Netrpěliví Češi. Prodali padající akcie a prodělali, tvrdí průzkum

Čeští investoři jsou tradičně konzervativní a znepokojují je i drobné výkyvy trhu. Víc než polovina z nich loni tratila. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Bondster mezi 1050 respondenty.

Na svých investicích loni prodělalo 55 procent českých investorů. Nejčastěji ztratili mezi 10 a 20 procenty, a to především na investicích do aktiv s velkými výkyvy, jako jsou podílové fondy, akcie a kryptoměny. Právě tyto nástroje také nejvíce lidí přestalo využívat, investice do fondů i do kryptoměn opustilo šest procent investorů.

„Ztráta hodnoty s sebou logicky nese ztrátu důvěry. Čeští investoři jsou tradičně velmi konzervativní a znepokojují je i drobné výkyvy hodnoty držených aktiv. Pokud tedy za loňský rok například na akciových fondech prodělali přes deset procent, velmi často je opustili,“ vysvětluje Pavel Klema, CEO platformy Bondster.

Přitom deset z deseti investičních poradců se shodne na tom, že je to právě disciplína a dodržování investiční strategie – i v časech pádu trhů – která vám zaručí největší výnosy. Současně jde o jednu z nejčastějších chyb investorů – neracionálně prodávat cenné papíry v časech pádů a nakupovat v časech vysokých výnosů.

Rok 2022 byl pro většinu investic krutý. Ceny akcií se v průměru propadly o 15 až 20 procent. O moc lépe na tom nebyly ani dluhopisy, které v průměru ztrácely kolem 10 až 15 procent. Tomu odpovídají i výsledky akciových, dluhopisových a smíšených fondů: naprostá většina skončila v roce 2022 ve ztrátě kolem 10 až 20 procent.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Celkově tak ztratilo důvěru v některé investiční nástroje osm z deseti investorů v Česku. Zisk si za minulý rok připsala jenom pětina z nich.

Nejvíc z nich prodělalo na podílových fondech (31 %), akciích (21 %) a investování do kryptoměn (19 %). Největší pokles důvěry zaznamenaly kryptoměny, které kromě ztráty hodnoty poškodily i skandály a krachy kryptoměnových burz. Méně jim věří čtyři z deseti českých investorů, důvěru v podílové fondy a akcie ztratila shodně pětina investorů. U dluhopisů a investic do cizích měn je pokles kolem 15 procent.

Podle Klemy lidé hledají nové investiční příležitosti. Zájem podle průzkumu stoupá třeba o fintechové platformy. Nově je začalo využívat sedm procent investorů, zejména mladých lidí ve věku 18 až 26 let. Výhodné mohou být v současné ekonomické situaci ty, prostřednictvím kterých je možné investovat do nástrojů nezávislých na finančních trzích. Příkladem jsou P2P (peer-to-peer) a P2B (peer-to-business), tedy investice do zajištěných úvěrů.

Hynek Just Vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což se na jeho profesní kariéře nijak nepodepsalo. Věnoval se hudební publicistice, jeho recenze a rozhovory lze dohledat třeba v archivu Respektu, MF Dnes,... Další články autora.

