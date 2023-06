Kolik vám vynesou dividendy z českých akcií? Přehled

Čeští investoři milují dividendy. Nevím, čím to je, ale většina z nás má prostě ráda pravidelně vyplácený výnos. Akcie obchodované na hlavním trhu pražské burzy se mohou chlubit vysokými dividendovými výnosy, patří dlouhodobě k nejvyšším na světě.

Zároveň je ale třeba také říct, že české akcie patří ve světovém srovnání k trhům s nejmenším růstem. Většinu výnosů tyto firmy prostě vyplácí akcionářům na dividendách, nezůstávají ve firmě. Firmy jako ČEZ, Komerční banka nebo Philip Morris ČR nemají moc kam dál růst.

Tomu odpovídají i historické výnosy českých akcií. Více jak polovinu výnosů českých akcií tvoří dlouhodobě dividendy. Průměrný hrubý dividendový výnos akcií v indexu PX vychází dlouhodobě na 4,35 % p.a., tedy po zdanění zhruba 3,7 % ročně. Zatímco hodnota price indexu PX stoupla od roku 2012 o 42 % (3,14 % p.a.), hodnota total return indexu PX-TRNet stoupla ve stejném období o 113 % (6,84 % p.a.). Onen rozdíl ve výnosech výši 3,7 % p.a. dělají dlouhodobě dividendy po zdanění.

Za posledních dvanáct měsíců je rozdíl ještě markantnější. Zatímco hodnota indexu PX o 1 % poklesla, po započtení čistých dividend po zdanění hodnota indexu PX-TRNet o 5,9 % stoupla. Jinými slovy: za poslední rok vydělali investoři v českých akciích na dividendách 6,9 % po zdanění. I v této napjaté době se tak stále mnoho investorů dívá na české akcie jako jakýsi „lepší termíňák“, samozřejmě pouze z dlouhodobého pohledu.

Zdroj: FINEZ, BCPP

V loňském roce vynesly investorům nejvíce dividendy Komerční banky. Letos vydělají nejvíce majitelé akcií ČEZ. Dlouhodobě nejvyšším dividendovým výnosem se chlubí akcie Philip Morris ČR.

Přehled dividend v roce 2023 Akcie Dividenda (hrubá) Ex-date BCPP Datum výplaty Cena akcie k 31. 5. 2023 Dividendový výnos (čistý) ČEZ 117 Kč * 29. 6. 2023 1. 8. 2023 999 Kč 9,96 % Moneta Money Bank 8 Kč 28. 4. 2023 25. 5. 2023 79 Kč 8,59 % Komerční banka 60,42 Kč 28. 4. 2023 22. 5. 2023 662 Kč 7,76 % Philip Morris ČR 1 310 Kč 9. 5. 2023 12. 6. 2023 16 880 Kč 6,60 % Erste Group 1,90 eur 16. 5. 2023 19. 5. 2023 722 Kč 5,31 % VIG 1,30 eur 30. 5. 2023 1. 6. 2023 580 Kč 4,52 % Colt CZ Group 30 Kč * 16. 6. 2023 ještě není 595 Kč 4,29 % Údaje k 31. 5. 2023. Zdroj dat: Fio banka, Burza cenných papírů Praha, ČNB. * Dividenda ještě nebyla schválena valnou hromadou.

Dividendová hvězda 1: ČEZ

Společnost ČEZ vyplácí svým akcionářům ze zisku pravidelně dividendy nepřetržitě od roku 2001. Aktuální dividendová politika firmy říká, že chce pravidelně rozdělovat akcionářům 60-80 % čistých zisků firmy.

V uplynulém roce měla společnost ČEZ díky vysokým cenám elektřiny mimořádně vysoké zisky. Díky tomu také navrhuje představenstvo vyplatit rekordně vysokou dividendu ve výši 117 korun na akcii. Jedna akcie nyní stojí na burze kolem 1000 korun. Z toho tedy vychází hrubý dividendový výnos 11,7 %, po zdanění srážkovou daní zůstane akcionářům 99,45 Kč, tedy čistý dividendový výnos je přibližně 10 %.

O autorovi Zdroj: FINEZ Jan Traxler je privátní investiční poradce, odborný garant portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz, zakladatel multi-fondu Otakar.

Dividendu bude ještě schvalovat valná hromada akcionářů. Většinovým vlastníkem je stát prostřednictvím ministerstva financí. A to potřebuje lepit díry ve státním rozpočtu, takže tradičně usiluje o vyplácení vysokých dividend ze zisku.

Také je třeba si uvědomit, že vyplacená dividenda není výnos navíc. Po rozhodném dni pro výplatu dividendy okamžitě klesá cena akcií o vyplácenou dividendu. Čili kupovat honem akcie ČEZ jen kvůli tomu, abyste teď dostali vysokou dividendu, nemá smysl. Má to smysl jedině jako dlouhodobá investice, pokud chcete dostávat dividendy pravidelně každý rok.

Akorát nečekejte, že ČEZ bude v dalších letech vyplácet až tak vysoké dividendy jako letos. V letech 2023-2025 už bude zisk výrazně menší, neboť na firmu dopadne daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax. ČEZ bude muset z nadměrných zisků (oproti průměru z let 2018-2021 navýšenému o 20 %) odvádět místo standardní daně z příjmů ve výši 19 % daň ve výši 79 %. Prostě a jednoduše na akcionáře toho moc nezbude: stát si to vezme přímo formou daně, nikoliv z dividend. Takže dividendy by se v příštích letech mohly pohybovat odhadem někde kolem 50 korun na akcii, tak jako v letech 2021 a 2022. I to dělá solidní dividendový výnos 5 % hrubého a po zdanění srážkovou daní 4,25 %.

Zdroj: FINEZ, BCPP

Dividendová hvězda 2: Komerční banka

Už 21 let vyplácí stabilně akcionářům dividendy také Komerční banka. Rozděluje na nich standardně 60-70 % čistých zisků.

V minulém roce vyplácela Komerční banka mimořádnou dividendu ze zisků z let 2020 a 2021, kdy z nařízení ČNB musely banky pozastavit jejich výplaty. V tomto roce už byla dividenda zase standardní. Komerční banka vyplatila 60,42 korun na akcii, čili po zdanění zhruba 51 korun, což při aktuální ceně akcií dělá skoro osmiprocentní čistý dividendový výnos. Na dividendách rozdělila 65 % zisků z roku 2022, přesně v souladu s dlouhodobou politikou firmy.

Také Komerční banky se v následujících třech letech dotkne daň z nadměrných zisků. I zde je tedy potřeba počítat v příštích letech s nižšími zisky a potažmo i nižší dividendou, hrubým odhadem někde kolem 50 korun na akcii. I to stále dělá z akcií Komerční banky atraktivní dividendovou investici s očekávaným čistým dividendovým výnosem kolem 6,5 %.

Zdroj: FINEZ, BCPP

Dividendová hvězda 3: Philip Morris

Tabáková společnost Philip Morris ČR se může chlubit vůbec nejdelší dividendovou historií z akcií na pražské burze. Svým akcionářům vyplácí každoročně ze zisku dividendy už od roku 1997. Zároveň dlouhodobě patří k akciím s nejvyšším výplatním poměrem (vyplácí na dividendách až 100 % ze zisku firmy). Proto také vykazuje dlouhodobě nejvyšší dividendový výnos kolem 6-7 % ročně.

Také v tomto roce společnost Philip Morris ČR rozdělila akcionářům 100 % zisku a vyplatila dividendu ve výši 1310 korun na akcii, což po zdanění přineslo akcionářům 6,6 % čistý dividendový výnos.

Zdroj: FINEZ, BCPP

Jan Traxler Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje... Další články autora.

Jednoduché dokládání škod Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem