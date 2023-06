Americké orgány šlapou po kryptoprůmyslu

Politický vývoj kolem kryptoprůmyslu je napínavý. Americkým regulátorům a zákonodárcům došla za poslední rok trpělivost.

Není divu.

Krach burzy FTX, krach kryptověřitele Celsius poté, co zkolaboval stablecoin UST, a následný pád několika hedgeových kryptofondů včetně Three Arrows Capital, bankrot společnosti Blockfi a kolapsy dalších tokenů, za kterými měly stát reálné projekty… To všechno se stalo od začátku roku 2022. A konec každého takového projektu znamená, že spousta lidí, kteří mu uvěřili, přichází o vložený kapitál.

Zásadní podíl na tom, že se to mohlo stát, má slabá, respektive prakticky nulová regulace kryptoprůmyslu. Možná má finanční Divoký západ své nejdivočejší období za sebou, ale zatím si pořád nemůžeme stěžovat, že by se nic nedělo.

Tři padlé banky

Začátkem března otřásl nejen Spojenými státy krach tří menších regionálních bank. Silicon Valley Bank, Silvergate a Signature Bank. Všechny tři měly několik podobných problémů.

Problém číslo jedna byl příliš vysoký podíl nepojištěných depozit. Ve Spojených státech jsou depozita pojištěna do výše 250 tisíc dolarů, což by nebyl problém, pokud by klienti nezačali peníze rychleji vybírat. Další problém totiž byly investice bankovních institucí do amerických státních dluhopisů. Jejich cena klesla za poslední rok o víc než 30 procent, a když si zákazníci začali ve velkém vybírat, banky je byly nuceny prodávat hluboko pod nákupní cenou, aby měly čím lidi uspokojit.

První bankou, která byla nucena ukončit činnost, byla Silvergate, jedna z hlavních dvou amerických kryptobank Silvergate (spolu se Singture Bank). V březnu ji dohnal listopadový krach burzy FTX.

Silicon Valley Bank necháme stranou, nehrála v kryptoprůmyslu zásadní roli. Položila ji řada negativních zpráv, pokles důvěry, rychlé výběry a na ně navazující pokusy o získání kapitálu a prodej ztrátových aktiv, když neměla na výplaty vkladů.

Nejzajímavější je ale příběh Signature Bank.

Byla Signature Bank prostě nepohodlná?

Signature Bank měla také výraznou část vkladů nepojištěných a většina jejích vkladatelů byly společnosti z oblasti kryptoměn. Problémy s výraznějšími výběry, které by ohrožovaly její životaschopnost, ale na začátku roku neměla. Ke konci minulého roku navíc oznámila, že se bude napříště výrazně méně soustředit na krypto, neměla ani rizikové investiční portfolio a nezdálo se, že snad nebude schopna dostát svým závazkům.

I přesto ale po krachu Silicon Valley Bank doporučil americký fond pojištění vkladů (FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation) Signature Bank ukončit činnost. Banka se tak s největší pravděpodobností stala obětí předchozího krachu Sillicon Valley a Silvergate.

FDIC krok odůvodnil tím, že by dominový efekt mohl ohrozit celý finanční systém. Pouhé hodiny poté přitom americká centrální banka Fed spustila nouzový program pro banky, které by mohly mít problémy s likviditou, a začalo se také využívat diskontní okno, kam si banky mohou dojít anonymně pro kapitál. To všechno proto, aby nedošlo k dalším krachům. Signature Bank ale přesto musela skončit.

Možná byl jedním z důvodů právě fakt, jak výraznou měla Signature expozici v kryptoprůmyslu. Krach Silvergate byl jedinečná příležitost a záminka zbavit se jedné z největší bank v odvětví. Zachránit totiž šla. A navíc ani zachraňovat nepotřebovala.

Nejsme ale u konce.

Pravidla pro burzy může vyjasnit soud

Americká komise pro cenné papíry (SEC – Securities and Exchange Commission) tento měsíc zažalovala největší kryptoburzu Binance. Viní ji z rozsáhlých podvodů, obcházení zákonů, netransparentnosti a přeposílání peněz do dalších firem, které ovládá majitel burzy Čchang-pen Čao.

Vedle toho si SEC ve stejném týdnu došlápla také na burzu Coinbase. Coinbase je přitom ve Spojených státech dávána za příklad – snaží se regulátorům vycházet vstříc, dokonce je kotovaná na americké burze.

Problém podle SEC je, že Coinbase jednala jako neregistrovaný makléř a burza zároveň. U některých tokenů není zcela zřejmé, jestli jsou cenný papír nebo komodita. Tedy – SEC jasno má. Podle ní jde o cenné papíry a Coinbase, která s nimi tak nenakládá, porušuje federální zákony.

Nebylo by asi dobré předjímat, jak spor, který se teď rozjíždí pro Coinbase dopadne, jedno ale asi domyslet můžeme: jeho výsledek by mohl dalším účastníkům trhu vyjasnit, podle jakých pravidel se bude napříště hrát.

Letošní rok tedy zatím přinesl krach největších kryptobank a žaloby na dvě největší kryptoburzy na světě. Nad kryptoprůmyslem se stahují mračna. Hlavní kryptoměny jako bitcoin ale zatím příliš nereagují. Naopak, cena bitcoinu vzrostla od začátku roku o víc než 50 procent. Začíná tedy kryptozima, kdy hlavní kryptoměny půjdou do strany a nic nepředvedou? Vzejde z bouřky jedna burza jako absolutní vítěz? Třeba to nakonec bude právě Coinbase, když si se SEC vyjasní zásadní metodiku pro nabízení aktiv.

Jasné je jedno. To nejzajímavější máme stále před sebou, protože na rozdíl od Evropské unie, Spojené státy nemají jasnou regulaci. To by mohlo celý trh klidně na několik let uspat. Dokud nejsou jasná pravidla hry a burzy jakožto stěžejní instituce nemají důvěru regulátorů, větší investoři se nebudou cítit dost bezpečně na to, aby na trhy s kryptem vstupovali. Ty už jsou ale tak veliké, že jen malí investoři je dál neposunou.

Z každé podobné krize ale vzešel nový velký a stabilní, důvěryhodný velký hráč. Ani teď to nejspíš nebude, po počátečních problémech a porodních bolestech, jinak. Pokud se tedy americké úřady odhodlají k regulaci a pročištění trhu, důvěra v něj by mohla růst.

