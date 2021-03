ČMSS se mění na ČSOB Stavební spořitelnu. Liška zůstává

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) se od pátku 12. března mění na ČSOB Stavební spořitelnu. Změna, oznámená už loni na podzim, je součástí dlouhodobé integrace stavební spořitelny do skupiny ČSOB.

Přejmenování navazuje na dva roky starou transakci, díky níž se ČSOB stala stoprocentním vlastníkem ČMSS. Menšinový podíl – 45 % – předtím patřil Bausparkasse Schwäbisch Hall. Integraci do skupiny ČSOB teď završí právě změna jména, ale také oficiálního sídla společnosti: to se přesune z Vinohradské třídy v pražských Strašnicích do sídla skupiny ČSOB u stanice metra Radlická.

Pro klienty se v praxi nic nemění. Nemusí nikam chodit ani si něco zařizovat. Dosavadní smlouvy i platební údaje dál platí. „Veškeré smlouvy, ať už spořicí nebo úvěrové, zůstávají nadále v platnosti a není potřeba je znovu podepisovat či jakkoli upravovat. O klienty budou navíc i nadále pečovat stávající poradci,“ zdůrazňuje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Skupina lidem slibuje, že díky propojení získají „ještě víc výhod“. „Naší snahou je poskytnout klientům veškeré služby spojené s bydlením pod jednou střechou. Tedy nejen spoření a úvěry ze stavebního spoření, ale i hypotéky od Hypoteční banky nebo pojištění od ČSOB Pojišťovny. Cílem integrace celé skupiny je sdílení našich kapacit, zkušeností i know-how, které nám pomohou s vytvořením přehledné a ucelené nabídky pro řešení bydlení našich klientů,“ říká Jiří Feix, předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny a Hypoteční banky. Skupina ČSOB podle něj plánuje zjednodušení svých produktů a sjednocení jejich podmínek.

Spolu s názvem se mění i vizuální identita společnosti: nově bude využívat logo i korporátní barvy skupiny ČSOB. Přebarví se i všechna prodejní místa ČMSS. Maskot Lišky zatím zůstává – i přesto, že skupina ČSOB začala letos v březnu využívat pro reklamu nového maskota: modrého chameleona.

Součástí integrace jsou i personální změny. Předsedou představenstva ČMSS se letos stal Jiří Feix, který zároveň zastává stejnou pozici i v Hypoteční bance. Do představenstva ČSOB Stavební spořitelny na začátku května nastoupí Vlastimil Nigrin, který je jako místopředseda představenstva Hypoteční banky zodpovědný za oblast Obchody a klienti. V ČSOB Stavební spořitelně bude rovněž jako místopředseda představenstva dohlížet na prodej stavebního spoření, financování staveb a cross-sellingový prodej. V představenstvu se stane nástupcem Jochena Maiera – ten se vrací za rodinou do Německa, kde bude nadále působit i pracovně.

ČMSS je největší stavební spořitelnou v Česku. Vznikla v roce 1993 a má zhruba 1,3 milionu klientů, což je zhruba 37% podíl na počtu všech smluv.

Podrobnosti o propojení ČSOB s Českomoravskou stavební spořitelnou, Hypoteční bankou a Poštovní spořitelnou, o přeměně poboček nebo o novém internetovém a mobilním bankovnictví jsme přinesli v rozhovoru s Janem Sadilem.

