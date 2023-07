Češi už jsou v investicích vzdělanější. Chybí jim ale dlouhodobé plány

Často nám chybí základní plán, dlouhodobý cíl, jak se svými prostředky zacházet. Dáváme dohromady, co nám přijde pod ruku a to potom nedává smysl. Jako když pejsek a kočička vařili dort. Tvrdí to finanční poradce Vladimír Weiss.

Akciové trhy v první polovině roku, na rozdíl od loňska, rostly. Čekáte, že bude růst pokračovat i ve zbytku roku?

Kdybyste se zeptala, jak bude vypadat vývoj v následujících deseti letech, odpovím, že růstově. Dlouhodobě jdou akcie nahoru, sem tam zakolísají. Ale mám-li odpovědět, kde budou za půl roku nebo rok, to nevím. Teď americké akcie rostly, ale pořád jim chybí přibližně devět procent k historickému maximu z ledna 2022. Táhnou je velké technologické tituly a ty jsou vůči zisku už nadhodnocené. Evropské akcie svých historických hodnot už dosáhly. Další vývoj závisí hlavně na měnové politice centrálních bank – jak rychle a hluboko budou snižovat úrokové sazby. Vůbec bych se nedivil, kdybychom byli ve druhé polovině roku na hlavních akciových trzích svědky stagnace nebo poklesu.

Jak politika centrálních bank, od amerického Fedu po ČNB, dopadá na vývoj akcií?

ČNB a její měnová politika mají na vývoj cen akcií minimální vliv. Akciemi v Česku hýbou spíše jiné faktory: celkový sentiment na trzích nebo politické zásahy, jak můžeme sledovat například u akcií ČEZ. Naopak americká centrální banka Fed ovlivňuje trhy poměrně silně. Její úrokové sazby jsou už na vrcholu nebo se k němu blíží.

Trhy obvykle hledí vpřed a už očekávají pokles sazeb v souvislosti se zpomalováním tempa inflace, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se akciím v první polovině roku dařilo.

Mění se tuzemské finanční prostředí a přístup Čechů k investicím?

Myslím, že Češi jsou vzdělanější investoři než dřív. Mají za sebou několik propadů, krizí, dokážou vnímat tržní riziko, kolísání aktiv v průběhu času. Už na tahle rizika dokážou lépe reagovat. Projevilo se to na začátku covidu, kdy hlavní akciové trhy během pár týdnů poklesly přibližně o třicet procent. Klienti netlačili na výběr, naopak se řadu z nich podařilo přesvědčit, aby poklesu využili jako příležitost a nakoupili akcie se slevou.

Vladimír Weiss Zdroj: Partners Je finanční poradce skupiny Partners, pod její hlavičkou působí od roku 2007. Specializuje se na investice, hypotéky, životní pojištění a pojištění majetku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je držitelem evropského certifikátu EFA, profesního titulu ve finančním poradenství a plánování.

Kde jsou naopak stále rezervy?

Mnohdy nám stále chybí základní plán, stanovení nějakého dlouhodobého cíle, strategie, jak se svými prostředky zacházet. Umíme dobře plánovat na několik měsíců, na rok, na dva, ale už hůř plánujeme, co bude za desítky let. U nových klientů vidím, že k investicím často přistupovali nahodile. A ty příběhy se podobají. V roce 2018 třeba nakoupili kryptoměnu, o něco později „garantovaný“ dluhopis s vysokým výnosem, někdy si v bance nechali doporučit fondy. Všechno dohromady to potom nedává smysl. Jako když pejsek a kočička vařili dort a naházeli do něj všechno.

Co klientům tedy radíte?

Snažíme se s nimi dobře definovat a stanovit cíle. Jedním z dlouhodobých cílů je příprava na penzi, snaha být po pětašedesátce co nejvíc finančně nezávislý na státu. A podle toho nastavovat strategii. Když vím, že peníze nebudu deset dvacet let potřebovat, je hloupost je držet na spořicím účtu nebo využívat nějaký zbytečně rizikový dluhopis. Naopak, na dlouhá období je zapotřebí portfolio složené z majetkových aktiv. Převážně globální akcie, které můžou být doplněné o nemovitostní složky – ať už přímo nákupem investičního bytu, nebo kolektivně prostřednictvím nějakého fondu. Konkrétní nástroje a produkty musejí vždy vycházet až ze stanovených cílů a strategie.

Je možné strategii rozplánovat i u lidí, kteří už si „navařili“ podle receptu pejska a kočičky?

Nikdy není pozdě. Když má někdo nebezpečný dluhopis, od podezřelého eseróčka, od firmy financované takřka výlučně cizím kapitálem, chceme věřit, že dostaneme zpátky alespoň jistinu. A pak jednoznačně doporučujeme takovým investicím se vyhnout. Přijde-li klient s tím, že má investiční nemovitost, víme, že už mu tuto složku nemusíme do portfolia přimíchávat. A pokud má někdo portfolio od své banky, přemýšlíme nad tím, jak to všechno přizpůsobit zvoleným cílům. Jaké fondy ponechat či jaké po uplynutí časového daňového testu a při zohlednění tržní situace vyměnit. Obvykle se tedy s dřívějším portfoliem dá pracovat, jen to v řadě případů nejde hned.

Dělají investoři ještě nějaké další zásadní chyby?

Často se ukážou právě při sestavování strategie. Řada lidí ještě před pár lety zapomínala na diverzifikaci, vsadili podstatnou část investic například na módní kryptoměny, které jsou hodně spekulativní. Osobně je sice nepovažuji za vhodný investiční nástroj, ale pokud jim někdo rozumí, baví ho určitá míra spekulativnosti, nic proti tomu. Mělo by to ale být jen pár procent jeho majetku. Diverzifikace by měla mít vícesměrů: napříč investičními nástroji, napříč regiony a měnami, napříč jednotlivými sektory.

Portfolio je asi vždycky nutné šít na míru konkrétnímu klientovi. Využíváte nějaké pravidlo, jak peníze rozložit mezi akcie a dluhopisy?

Třicetiletý klient, který se chce připravovat na penzi, má železnou rezervu na spořicím účtu a měsíčně k dispozici třeba 2000 korun, může odkládat jednu tisícovku do doplňkového penzijního spoření v rámci dynamické strategie a druhou do nějakého globálního akciového fondu. S větším množstvím volných prostředků lze portfolio lépe rozprostřít. Rozhodnout, kolik investovat do amerických akcií, kolik do evropských. Jaká část bude v korunách, jaká v dolarech. S blížícím se důchodovým věkem je pak lepší postupně zvyšovat podíl dluhopisů na úkor akcií.

Jakou roli by mohl v portfoliu hrát nový akciový fond Double Speed rizikový, který nedávno spustila finanční skupina Partners?

Určitě by měl být v portfoliu, které je ryze dlouhodobé, alespoň sedm nebo ideálně deset let a víc. Ne v krátkodobém. Očekáváme od něj výrazně vyšší volatilitu, kolísání nahoru dolů, a proto je vhodný pro pravidelné investice. Neměl by se ale stát hlavním stavebním kamenem investičního portfolia, optimální je kolem deseti dvaceti procent akciové složky.

Zmiňujete, že fond cílí na dvojnásobné zhodnocení proti hlavním akciovým trhům, dlouhodobý výnosový potenciál má být kolem 15 procent ročně. Dvojnásobná rychlost se ostatně skrývá už v samotném jeho názvu. Jak toho dosáhne?

Využívá pákového efektu, který je známý třeba z fondů nemovitostního trhu. Zjednodušeně řečeno: fond bude maximálně globálně diverzifikovaný, jen tuto expozici na akciové trhy pomocí úvěru zdvojnásobí, aby dosáhl dlouhodobého dvojnásobného zhodnocení. Pochopitelně je potřeba počítat s tím, že dvojnásobná rychlost platí i pro případné korekce. Vedoucí portfoliomanažer Partners investiční společnosti Martin Mašát, který za vznikem fondu stojí, bude při řízení celého portfolia muset správně usměrnit nejen riziko akcií, ale i úrokové a měnové.

Předpokládám, že fond Double Speed rizikový je ze všech fondů Partners nejvíc volatilní?

To ano. Jiný fond, Partners 7 Stars, který investuje do ETF zaměřených na vyspělé akciové trhy, má ve srovnání s ostatními akciovými fondy při mírné volatilitě poměrně slušnou výkonnost. Cílem fondu Double Speed je výkonnost zdvojnásobit, s tím se pochopitelně zvedne i volatilita. Jak ale říká Martin Mašát, nebude o mnoho vyšší než u speciálních akciových fondů změřených na technologie nebo okrajových regionálních fondů. Čas by měl ukázat dlouhodobou výhodu tohoto fondu.

Kompletně srovnávat fondy mezi sebou bývá obvykle možné až po celém hospodářském cyklu, třeba za deset let. Ale pokud je někomu kolem 40 let, může na volatilitu pohlížet jako na „pomocníka“. Pro tuhle generaci je nyní ideální, aby trhy byly v poklesu, můžou si pravidelnými investicemi vybudovat slušné portfolio. A až se trend obrátí, začnou z toho profitovat. Klientům z této generace se snažím vysvětlit, že titulky typu Akcie na Wall Streetu krvácejí pro ně představují dobrý signál. Pro klienty, kteří jsou před penzí a chtějí už čerpat rentu, je to samozřejmě naopak. Před důchodem je žádoucí, aby akcie portfoliu klienta nedominovaly.

Proč se Partners rozhodli s fondem Double Speed rizikový přijít?

Už delší dobu pozorujeme, že lidé hledají zkratky, hledají vyšší výnosy. Často to ale dělají neúměrně vůči riziku. Třeba prašivé dluhopisy nebo nejrůznější typy kryptoměn, kde je potenciál vyššího zhodnocení, ale s výrazně vyšším rizikem. Tento, v Česku unikátní fond, nabízí násobný výnos při řízeném riziku. Riziko bude vyšší, ale ne několikanásobně, protože fond bude globálně diverzifikován a páka striktně omezena zákony.

Text je součástí komerční části projektu Investiční kompas, ve kterém partneři představují svoje tipy, jak žít doslova bohatší život. Zdroj: peníze.cz

Petra Nová Copywriterka, externí spolupracovnice NextPage Media. Kromě hrátek s písmenky se jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajímá i o historii. Ráda se toulá po světě i vlastní domovině a má blízko i k fotografii. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem