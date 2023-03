Do kryptoměn investovala pětina Čechů. Většina jim moc nevěří

Postoj obyvatel Česka ke kryptoměnám je spíše negativní. Pětina do nich ale už investovala. Ukázal to listopadový průzkum agentury Perfect Crowd pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT) na reprezentativním vzorku více než tisícovky uživatelů internetu.

V postoji ke kryptoměnám se výrazně odráží věk. Polovina dotázaných nad 54 let tvrdí, že by do nich rozhodně neinvestovala. Oproti tomu ve věku do 26 let kryptoměny odmítá jen 12 procent dotázaných. Tato věková skupina je vůči nim obecně nejvíce pozitivní. Pouze 14 procent říká, že je kryptoměny vůbec nezajímají, jen šest procent je považuje za nafouklou bublinu. Nejvíce (10 procent) také v budoucnu plánuje do nich investovat. Zároveň ale celých 30 procent přiznává, že jim v současnosti příliš nerozumí.

Nejčastějšími zdroji pro mladé lidi od 18 do 26 let jsou přátelé či známí (34 %), přátelé, kteří se tomu věnují (30 %), podcasty či YouTube (30 %), sociální sítě (28 %) a finanční portály (28 %).

„Kryptoměny jsou typickým příkladem investice, která je podmíněná věkem. Pro spoustu mladých lidí to není investice, ale spíše součást životního stylu, něco, co je ‚in'. Informace často získávají spíše u přátel či celebrit než u renomovaných odborníků. V tom spatřujeme riziko – pokud se spálí při první takovéto rizikové investici, nejenže mohou přijít o nemalé peníze, ale také mohou díky tomu zanevřít na další investování,” upozorňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

„Důležité u všech alternativních investic je mít na paměti pravidlo 10 %, tedy že by drobný investor neměl do těchto aktiv investovat více než 10 % všech svých volných prostředků.“ dodává Brodani.

Ženy mají ke kryptoměnám rezervovanější postoj než muži, ukázal průzkum. Především ale kvůli tomu, že jim nerozumí – což přiznává 32 % žen a jen 18 % mužů

Muži se o kryptoměny více zajímají a také do nich investují častěji než ženy – v minulosti již tuto investici vyzkoušelo jen 7 % dotázaných žen oproti 18 % mužů.

Vývoj kurzu bitcoinu k dolaru Zdroj: peníze.cz

