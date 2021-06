ČSOB a KB na sobotu vypnou elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví ČSOB čeká v sobotu 19. června výraznější odstávka. Důvodem je plánovaná údržba, informovala banka.

Od půlnoci z pátku na sobotu nebudou dostupné nové internetové bankovnictví s Identitou (do sobotní 23. hodiny), jeho starší verze nazvaná Internetové bankovnictví (do 20. hodiny), ještě starší verze nazvaná InternetBanking 24 (do 17. hodiny), nová mobilní aplikace ČSOB Smart (do 20. hodiny), starší aplikace ČSOB Smartbanking (do 17. hodiny) a telefonní bankovnictví (do 17. hodiny).

Odstávku chystá i Komerční banka. Začne v pátek 18. června ve 22 hodin a potrvá do sobotní 16. hodiny. Týká se internetového bankovnictví MojeBanka, aplikace Mobilní banka i jejich businessové verze.

Zatímco zadání platebních příkazů může počkat na neděli nebo pondělí, problémy mohou být s limity na platby kartou. Jejich případné zvýšení pro sobotní nákupy by si lidé měli nastavit ještě během pátku.

ČSOB letos na jaře spustila vylepšené internetové bankovnictví, do něhož se klienti místo dosavadních údajů přihlašují ČSOB Identitou, tedy novým jménem a heslem. Současně připravila také novou mobilní aplikaci.

