Hypoteční trh ožije, úroky klesnou pod pět procent, věří banka

Tuzemské banky loni rozpůjčovaly na nových hypotékách 138 miliard korun, což je meziročně o 15 procent méně. Jde o nejhorší výsledek od roku 2012. Vyplývá to z odhadů, které dnes zveřejnila skupina ČSOB. Její součástí je i Hypoteční banka, která je společně s Českou spořitelnou lídrem hypotečního trhu.

Po dramatickém propadu v posledním čtvrtletí roku 2022 se trh začal loni stabilizovat a ve druhém pololetí i mírně ožil, říká Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky. Podle něj má tento trend letos pokračovat a zájem o hypotéky se zvýší.

„Hypoteční trh se už odrazil ode dna, a to nejhorší má za sebou. Věříme, že inflace a tržní úrokové sazby budou klesat, což přinese příznivější situaci pro zájemce o hypotéky. Nárůst nových hypoték čekáme i díky tomu, že dojde k realizaci odložené poptávky. Mnozí lidé s nákupem nového bydlení vyčkávají na další snížení inflace a hypotečních úroků,“ říká Vašek.

Určitou roli ve zvýšené poptávce sehraje i to, že od ledna už banky u zájemců o hypotéky nemusí uplatňovat limit maximální výše celkového vůči jeho ročnímu příjmu (DTI), který po nich vyžadovala Česká národní banka. (Psali jsme podrobně: Omezení hypoték zmírní. ČNB ruší další klíčový limit)

Podobný příjmový ukazatel, a to výši měsíční splátky celkového dluhu k výši měsíčního příjmu (DSTI), už ČNB zrušila loni od července. V platnosti tak zůstává pouze limit LTV, určující poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Ten bude nadále u většiny žadatelů 80 procent, u žadatelů do 36 let je to 90 procent.

ČSOB odhaduje, že letošní objem nových hypoték v Česku dosáhne 160 až 180 miliard korun a jejich průměrná sazba klesne pod pět procent.

„Hypoteční úroky budou letos klesat pozvolně. Jejich snižování bude záviset na tom, jak bude klesat snižovat inflace a sazby České národní banky. Očekáváme, že průměrné úrokové sazby hypoték klesnou během prvního čtvrtletí, ale ne nějak výrazně,“ říká místopředseda představenstva Hypoteční banky Miroslav Zetek.

Podle něj se průměrná sazba nových hypoték v Česku v prosinci pohybovala na úrovni 5,68 procenta. Byla tak nejníže od konce roku 2022, kdy se úroky v průměru pohybovaly na 5,93 procentech.

Samotná ČSOB je drží nadále nad šesti procenty. Pod šest procent se klient může dostat jen při splnění určitých podmínek – především musí mít životní pojištění a být primárním klientem banky, tedy posílat si do ní svůj příjem.

Zájem nových klientů může podle ČSOB v nejbližší době popohnat i vývoj cen nemovitostí. Loni ceny nemovitostí na bydlení klesaly; letos skupina očekává, že opět porostou. Ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku zlevnily byty v Česku meziročně zhruba o 6,2 procenta a rodinné domy o necelé procento. Vzrostly naopak ceny pozemků, a to o 7,6 procenta.

Skupina ČSOB loni poskytla klientům hypoteční úvěry za 39 miliard korun. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů této skupiny tak na konci prosince 2023 dosáhl 389 miliard korun.

Hypoteční banka dnes také oznámila, že se připravuje změna jejího současného názvu na ČSOB Hypoteční banka. Praktické kroky k přejmenování, včetně zveřejnění nového loga, oznámí skupina podle jejího mluvčího Patrika Madla v únoru či v březnu.

Hypoteční banka je další dceřinou společností ČSOB, která do svého názvu začlení jméno ČSOB. Skupina už takto postupně upravila názvy prakticky všech svých významných společností – ČSOB Pojišťovna, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring. Z významných dceřiných společnosti si jenom Patria Finance zachovává své jméno bez názvu ČSOB.

