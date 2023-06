Zlato si koupila šestina Čechů, ukázal průzkum

Zhruba každý šestý dospělý Čech investoval do zlata a každý desátý má doma zlatou minci. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou mincovnu na reprezentativním vzorku 1746 lidí.

Mezi drahými kovy je jedničkou právě zlato. Na druhém místě trochu překvapivě není stříbro, ale platina.

Jako uchovatele hodnoty vnímá zlato 58 procent dotázaných. Pokud ho kupují nebo kupovali by ve fyzické podobě, dávají nebo by dali přednost osobnímu kontaktu a nákupu v kamenné prodejně.

O možnosti investovat do zlata „na papíře“ – tedy do certifikátu, že váš cenný kov je uložený někde v bezpečném depozitu – ví třetina dotázaných. Považují to ale za méně bezpečnou možnost.

Celá desetina respondentů říká, že má doma zlatou cihličku, stejný počet lidí přiznal aspoň jednu zlatou investiční minci. Od mincí lidé, kteří si je pořizují, očekávají nejen uchování hodnoty, ale i další zhodnocení. Čtvrtina z těch, co doma zlato mají, si vytváří sbírku nebo tematickou kolekcí.

Pro investici do zlata a dalších drahých kovů se lidi nejčastěji (56 procent) rozhodují sami. Pětině to doporučil bankéř nebo finanční poradce, na jejich radu dají nejvíc lidé mezi 45 a 59 lety. V 16 procentech případů dotázaného ke koupi zlata ponoukli přátelé nebo rodina, čtyři procenta lidí zabrala na reklamu.

Mezi lidmi, kteří si drahý kov v nějaké podobě někdy koupili – ať už za účelem investice, ochrany hodnoty, nebo do sbírky – vedou vysokoškolsky vzdělaní. Koupila ho víc než pětina (22 %) z nich, ale jen trochu „větší polovina“ (58 %) jich má minci, medaili nebo slitek pořád v držení.

Necelá polovina lidí, kteří mají ve zlatě něco uloženo, v něm má do 50 tisíc korun, třetina do 150 tisíc korun, desetina pak má uloženo přes půl milionu korun.

