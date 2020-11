S velkou trojkou nepůjdeme. Vzniká druhá platforma pro Bank ID

Air Bank, Fio banka a Moneta se dohodly na založení společné platformy k poskytování bankovní identity v České republice. Platforma bude otevřena i všem ostatním tuzemským bankám, oznámila trojice v dnešním prohlášení.

Zmíněné banky tak daly přednost vlastní alianci namísto zapojení do existujícího společného podniku nazvaného Bankovní identita. Ten už od dubna avizovala trojice největších bank – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka, formálně vznikl v září.

V čem se chtějí Air Bank, Fio banka a Moneta odlišit? Zdůrazňují, že v jimi ustanovené alianci – název pro ni ještě hledají – budou mít zúčastněné banky rovnocenné postavení. A to nejenom zmíněná trojice, ale i všechny další banky, které k platformě přistoupí.

Samotné technické řešení bude u obou aliancí prakticky stejné. Vychází ze standardu, který už dřív vznikl v rámci České bankovní asociace. Také běžný klient neuvidí výraznější rozdíl. Hlavní zásady zůstávají totožné: služba umožní digitálně ověřit identitu uživatele i mimo banku, a to jak vůči veřejné správě (například přihlašování do Portálu občana), tak vůči zapojeným soukromým firmám (může jít o telekomunikační operátory, dodavatele energií, sázkové společnosti, e-shopy a podobně). Klient se přihlásí jednoduše pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do internetového bankovnictví, a to zdarma bez nutnosti učit se něco nového.

Vůči veřejné správě už mají přinejmenším čtyři ze zmíněných bank své řešení prakticky připravené, čekají teď na získání nutné akreditace od ministerstva vnitra. Jako první a zatím jediná ji před pár dny dostala ČSOB. Pokud získají akreditaci do konce roku, budou moci službu – ověřování identity vůči veřejné správě – spustit hned od 1. ledna 2021, kdy jim to umožňuje zákon. Ani veřejná správa nemá za takovou službu bankám nic platit.

Společný podnik Air Bank, Fio banky a Monety tedy nemá sloužit k vývoji samotného technického řešení ani společnému postupu vůči státu, ale – zjednodušeně řečeno – k jednotnému obchodnímu a organizačnímu jednání ve vztahu k „soukromým subjektům“. Ty se budou moct do projektu BankID zapojit v dalších měsících a usnadnit si tak digitální komunikaci s klienty, například při sjednávání nebo změně smluv, ověřování věku a podobně.

Právě soukromé společnosti, které BankID budou využívat, jsou pro banky finančně atraktivní. Narozdíl od uživatelů internetbankingu (jejichž identita se ověřuje) nebo veřejné správy totiž jako jediní mají za službu platit. A jak naznačují zástupci nově vzniklé asociace, ve společném podniku s třemi největšími bankami by jejich menší konkurenti neměli rovnocenné postavení.

Proč se banky vůbec spojují a nebudou vůči telekomunikačním či energetickým společnostem a dalším soukromým firmám vystupovat samostatně? Věří, že společně jsou silnější – pro začátek půjde hlavně o to přesvědčit je o užitečnosti takové služby. Pro firmy pak bude jednodušší jednat s více bankami (dvěma sdruženími) společně, než třeba s patnácti samostatně.

„Svým klientům nabídne službu bankovní identity každá banka sama, pouze při jednání s poskytovateli online služeb bude banky zastupovat nově vzniklá aliance,“ potvrzují zástupci Air Bank, Fio a Monety ve společném prohlášení.

„Naše platforma by měla sloužit ideálně pro všechny banky. To, že u jejího vzniku jsou jenom tři největší, bylo kvůli rychlosti. Naším cílem je zapojit do toho i zbytek bankovního sektoru, domluvit se ideálně se všemi, aby vznikla platforma opravdu pro celý bankovní trh,“ řekl v záříjovém rozhovoru pro Peníze.cz Filip Haering, předseda představenstva Bankovní identity, společného podniku České spořitelny, ČSOB a Komerční banky.

