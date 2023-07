Radši výnos než odpovědnost, říkají investoři. Krize je změnila

To, jak se firmy, do nichž investují, chovají k životnímu prostředí, přestalo být pro Čechy důležité. Více než osm z deseti lidí při investování upřednostňuje výnos před udržitelností a sociální odpovědností. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který ve spolupráci s agenturou Ipsos proběhl na konci června mezi 1050 respondenty.

Oproti roku 2021 klesl i podíl lidí, kteří věří, že vlastním odpovědným chováním dokážou přispět k ochraně životního prostředí. Zatímco před dvěma lety tomu věřilo 93 procent lidí, letos jen tři čtvrtiny. Když řeší vlastní udržitelná opatření jako třeba fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla, jsou pro 81 procent Čechů důležitější finance než ochrana životního prostředí. V roce 2021 to byly asi dvě třetiny.

„Energetická krize a rostoucí inflace přetvořily trh. V takovém prostředí investoři obecně upřednostňují spíše vlastní finance. Důsledek toho je, že by mohli být méně ochotni akceptovat nižší finanční výkonnost, aby sledovali sociální nebo etické cíle,“ tvrdí Marco Marinucci, portfolio manažer a ESG officer z Generali Investments CEE.

Do odpovědných společností nebo fondů investujících do společností podnikajících v souladu s ESG kritérii letos investuje osm procent dotázaných – o dvě procenta víc než v roce 2021.

Více než polovina Čechů ale do udržitelných společností neinvestuje a ani v budoucnu investovat neplánuje. Každý šestý Čech si to nemůže dovolit z důvodu nedostatku finančních prostředků. Celkem 14 procent dotázaných uvedlo, že neví, kde takovou možnost najdou.

„Je důležité si uvědomit, že udržitelnost je jedním z hlavních témat současné doby a v budoucnu bude její role dále posilovat. Stále více společností se bude muset kvůli viditelnějším projevům změny klimatu držet přísnějších pravidel, i legislativa se stane přísnější, zejména v rámci Evropské unie. Udržitelnost tak nebude pouze trendem, ale nezbytností v rámci podnikání. A to se pozitivně odrazí i ve výkonnosti v dlouhodobém horizontu,“ vysvětluje Marinucci.

Finanční potenciál ve společnostech akcentujících environmentální a sociální principy vidí 64 procent dotázaných. Zbylých 36 procent do nich investuje kvůli jejich přínosu a aktivitám pro ochranu životního prostředí.

„Data také ukazují, že je pro 34 procent Čechů těžké rozhodnout se, do které konkrétní společnosti mají své finance investovat. Nejpřímější a nejjednodušší variantou je zaměřit se na fondy, které investují například do vodních zdrojů, ochrany klimatu či do strategické infrastruktury, jako jsou dodávky vody, energie a podobně,“ doplňuje Marinucci.

Více než dvě třetiny Čechů by investovalo své finance do společností zaměřených na recyklaci, 58 procent dotázaných zase do společností zabývajících se alternativními zdroji energie. Meziročním pozitivním trendem je klesající počet lidí, kteří by nikdy do společností šetrných vůči životnímu prostředí neinvestovali, a to z původních 21 na 15 procent.

