod její hlavičkou působí od roku 2007. Specializuje se na investice, hypotéky, životní pojištění a pojištění majetku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je držitelem evropského certifikátu EFA, profesního titulu ve finančním poradenství a plánování.

Klient je mladý, do 60 let mu zbývá víc jak 20 let a obzvlášť pro něho je takové období ideální – akciové trhy jsou v poklesu, nakupujeme se slevou. Pokles byl v historii vždy překonán růstem a ztráty byly zatím vždy vyrovnány. Každý dlouhodobý pravidelný investor by se měl těšit na poklesy na globálních akciových trzích.

Zapomínáme také na diverzifikaci (rozklad rizika). Někdo koupí dvě akcie podniku, který „zaručeně prosperuje“ a je spokojen. Někdo koupí ETF na S&P500 v dolarech a považuje to za dostatečně diverzifikovanou investici. Ano, je to určitě lepší, než ty dvě akcie.

Správná diverzifikace by měla ale probíhat mezi jednotlivými třídami aktiv – třeba, spoření, dluhopisy, akcie, nemovitosti, dále mezi jednotlivými měnami (koruny, eura, dolary), regiony (USA, Kanada, Západní Evropa, rozvíjející se trhy atd.), odvětvími, investiční styly a podobně.

Přeceňujeme výnos

Je přirozené, že výnos každého zajímá nejvíc, proto koneckonců investujeme. Základem ale je vytvořit si takový plán, aby výnos, riziko a likvidita byly v rozumném poměru. Například pokud se připravuji na penzi, mám 20 let k investování, mohu podstoupit vyšší riziko, abych získal vyšší výnos. Investované peníze nebudu dlouho potřebovat, takže likvidita není v danou chvíli podstatná.

Velmi ošemetné jsou firemní dluhopisy často mladých a malých společností. V posledních letech vydaly spoustu velmi objemných pětiletých dluhopisů. Byly prodávány jako bezpečné s garantovaným kupónem pět až deset procent. Slíbený výnos vypadá hezky. Navíc vypadal ještě lépe v době, kdy úrokové sazby byly prakticky nulové.

Jenže. Hodně lidí si neuvědomovalo, že garantovaný výnos stojí a padá s tím, kdo garanci poskytuje. A to je v tomto případě mladá a malá firma bez ratingu, mnohdy extrémně zadlužená. Investice je pak srovnatelná s koupí tikající bomby.

„Chtěl bych koupit dluhopisy společnosti, která provozuje saunové světy. Je tam lukrativní garantovaný výnos, a ještě budu dostávat bonusy na saunování,“ říkal mi klient, když uvažoval, kam s volnými prostředky. Naštěstí se mi podařilo mu vše rozmluvit. Když jsem mu objasnil „garanci“ a veškerá rizika spojená se sázkou na jednu kartu, klient o této investici přestal přemýšlet.

Nejsou výjimečné případy, kdy investor přijde o všechno, nebo aspoň o většinu. Z pohledu likvidity podobné dluhopisy nemají takzvaný sekundární trh, takže nemáte nikoho, kdo je od vás odkoupí. Proto je dobré u takových dluhopisů hledět aspoň na to, aby byly zajištěné například nemovitostí.

Poznámka: Součástí skupiny Partners je i společnost NextPage Media, vydavatel webu Peníze.cz.

Slovníček Zdroj: Shutterstock K investování do podílových fondů tohle znát nemusíte. Ale pokud chcete mluvit o tom, jak vám investování jde, a třeba i trochu blafovat, naučte se některé pojmy z investiční hantýrky. Taky proto, aby nikdo nemohl oblafnout vás: Co je medvědí a býčí trh a kdy přijde výplach. Slovníček investora

Vladimír Weiss Další články autora.

Cestovní pojištění do 2 minut Pojistěte se online s akční slevou 15 % a získejte nonstop asistenci Mám zájem

Sdílejte článek, než ho smažem