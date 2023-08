Inflace klesá, ale pomalu. Jak v této situaci zhodnotit peníze?

Podle údajů Českého statistického úřadu souhrnná míra zvýšení cenové hladiny v červenci meziročně klesla na 8,8 procenta (z červnových 9,7 procenta). Když ale tento údaj zasadíme do širšího kontextu, pozitivní vyznění zprávy vezme za své.

Tak předně, meziroční pokles růstu cenové hladiny byl dán především tím, že srovnáváme s už tak vysokou základnou loni v červenci. A navíc je současná inflace stále velmi vysoko nad dvouprocentním inflačním cílem, který si stanovila Česká národní banka.

Inflace na dostřel deseti procentům je dokladem pokračujícího zdražování, u většiny populace je příčinou poklesu reálných mezd a takřka u všech pak i znehodnocování úspor. Češi podle nedávného průzkumu také nemají dostatečnou finanční rezervu. A málokdo z běžných střadatelů bude takovým investičním mágem, aby se jeho prostředky zhodnocovaly víc než deseti procenty.

Spoření versus investice

Češi jsou vesměs konzervativní střádalové. Obrovské sumy jim stále leží ladem na účtech v bankách. Vlivem prudce stoupající inflace za poslední rok a půl stále více lidí přichází na chuť spořicím nebo termínovaným účtům, kde jim některé banky nabízejí zhodnocení až šest procent (o nejlepších spořicích účtech jsme už psali).

U některých finančních ústavů musejí být lidé pro zisk takového úročení aktivní (například musí třikrát za měsíc zaplatit kartou, nebo aktivně využívat jiné produkty), jinde nemusejí dělat vůbec nic a každý měsíc jim banka připíše úroky. I tento způsob ukládání peněz je ale nejistý a hlavně dočasný. Jakmile klesne základní úroková sazba ČNB, půjdou dolů i úroky na spořicích účtech.

Akčnější střádalové proto hledají způsoby, jak své prostředky zhodnotit dlouhodoběji a výhodněji. Míst či způsobů je samozřejmě víc, problém je, že stoprocentní záruku vyššího zhodnocení peněz při investování nedostanete.

To platí pro akcie, různé finanční deriváty či komodity, ale i pro investice do nemovitostí. Obzvlášť po covidu, kdy lidé naspořili obrovské množství peněz a často za ně kupovali nemovitosti. To však způsobilo velkou realitní bublinu, díky níž ceny bytů a domů vystřelily do oblak a teď jsou za současné ceny takřka neprodejné.

Zalep.to Platforma Zalep.to umožňuje firmám a podnikatelům jednoduše prodat pohledávky prostřednictvím sítě P2P. Na druhé straně poskytuje likvidní nástroj, kdy se průměrná návratnost investice pohybuje okolo 45 dní, přičemž výnos se může dostat až na 16 % p.a. V roce 2020 do projektu vstoupila společnost Akcenta, která patří mezi největší platební instituce ve střední Evropě.

V posledních letech jsou stále populárnější investice do faktur přes tzv. online tržiště. Tato služba na jedné straně umožňuje firmám prodat vystavené faktury, a získat tak finance podstatně dříve než například od banky, na druhé straně to otevírá cestu investorům, kteří do těchto faktur investují. Jedná se o možnost rozšíření investičního portfolia o poměrně krátkodobou investici v řádu desítek dnů.

Ať už máte investiční portfolio rozvržené jakkoli, mějte na paměti, že při rozhodování kam s volnými prostředky je třeba zvážit několik věcí: míru rizika investice, likviditu, tedy jak rychle se lze k financím dostat, a výnos. Největší chybou je nechat peníze pod polštářem. Ztrácejí velmi rychle svoji hodnotu a o bezpečí se mluvit také nedá. Navíc, pokud jsou peníze až příliš snadno po ruce, lehce se utrácejí za zbytečnosti.

