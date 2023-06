Není dluhopis jako dluhopis. Investoři mají tři možnosti

Při investici do dluhopisů se nám nabízejí tři možnosti: státní dluhopisy, podnikové dluhopisy a dluhopisové fondy. Ti movitější si mohou dovolit kombinaci všech tří možností. Ostatní si musí investici víc rozmyslet.

Státní dluhopisy představují klidnou investici. Pravděpodobnost bankrotu státu je i přes strašení mnoha politiků nízká. Čtete všude, jak jsou na tom naše veřejné finance špatně? Situace je jistě složitá, zároveň ale platí, že naše veřejné finance na tom jsou lépe než ve většině zemí Evropy. Česko má v rámci starého kontinentu jeden z nejlepších ratingů.

Plusem tedy je, že pravděpodobnost nesplacení českých státních dluhopisů je mizivá. Výnosy dlouhodobých českých státních dluhopisů se na druhou stranu pohybují lehce pod pěti procenty. Jinými slovy: pokud budete investovat do státních dluhopisů, nebudete ani na polovině aktuální inflace.

Vladimír Pikora

Vyšší riziko i potenciální výnosy

Něco jiného vidíme u podnikových dluhopisů. Tady se výnosy pohybují už nad jedenácti procenty, a jsou tedy nad inflací. Takže zatímco investicí do státních dluhopisů reálně tratíte přes šest procent, s investicí do podnikových dluhopisů můžete mít reálný výnos několik desetinek procenta. To je dobré, většina investic má při takhle vysoké inflaci záporný reálný výnos.

S podnikovým dluhopisem se ale pojí rizika. U každého jsou jiná. V obecné rovině je dobré hledět na to, aby měl dluhopis podnikatelský příběh. Investor by měl vědět, co hodlá emitent s penězi dělat a jestli je reálné, aby se mu plánovaná investice vrátila. Pokud příběhu nevěřím nebo nerozumím, neinvestuji. Někteří emitenti investory málo informují o novinkách. Když nemám od emitenta dost aktuálních informací, nemám zájem o jeho dluhopis.

Dobré je také sledovat zkušenosti lidí, kteří za firmou vydávající dluhopisy stojí. Pokud jsou v pozadí divní lidé, kteří podobný byznys nikdy nedělali, opět bych hledal jiný dluhopis.

Další problém může být, pokud za dluhopisem stojí společnost, která vznikla jen kvůli dluhopisu. V některých odvětvích, jako je development, je taková praxe běžná a asi to nikoho nepřekvapí. U prodejce dioptrických brýlí by měl ale investor zbystřit a ptát se, proč je struktura dané firmy taková.

Z pohledu rizikovosti je určitě dobrým znamením, je-li dluhopis zajištěný nemovitostí. Nemovitost by přitom měla mít větší cenu než celá emise dluhopisu. To znamená, že pokud by investice dopadla špatně a já pravidelně nedostával platby kuponu či dokonce ani jistinu, zahojím se na nemovitosti. Taková investice má pak úplně jiná rizika, než když není zajištěna ničím.

Vždycky rozkládat riziko

Tak jako u všech investic i v tomto případě platí, že je dobré diverzifikovat a nevsadit všechny peníze na jeden dluhopis. Bezpečnější je koupit víc dluhopisů od víc emitentů.

To je důvod, proč je zajímavý dluhopisový fond. Ten nakupuje mnoho dluhopisů a riziko rozkládá. Pokud se stane, že část dluhopisů skončí špatně, jiné dluhopisy to kompenzují. Nicméně s tím, jak klesá riziko, obvykle klesá i výnos.

Klient proto musí zvážit, jak chce investovat. Musí si rozmyslet, jak velké riziko je ochoten podstoupit a jak velký výnos chce mít. Kdo chce dobře spát, nakupuje státní dluhopisy. Kdo chce dobře jíst, nakupuje podnikové dluhopisy.

