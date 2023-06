Private equity: aktivním přístupem k vyšším výnosům

Nevíte, co přesně si pod pojmem private equity (PE) představit? Učebnicová definice říká, že je to třída aktiv – tedy něco, do čeho může investor vložit peníze. Private equity fondy pak tyto peníze sdružují a investují je do soukromých podniků s cílem vytvořit hodnotu a realizovat výnos.

Alternativně, ale aktivně

PE je řazeno do kategorie tak zvaných alternativních investic, které jsou zjednodušeně definované jako vše mimo investice do akcií nebo dluhopisů – tedy například od nemovitostí přes auta až po víno. Nicméně mezi PE a dalšími alternativními investicemi je jeden zásadní rozdíl. Většina alternativních forem investic je ve své podstatě víceméně pasivní. Zjednodušeně řečeno: nakoupíte například víno a čekáte 20 let, aniž byste se ho dotkli, na růst jeho ceny. PE je naopak unikátní právě aktivní investiční strategií – po nakoupení soukromé společnosti do PE fondu začíná ze strany jeho manažera tvrdá práce na tom, aby portfoliové společnosti fondu vylepšil a pomohl jim růst a uspět.

Zmíněná práce se PE fondům a jejich investorům historicky vyplácí. To dokazují i data společnosti PREQIN, dle kterých PE fondy mezi roky 2009 a 2019 doručovaly svým investorům mediánové roční IRR (vnitřní výnosové procento) ve výši 19,2 %. Sektor PE je navíc schopen generovat zajímavé výnosy jak v dobrých, tak horších časech, jelikož u něj i díky dlouhodobé investiční strategii není přítomna vysoká korelace s akciovými trhy. Je však nutné podotknout, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výnosnost budoucí. Investice do private equity přináší rizika úměrná možnému výnosu.

Už 122 let

Mohlo by se zdát, že PE je relativně nová forma investování. Nicméně první významná PE investice se objevila v USA už během industrializace. V roce 1901 prodal za 480 milionů dolarů Andrew Carnegie J. P. Morganovi svou Carnegie Steel Company, aby ji spojil s dalšími společnostmi v oboru a vytvořil tak společnost U. S. Steel. V Evropě se pak uskutečnily PE investice ve 40. letech 20. století, a to ve Spojeném království. U nás byly založeny první PE fondy po revoluci.

Dnes už v Česku můžeme hovořit o fungujícím a rychle rostoucím PE trhu, který, i s ohledem na velmi dobrou infrastrukturu v podobě poradců, právníků a institucionálních investorů, skýtá velký potenciál.

Zmínění institucionální investoři měli historicky na investicích do PE fondů vysoký podíl, neboť byl přístup fyzických osob k této třídě aktiv velmi omezený. A to jednak kvůli vysoké hodnotě počátečních investic požadovaných ze strany PE fondů, jednak kvůli uzavřené struktuře těchto fondů, která neumožňuje z fondu vystoupit třeba až po dobu 10 let.

V současnosti ale možností, jak mohou do PE fondů investovat i fyzické osoby, přibývá. Jednou z nich jsou fondy kvalifikovaných investorů, které jsou strukturované jako otevřené, a umožňují tak investorům vstupovat a vystupovat z fondu na pravidelnější bázi – například jednou za čtvrtletí, a to při vstupní investici od 1 milionu korun.

Zájem investorů o tuto třídu aktiv v poslední době ještě umocňuje současná makroekonomická situace charakterizovaná mimo jiné vysokou inflací a volatilitou akciových trhů, které ve většině případů nedoručují kýženou výkonnost. Investoři tak více vyhledávají možnosti investic do PE fondů, které jsou potenciálně schopny současnou vysokou inflaci a výkonnost akciových fondů porazit.

